Kysymyksiä sisältävä kyltti Liedossa on julistettu jopa laittomaksi – ”Sarkasmia parhaimmillaan”

Alueen asukkaat kyllästyivät kaahailijoihin ja päättivät asentaa muistutuksen oikeasta ajo­nopeudesta.

Turusta Lietoon ja edelleen kohti Hämeenlinnaa johtavalla Hämeen valtatiellä liikkuu satoja, jos ei tuhansia autoja päivittäin. Vauhtia on Vanhalinnan alueen kohdalla 60 km/h, joten päätieltä kääntyvällä sivutiellä sijaitseva kyltti saattaa jäädä monilta huomaamatta.

Siellä, heti 30 km/h nopeusrajoituksesta kertovan kyltin alla, se kuitenkin seisoo ja ilmoittaa kansalaisille lähes uhkaavaan sävyyn, että nyt olisi syytä keventää kaasu­jalkaa.

– Riittääkö tämä? Vai asennetaanko ajohidaste? kyltissä kysellään.

Tavallisista poikkeavia kylttejä tulee vastaan silloin tällöin, etenkin maaseudulla, mutta näin suora verbaalinen kommunikaatio on harvinaista. Voiko tämä olla edes luvallista?

Kyltti heittelee ilmaan kysymyksiä, joita asukkaat toivovat kuljettajien pohtivan.

Tieliikennelaki määrittelee, että maantielle liikennemerkin saa asettaa toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Väyläviraston ohjauksen perusteella, kadulle ja muulle kunnan hallinnoimalle tielle kunta ja muulle tielle (esim. yksityistie) tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen.

– Näin ollen kaikenlainen omatoimisuus liikenne­merkkien osalta on yksiselitteisesti laitonta, ja niin tienpitäjällä kuin poliisillakin on oikeus poistaa tällaiset itse tehdyt liikennemerkit tai lisäkyltit välittömästi, Väylävirastosta kommentoidaan Ilta-Sanomille.

Jyrkkä vastaus antaa olettaa, että kyltti on laiton, ellei siihen ole saatu lupaa kunnalta. Tai tässä tapauksessa kaupungilta, koska Lieto muuttui kunnasta kaupungiksi viime vuonna.

Toimialajohtaja Anne Ahtiainen Liedon kaupungin teknisistä palveluista haluaa heti aluksi tietää, mistä tiestä on kyse. Kyltin laillisuus on nimittäin siitä kiinni.

Kyseessä on lyhyt päättyvä tie, jonka varrella on asuintaloja ja yhden firman kiinteistö.

– Se on yksityistie, ja siellä on kovasti toivottu, että kaupunki ottaisi sen haltuunsa. Yksityistielle voidaan laittaa ihan mitä he sinne haluavat, Ahtiainen kertoo kuullessaan tien nimen.

Ahtiainen arvelee, että kyseinen vanha tie on ollut joskus yksityis­henkilön mailla ja että henkilö on aikanaan pyytänyt kaavoittamaan sen ja myynyt tontit. Tie ei ole kuitenkaan missään vaiheessa siirtynyt kunnalle.

– Yleensä tällaiset tiet ovat aika huonossa kunnossa, ja asukkaat toivovat, että kaupunki kunnostaisi tiet verorahoilla ja hoitaisi talvikunnossa­pidon. Se on iso kustannus kunnalle. Tällaiset tiet eivät kuitenkaan ole kovin yleisiä, eli suurin osa on kaupungin omaisuutta.

Kyseisen tien varrella yritystään pitävä Jami Moislahti kertoo, että kyltti on ollut paikallaan muutaman vuoden ja aiheuttanut polemiikkia ainakin Facebookin lietolaisryhmissä.

– Se on useamman ryhmän käynyt läpi, ja milloin se on todettu laittomaksi ja milloin jotain muuta, hän sanoo.

Kyltin hankki paikalle tienhoitokunta siitä yksinkertaisesta syystä, että erityisesti vierailijat eivät osanneet noudattaa nopeusrajoitusta.

– Tämä on vanha asuinalue, jonne on muuttanut lapsiperheitä. Kun lapset ovat kasvaneet, tänne on alkanut tullut nuorisoa. Tie on hyvin vanha ja kapea, eli hyvä kun kaksi autoa mahtuu tulemaan vastakkain, ja on kurvia ja mutkaa. Laitoimme muistutuksen nopeudesta kaikille.

– Omalla tavallaan se on sarkasmia parhaimmillaan. Kenelläkään ei voi olla niin kova kiire, että tarvitsee kaahailla tiellä. Tämä on yksityistie, koska Liedon kaupunki ei lupauksista huolimatta ole ottanut tietä haltuunsa. Viimeksi puheet pyörrettiin, kun kaavaa muutettiin. Kuitenkin Liedon kaupunki ohjaa kaiken kevyen liikenteen, mopot mukaan lukien, meidän tien kautta lähimmälle bussipysäkille.

Moislahden mukaan kyltillä on ollut vaikutusta ajo­käyttäytymiseen.

– Totta kai sillä on vaikutusta, jos ei muuta, niin näkyvyyttä. Ei ole olemassa huonoa näkyvyyttä. Se on ystävällis­mielinen muistutus samalla lailla kuin että siinä olisi kyltti muistuttamassa leikkivistä lapsista.

Entä, jos tienhoitokunta haluaisi paikalle vielä tymäkämmän kyltin? Voiko yksityistien kyltissä olla ihan mitä vain?

– Käsittääkseni kunnalla ei ole siihen sananvaltaa, Ahtiainen sanoo.

– Toki jos oikein härski kyltti on, siitä saattaa tulla poliisiasia.