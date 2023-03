Poliisi valvoo turvalaitteiden käyttöä ja tarkkaamattomuutta tehostetusti koko maassa tällä viikolla. Turussa pakkasaamuna haaviin jäi turvavyöttä ajaneita, kännykän käyttäjiä sekä rattijuoppo.

Kello lähenee yhdeksää, ja Turun työmatkaliikenne on hiljenemässä.

– Tässä oli autoja ihan jonoksi asti, mutta nyt on hiljaisempaa, ylikonstaapeli Juha Seppälä kertoo Kupittaan stadionin parkkipaikalla.

Poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti turvalaitteiden käyttöä ja tarkkaamattomuutta liikenteessä, ja Lounais-Suomen poliisin liikennevalvonta on aloittanut päivänsä aikaisin. Käytännössä poliisit tarkkailevat turvavyön käyttöä ja kännykässä puhumista tai sen näpräämistä ajon aikana.

– Tarkkailemme kaikkea ajon aikana tapahtuvaa ylimääräistä sähläämistä, mikä siihen ei kuulu, Seppälä tiivistää.

Lounais-Suomen poliisi oli vastassa turvavyöttä ajavia ja kännykän räplääjiä Kupittaalla.

Poliisin jututettavana on tunnin aikana käynyt noin 15 kuljettajaa, pääasiassa turvavyön puuttumisen tai kännykän käytön vuoksi. Turvavyön puuttumisesta napsahtaa 70 euron sakko, kännykän käytöstä satanen.

– Muutama tapaus on ollut sellainen, että etulasi on ollut aivan jäässä. Ei ole viitsitty skrapata pakkasaamuna.

Tiistai on valjennut rapsakassa 12 asteen pakkasessa, joten skrapalle on ollut käyttöä varmasti useammassakin turkulaiskodissa. Poliisille kylmä keli kelpaa.

– Pakkanen on paras poliisi. Se rauhoittaa tilannetta, ja liikennevalvonnalle on enemmän aikaa, Seppälä sanoo.

Parkkipaikalle kurvaa nuori mies, joka kaivaa kuuliaisesti poliisin pyynnöstä skrapan esille. Puolet etulasista ja sivuikkunat ovat kuurankukkien peitossa mutta eivät umpijäässä.

– Tuosta selviää huomautuksella, Seppälä toteaa.

Tuntuu kummalliselta, että kuljettaja ei vedä lähtiessään automaattisesti turvavyötä kiinni, kun se suojelee ainoastaan häntä itseään.

– Se on varmaan niin, että jos sitä on joskus opetellut käyttämään, se menee automaattisesti. Jonkin verran on niitä, jotka muistavat laittaa vyön matkan aikana kiinni ja sitten on niitä, jotka eivät periaatteesta tee sitä.

Seppälä kertoo keski-ikäisestä miehestä, joka oli juuri saanut liikennevirhemaksun turvavyöttä ajamisesta.

– Hän kertoi, ettei ollut ikinä käyttänyt turvavyötä. Hän oli jopa ollut onnettomuudessa, jossa turvavyöstä olisi ollut apua ja käyttänyt sitä sen jälkeen viikon. Sen jälkeen se oli taas unohtunut.

– Valitettavasti miehillä se on useammin pois kuin naisilla. Näkisin, että vyönkäyttö on parantunut siitä, mitä se joskus oli. Autot piippaavat nykyään, jos vyö ei ole kiinni, mikä on varmaan vaikuttanut asiaan, Seppälä arvioi.

Hippoksentien alussa oli molemmissa suunnissa poliisi, joka ilmoitti partioille kuljettajan rikkeestä. Auto ohjattiin risteyksessä poliisien luo parkkipaikalle.

Sen sijaan kännykkää käyttävät ajon aikana tasaisesti sekä miehet että naiset.

– Paljon on sitä, että näpytellään viestejä ajon aikana. Sen näkee jo siitä, että katse käy jatkuvasti alhaalla. Aika paljon nuoria mopoautokuskeja näkee räpläämässä kännykkää. Toki nuoret ovat terävämpiä liikenteessä, eikä se vaikuta niin paljon ajoon kuin vanhemmilla kuskeilla.

Poliisi myös puhalluttaa jokaisen kuljettajan, joka parkkipaikalle ohjataan. Sen ansiosta tänään jäi kiinni myös yksi rattijuoppo.

Poliisi näkee monenlaisia peittely-yrityksiä, kun käry käy.

– Yritetään vetää turvavyötä nopeasti kiinni ja solki saattaa olla vielä kädessä. Tai voidaan kivikovaa kiistää ja sanoa, että vyö oli varmasti kiinni.

– Äsken oli yhdellä kännykkä jalkojen välissä. Välillä niitä löytyy jalkatilasta, eli kännykkä viskataan vain äkkiä pois. Näkee monesti, että käsi käy saman tien, kun nähdään poliisi. Se on varmaan aika vaistomainen reaktio.

Yhdeksältä työmatkaliikenne on hiljentynyt. Seuraavaksi poliisit suuntaavat kahvitauolle ja sitten uuteen paikkaan, ”todennäköisesti länsi-Turkuun”.

Poliisi tunnistaa myös toisen vaistomaisen reaktion.

– Jos ihmisellä on jotain mielen päällä, vaikka ylinopeutta, kun poliisiauto tulee vastaan, menee sormi nenään. Se on jännä ilmiö. Sormi voi olla nenässä tai raaputtaa siinä lähellä, Seppälä kertoo.

– Ihminen siis paljastaa itse itsensä, vaikka poliisi ei puuttuisikaan ajoon.

Tutkimusten mukaan ihminen koskettelee stressaantuneena erityisen paljon kasvojaan. Seppälä ei osaa sanoa, johtuuko kuljettajien nenän koskeminen juuri siitä.

– Ollaan mietitty monta vuotta, mistä se johtuu. Vuodesta toiseen se jatkuu ja on aika huvittavaa.

