Postimerkkiparia kaupataan Naantalissa 35 000 euron lähtöhintaan – pieni virhe nosti arvon pilviin

Vuoden 1866 päikköpari on ainoa laatuaan.

Suomessa huutokaupataan tulevalla viikolla esineitä, joita on hyvin harvoin jos koskaan tarjolla.

Naantalissa toimivan Hellman Huutokauppojen myytävistä kohteista löytyy kirjekuori, johon on liimattu hyvin harvinainen postimerkki-päikköpari. Päikköparilla tarkoitetaan postimerkkejä, jotka ovat ylösalaisin toisiinsa verrattuina. Näissä vuoden 1866 postimerkeissä on värivirhepainama, mikä tekee niistä harvinaisia.

Kirjekuoren lähtöhinta on peräti 35 000 euroa.

– Postimerkit painettiin tuohon aikaan laatalla, ja tässä on mennyt 10 pennin kuvake viiden pennin merkkien sekaan. Nämä ovat ainoita, jotka ovat säästyneet kirjeessä. Irtomerkkeinä näitä on kyllä olemassa, yrittäjä Tatu Untinen Hellman Huutokaupoista kertoo.

Aivan jokapäiväistä ei näin arvokkaan kohteen kauppaaminen ole, vaikka tämän viikon huutokaupassa on yli 3 300 esinettä.

– Meillä on ollut harvinaisuuksia ennenkin, mutta tämä nimenomainen kohde on uniikkikappale, emmekä ole myyneet vastaavaa vuosiin.

Kuten huutokaupassa aina, lopullista hintaa on mahdotonta arvioida.

– Jos kaksi vannoutunutta keräilijää haluaa saman kohteen kokoelmaansa, taivas on rajana hinnalle. Välillä kilpailu on todella ankaraa. Mutta kohde voi mennä myös lähtöhinnalla, jos sillä hetkellä ei ole kysyntää. Se on huutokaupan suola ja jännitys, Untinen sanoo.

Huutokauppaan on tällä kertaa saatu harvinaisen monta helmeä.

– On poikkeuksellisen monta kohdetta, joissa lähtöhinta menee lähelle 10 000:ta euroa tai yli.

Vuoden 1930 Zeppelin-postimerkki virhepainamalla ”1830” on yksi harvinaisia kohteita.

Toinen mielenkiintoinen kohde on Aku Ankan taskukirjakokoelma, jossa on numerot 1–500, kaikki ensipainoksina. Lähtöhinta on 800 euroa.

– Tällaisia tulee harvoin myyntiin, ja tässä kaikki ovat vielä ensipainoksia. Meillä ei ole ollut tällaista koskaan.

Täydellinen kokoelma saattaa houkutella ei-akkarifanejakin.

– Se voi toimia ihan yleisenä sisustuselementtinä vaikkapa toimistotiloissa, Untinen sanoo.

500 Aku Ankka -taskukirjaa vaihtaa pian omistajaa.

Lähtöhinta on laskettu paitsi kiinnostavuuden mukaan, myös niin, että kohde saadaan kaupaksi. Aku Ankoista on joskus maksettu suuriakin summia.

– Joskus meillä oli myynnissä täydellinen kokoelma Aku Ankka -lehtiä, ja sen hinta nousi noin 13 000 euroon.