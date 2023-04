Uutta tietoa Someron mökkitappelusta: Epäiltyinä 15 alaikäistä, yksi vangittu

Poliisin mukaan tapahtumat liittyivät joukkotappeluun, jota nuoret olivat suunnitelleet.

Varsinais-Suomen Somerolla maaliskuun alussa tapahtuneista väkivaltaisuuksista on epäiltynä yhteensä 15 alaikäistä nuorta, Lounais-Suomen poliisilaitos kertoi torstaina.

Epäillyt rikosnimikkeet ovat tässä vaiheessa törkeä kotirauhan rikkominen, vahingonteko, laiton uhkaus, varkaus ja ryöstö. Lisäksi poliisi epäilee nuoria useista pahoinpitelyrikoksista.

Poliisin mukaan teot liittyivät joukkotappeluun, jota oli suunniteltu alun perin Salon seudulle. Tappelun tarkoituksena oli selvittää nuorten välille syntyneitä erimielisyyksiä.

Tapahtumaketju johti kuitenkin Salon sijaan lopulta Somerolla sijaitsevalle mökille, jonne oli kokoontunut maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna juhlimaan useita kymmeniä nuoria. Valtaosa heistä oli poliisin mukaan alaikäisiä.

Tutkinnanjohtajan mukaan noin kymmenen nuorta tunkeutui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sisälle mökkiin rikkomalla oven sekä ikkunan.

– (He) olivat varustautuneet muun muassa pesäpallomailoin, nyrkkiraudoin ja teräasein. He kohdistivat väkivaltaa mökissä olevia nuoria kohtaan, rikoskomisario Jutta Store sanoo poliisin tiedotteessa.

Tässä tapauksessa kymmenen nuorta on rikoksesta epäiltynä. Väkivallan uhreja on seitsemän, ja he saivat lieviä vammoja.

Poliisin mukaan tapahtumat saivat jatkoa vielä samana yönä Someron keskustassa ruokakaupan parkkipaikalla, jossa 16-vuotiaan pojan epäillään joutuneen pahoinpitelyn ja ryöstön uhriksi. Poliisi kuvailee tekoa ”kostotoimeksi”.

Epäilty ryöstö tehtiin kuula-aseella uhkaamalla. Tästä teosta on epäiltynä viisi nuorta, joista pääepäilty on yhä vangittuna.

Tutkinnanjohtaja Store sanoo, että poliisilla ei ole tiedossa, mitkä tapahtumat ovat lopulta johtaneet väkivaltaisuuksiin ja joukkotappelun suunnitteluun nuorten välillä.

– Tämä ei ole varsinaisesti meilläkään täysin selvillä. Jostain välien selvittelystä se on alun perin lähtenyt ja eskaloitunut tuollaiseksi viikkojen aikana, Store sanoi STT:lle torstaina.

Hänen mukaansa osa nyt rikoksista epäillyistä nuorista on ollut myös aiemmin epäiltynä väkivaltaisuuksista. Nämä epäilyt eivät kuitenkaan liity tuoreisiin tapauksiin mökillä ja parkkipaikalla, Store sanoo.

Aiemmin Lounais-Suomen poliisi kertoi olleen viitteitä siitä, että maaliskuun alun väkivaltaisuudet nuorten välillä voisivat vielä jatkua. Store sanoo, että näin ei ole kuitenkaan poliisin tietojen mukaan tapahtunut.

– Meille ei ole onneksi tullut sellaisia ilmoituksia, Store kertoo.

– En tiedä, vaikuttiko sitten tämä tilanne asiaan jotenkin ennaltaehkäisevästi, kun tehtiin aika paljon kiinniottoja ja pidätyksiä.