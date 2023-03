Jyrki Ålandin autosta lyötiin yöllä ikkunat sisään.

Turkulainen kunnallispoliitikko Jyrki Åland (ps) koki perjantaiaamuna karun herätyksen. Poliisi soitti ja kertoi, että Ålandin auto oli joutunut ilkivallan kohteeksi.

Åland kertoi asiasta ensimmäiseksi Facebook-tilillään.

Ålandin Hondasta oli lyöty torstain ja perjantain välisen yön aikana liki kaikki ikkunat sisään.

–Sivu- ja takaikkunat oli kaikki hajotettu. Sirpaleet olivat autossa sisällä. Jäljistä voisi päätellä, että teko olisi tehty jollakin astalon tyyppisellä esineellä. Tuulilasikin oli yritetty rikkoa, mutta voimat eivät olleet riittäneet. Myös kattoikkuna jäi ehjäksi, Åland sanoi Ilta-Sanomille.

Åland sanoo, että muutoin autoon ei ollut kajottu. Autoa ei ollut naarmutettu tai renkaita puhkottu, eikä autosta ollut anastettu mitään.

– Esimerkiksi sateenvarjo ei ollut kelvannut, Åland sanoi lakonisesti.

Ilkivalta oli kohdistunut pelkästään Ålandin autoon. Parkkipaikan muut autot olivat saaneet olla rauhassa, myös Hondan vieressä olleet menopelit.

Jyrki Åland ei ole itse ehdokkaana eduskuntavaaleissa mutta kampanjoi ahkerasti puolueensa perussuomalaisten hyväksi.

Åland sanoi lainanneensa autoaan kummi­poikansa isoveljelle, ja auto oli heidän kerrostalo­asuntonsa parkki­paikalla. Åland asui itse kyseisessä asunnossa yli 10 vuotta vuoteen 2021 saakka.

– Kaikki tiesivät kyllä tasan tarkkaan, kenen auto oli kyseessä.

Auton takalasissa oli myös takaikkunan levyinen vaalitarra, jossa oli Ålandin mukaan perussuomalaisten logot ja teksti ”Pelastakaa Suomi katuväkivallalta”.

– Tekemistä näköjään riittää vielä. Voisi kuvitella, että teon takana on joku sellainen, joka ei jaa perussuomalaisten sanomaa, Åland totesi.

Vaaleihin liittyy aina lievempää häirintää, muun muassa vaalimainosten repimistä. Nyt mentiin Ålandin mukaan selvästi yli rajan.

– Toisen omaisuuteen kajoamista ja omaisuuden rikkomista en ymmärrä enkä hyväksy! Nyt kun tämä tapahtui, muutama henkilö on jo minulle soittanut, että he aikovat ottaa tarrat autoistaan pois, kun he haluavat pitää autonsa ehjänä. Se on tosi sääli, Åland sanoo.

– Nyt pohditaan, miten auto saadaan korjaamoon turvallisesti.

Åland on tällä hetkellä Turun kaupungin­valtuustossa varavaltuutettuna. Hän ei ole ehdokkaana kevään eduskuntavaaleissa mutta kampanjoi perussuomalaisten puolesta ahkerasti.

Åland on ollut Turun kunnallispolitiikassa hyvin kiistelty hahmo. Åland sai esimerkiksi vuosi sitten sakot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kun hän julkaisi verkossa maahanmuuttajia koskevia solvaavia videoita.

Tammikuussa 2021 Åland aiheutti kohun, kun hän toivoi Turun Varissuolla asuvien maahanmuuttajien kuolevan koronaan.