Vuonna 2021 paljastuneen tapauksen käsittely aloitetaan käräjäoikeudessa torstaina.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa aletaan torstaina käsitellä väitettyjä seksuaalirikoksia, joiden kerrotaan tapahtuneen naantalilaisella hevostallilla.

Kyseessä on valmisteluistunto, jossa muun muassa sovitaan tulevan oikeudenkäynnin aikataulu. Varsinainen käsittely alkaa toukokuun lopussa, ja siihen varataan kuusi istuntopäivää.

Vastaajina asiakokonaisuudessa ovat vuonna 1975 syntynyt mies ja vuonna 1979 syntynyt nainen, jotka omistivat tallin. Molempia vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Miestä vastaan on lisäksi nostettu syytteet kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta. Vastaajat ovat ennakkovastauksissaan kiistäneet teot.

Asiakokonaisuudessa on neljä asianomistajaa.

Naantalissa toimiva talli joutui kohun keskelle, kun epäilyt laajamittaisesta alaikäisten hyväksikäytöistä paljastuivat.

Tapahtumat tulivat päivänvaloon, kun Turun Sanomat julkaisi laajan selvityksen, jonka mukaan jopa kymmeniä tyttöjä tai naisia olisi joutunut kaltoin kohdelluksi naantalilaisella hevostallilla.

TS:n selvityksen mukaan osa epäillyistä uhreista oli reilusti alle 16-vuotiaita. Mies saattoi kommentoida tallityttöjen vartaloita, kertoa rivoja vitsejä, halata äkkiarvaamatta tai pyytää syliinsä istumaan. Mies myös läpsi pakaroille, puristi rinnoista tai suuteli suulle. Jotkut TS:n haastattelemat tytöt epäilivät tulleensa huumatuiksi.

Vakavimpien tekojen kohteiksi joutuivat ns. sisäpiirin tytöt, joita pariskunnalla oli 2–4 kerrallaan.

Syytteiden sisältö ei kuitenkaan ole vielä julkinen ja siksi ei ole tiedossa, mitkä väitetyistä teoista lopulta johtivat syytteiden nostoon.

Jutun julkaisua seuraavana päivänä tallilla oli poliisioperaatio. Poliisi teki kiinteistöllä kotietsintää ja pidätti hevostallia pyörittäneen pariskunnan.

– Tähänastisen selvitystyön myötä poliisi on saanut vahvistusta viime päivinä uutisoinnissa esitettyihin väitteisiin. Asiassa on kuultu useita asianomistajia, ja tapauksessa on selkeitä viitteitä muun muassa törkeisiin seksuaalirikoksiin, Lounais-Suomen poliisin lähettämässä tiedotteessa kerrottiin.

Pariskunta vangittiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa saman viikon lopulla. Poliisi kertoi kesäkuussa, että rikosilmoituksia oli kirjattu yhteensä 14. Pariskunta vapautettiin myöhemmin, mutta mies asetettiin tehostettuun matkustuskieltoon.

Jutun tutkinta eteni hitaasti, sillä se siirrettiin Sisä-Suomen poliisille. TS oli uutisoinut epäilyistä, että Lounais-Suomen poliisi olisi toiminut lainvastaisesti eläinsuojelun virkatehtävien hoidossa. Lounais-Suomen poliisi halusi siirrolla varmistaa esitutkinnan riippumattomuuden. Valtakunnansyyttäjä kuitenkin katsoi, ettei asiassa ollut syytä aloittaa esitutkintaa.

Viime toukokuussa pariskunnan nainen kiisti rikosepäilyt STT:lle ja sanoi, että väitteet seksuaalisista teoista ovat katkeroituneiden nuorten kosto.

Syytteet nostettiin lopulta tammikuussa.

Asiassa on esitetty pyyntöjä oikeudenkäyntiasia­kirjojen salaamisesta ja suullisen käsittelyn toimittamisesta suljetuin ovin. Salassapitomääräykset annetaan valmisteluistunnossa torstaina.