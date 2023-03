Väärään paikkaan pudonnut työkalu johti musertavaan arvioon – nyt Turun funikulaari sai mahtavia uutisia

Turun kuuluisan rinnehissin pelättiin olevan poissa pelistä jopa kuukausia. Arvio osoittautui vääräksi.

Hienoja uutisia funikulaarin eli maankuulun turkulaisen rinnehissin ystäville: Se toimii taas!

Ilta-Sanomat osui keskiviikkona paikalle Kakolanrinteeseen, kun rinnehissi liikkui yläasemalta alas. Vain reilu viikko sitten uutisoitiin, että ”jumikulaari” saattaa olla telakalla jopa kuukausia. Oli tapahtunut niin ikävästi, että vuosihuollon yhteydessä italialaisen työntekijän työkalu tippui kriittiseen paikkaan ja vaurioitti vaijeria.

Kävi ilmi, että kaikki seitsemän vaijeria on vaihdettava, ennen kuin funikulaari saa jälleen kuljettaa kansalaisia.

– Viivästys on se isoin harmi. Veikkaukseni on, että tässä menee pitkään, mutta onko se sitten viikkoja vai kuukausia, vastaava rakennuttaja Antti Aalto Turun kaupungilta kommentoi tuolloin.

Funikulaari ratsastaa jälleen, osa 172.

Nyt Aallolla on kuitenkin iloisia uutisia.

– Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että asiakkaat pääsevät käyttämään funikulaaria jo perjantaina.

Syynä äkilliseen mutta yhtä kaikki ilahduttavaan muutokseen on se, että alkuperäinen arvio perustui suomalaiseen peruspessimismiin. Mikä osaltaan pohjaa funikulaarin mahdottoman huonoon tuuriin.

– Silloin oli vasta aloitettu keskustelut, eikä aikataulusta ollut mitään tietoa. Tiesimme, että iso homma on kyseessä. Pessimisti ei pety, Aalto kommentoi.

– Nyt kävi hyvin, ja saimme vaijerit nopeasti. Hyvä näin.

Vaijerien asennus aloitettiin tiistaina. Hommissa on viisi henkilöä, sekä italialaisia että suomalaisia. Aallon mukaan vaijerit on saatu paikalleen, mutta funikulaarilla tehdään vielä koeajoja.

Tällainen oli todennäköisesti kyseessä myös keskiviikkona päivällä, sillä asemilla oli edelleen napakat ”suljettu”-kyltit eikä funikulaari siis kuljettanut asiakkaita.

Toivon mukaan perjantaina suljettu-kyltit ovat hetkeksi historiaa.

Siitä ei ole vielä tietoa, kuka korjauksen viulut lopulta kuittaa.

– Esitämme kustannuksia heidän (laitteen toimittaja) vastuulleen, mutta vielä emme ole käyneet sen enempää keskusteluja heidän kanssaan. Nyt on pääasia, että saadaan funikulaari kuntoon. Sitten väännetään heidän kanssaan siitä, mikä kuuluu kenellekin, Aalto sanoo.

Kohtalokas vuosihuolto on myös saatu päätökseen. Sen toivotaan ratkaisevan ongelmia, jotka ovat vaivanneet funikulaaria tasaisin väliajoin, kuten juuttumisia paikalleen kesken matkan.

– Huollon aikana on tehty ohjelmistopäivitys, jolla toivottavasti päästään eroon tämmöisistä... no, katsotaan, miten se toimii. Siinä on tehty päivityksiä, että pystyttäisiin jatkossa kuittaamaan odottamattomia vikatilanteita, Aalto sanoo.

Ensimmäisenä korjaustöiden alkamisesta kertoi Yle.