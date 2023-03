Sahan omistajan mukaan tilanne vaikuttaa ulospäin vielä hallittavalta.

Pelastuslaitos on sammuttamassa voimakasta rakennuspaloa Pöytyällä Mäkilän Sahalla yli 30 yksikön voimin.

Päivystävä palopäällikkö Juha Virto kertoo, että kyseessä on voimakas palo yhdessä sahalaitoksen alueen rakennuksessa. Suuren rakennuspalon tehtävään osallistuu yksiköitä sekä Varsinais-Suomesta että Satakunnasta.

Palo on saanut alkunsa sahan lämpökeskuksesta.

Tiedossa ei toistaiseksi ole henkilövahinkoja. Hälytys suuresta rakennuspalosta annettiin kello 9.12.

Mäkilän Sahan toinen omistaja Antti Mäkilä kertoi puoli yhdentoista aikoihin IS:lle, että palo vaikuttaa onneksi rajautuvan vain rakennukseen, jossa lämpökeskus sijaitsee.

– Tilanne näyttää tällä hetkellä hallittavalta. Kattorakenteissa näyttää olevan kytöpaloa, Mäkilä raportoi perheyrityksen piha-alueelta.

– Jos alapeltikatto ei tule alas, niin tilanne on sitten ihan kohtuullinen.

Mäkilä oli soittanut veljelleen Esa Mäkilälle eli sahan toiselle omistajalle, kun häntä oli tullut automatkalla vastaan kaksi paloautoa ja näin hän sai tietää palosta. Siinä vaiheessa lämpökeskuksesta oli alkanut tupruttaa savua.

Mäkilä arvioi, että palolla saattaa olla yhteys lämpökeskuksen katonrajassa tehtyihin putkitöihin. Vielä ei tiedetä, miten pahoja aineellisia tappioita palosta aiheutuu.

– Tällä hetkellä näyttäisi, että vain uusi katto tarvittaisiin. Vielä näyttää siltä, että lämpökeskus ei itsessään vaurioituisi. Toivottavasti se jää tähän.

Mäkilän Saha on avoin yhtiö, jonka omistus jaetaan tasan veljesten kesken, Antti Mäkilä kertoo. He ovat neljännen polven perheyrittäjiä. Sahan perusti alun perin heidän isoisänsä isä vuonna 1908. Kyseessä on yksi Suomen vanhimmista yhtäjaksoisesti toimineista sahoista.

– (Sahan) historiaan mahtuu monenlaista tarinaa.

Perheyrityksen saha tuhoutui palossa vuonna 1963, minkä jälkeen jouduttiin perustamaan uusi sirkkelisaha. Se on hiljalleen laajentunut siitä nykymuotoonsa.

Ylen mukaan Mäkilän Saha on palanut tuhoisasti myös vuosina 2010 ja 1992.

Juttua muokattu 17. maaliskuuta kello 10.55. Päivitetty uusilla tiedoilla ja omistajan kommenteilla.