Finnair lopettaa lentoreittejä – Kalervo Kummolakin ärähti

Turun ja Tampereen reittien lopettaminen kirvoitti kiivaan keskustelun sosiaalisessa mediassa.

Lentoyhtiö Finnair ilmoitti keskiviikkona lopettavansa lennot Turusta ja Tampereelta Helsinkiin toukokuun alusta lähtien.

Yhtiö korvaa lennot bussiyhteyksillä. Bussit lähtevät Tampereelta ja Turusta 4.05 ja vievät asiakkaat Helsinki–Vantaalta lähteville aamulennoille. Bussit myös tuovat asiakkaat Helsinki–Vantaalta myöhään illalla.

Syynä on se, että lennot ovat olleet päästömääriltään suuria suhteessa täyttöasteeseen, joka on Finnairin mukaan keskimäärin noin 35 prosenttia.

Molempien lentojen kesto on ollut 35 minuuttia.

Uutista ei otettu positiivisesti vastaan kummassakaan kaupungissa.

Turun pormestari Minna Arve ja Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen linjaavat päätöksen olevan lyhytnäköinen ja vaarallinen koko Suomen kasvun ja kehityksen kannalta.

– Tässä maailmanpoliittisessa ja taloustilanteessa pitäisi huolehtia Suomen kilpailukyvyn ja saavutettavuuden vahvistamisesta eikä päinvastoin. Jos haluamme edistää kansainvälistä kilpailukykyä, tällaiset teot toimivat suoraan sitä vastaan. Esimerkiksi matkailun, kansainvälisten osaajien houkuttelun, elämysteollisuuden ja vientiyritysten kannalta mahdollisimman sujuvat lentoyhteydet myös muualle kuin vain Helsinkiin ovat ensisijaisen tärkeitä, Ikonen kommentoi tiedotteessa.

Finnairin lennot ovat palvelleet erityisesti aikaisen aamun ja myöhäisen illan syöttöliikennettä jatkoyhteyksille eli erityisesti työkseen matkustavia.

– Tampereelta tai Turusta ei lennetä Helsinkiin viettämään vapaapäivää, vaan jatkamaan seuraavalla lennolla maailmalle. Finnairin valitettavasta päätöksestä huolimatta jatkamme kaupunkien yhteyksien kehittämistä. Onneksi molempien kaupunkien kentiltä on myös muiden yhtiöiden suoria yhteyksiä maailmalle, ja ne näkevät aluekenttien merkityksen liiketoiminnalleen. Myös nopeiden raideyhteyksien kehittäminen on Suomen saavutettavuuden näkökulmasta erittäin tärkeää ja niitä on entistä suurempi syy kiirehtiä, Arve sanoo.

Päätös aiheutti keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. Asiaan otti kantaa muun muassa turkulainen kirjailija Tommi Kinnunen.

– Aika pääkaupunkikeskeinen ajatus että Turusta joku lentäisi ihan vain Helsinkiin. Tuota reittiä on käytetty siihen, että päästään jatkolennolla Eurooppaan. Siihen tarkoitukseen kahden tunnin juna ja miljoonan vuoden turvatarkastus tarkoittaa että reissuun pitää lähteä yöllä, hän kirjoitti.

Monen mielestä kannattamattoman reitin lopettaminen on järkevää, mutta jotkut olivat myös sitä mieltä, että päästöjä on turha ajatella: Todennäköisesti matkustajat ajavat ennemmin itse omalla autolla Helsinki–Vantaalle kuin matkustavat neljältä aamulla lähtevällä bussilla.

Tampereella asuva näyttelijä Perttu Pesä totesi, että omalla autolla matkustaminen Helsinki–Vantaalle tulee jopa halvemmaksi, sillä aikaiselle bussille ei pääse kuin taksilla.

Myös kiekkovaikuttaja ja mahdollinen Tampereen seuraava pormestari Kalervo Kummola otti Twitterissä kantaa päätökseen. Hänen mukaansa käyttöasteen selittää se, että koskaan ei tiennyt, lennetäänkö tietty lento vai ei. Reittejä on jo aiemmin korvattu usein busseilla.

Ensimmäinen aamun juna lähtee Turusta kello 6.54 ja perillä Helsinki–Vantaalla kymmenen aikaan, kun välissä on vaihto lähijunaan. Tampereelta sen sijaan kulkee aamulla useita junia 3.45 alkaen.