Italialainen, työkalu ja huono tuuri kohtasivat – nyt Turun funikulaari on jopa kuukausia telakalla

Koko valtakunnan tuntema rinnehissi on poissa käytöstä pitkään. Vielä ei tiedetä, kuinka pitkään ja mitkä ovat kustannukset.

Funikulaarin lähes nelivuotinen taival on ollut tuskallinen.

Turun Kakolanmäelle vuonna 2019 valmistunut funikulaari on kokenut lyhyen elämänsä aikana monenlaisia takaiskuja. Se on juuttunut kesken matkan lukuisia kertoja ja ollut usein huollossa tai korjauksessa milloin ovimekanismin häiriön, milloin ohjelmistovirheiden takia.

Rakas ja vihattu rinnehissi onkin saanut ikioman lempinimen ”jumikulaari”, olkoonkin, että yleensä se on saatu pysähdyksen jälkeen toimimaan melko nopeasti.

”Suljettu”-kyltti on ollut tuttu näky funikulaarin ylä- ja ala-asemilla.

Nyt funikulaarin surullisenkuuluisaan saagaan on kirjoitettu uusi musta luku. Rinnehissi on poissa käytöstä ainakin viikkoja, jopa kuukausia.

Tällä kertaa on syyttäminen italialaisen laitetoimittajan Leitnerin lähettämiä huoltohenkilöitä, jotka tulivat viime viikolla Turkuun tekemään funikulaarille vuosihuoltoa.

Tapahtui nimittäin vahinko.

– Siellä tehtiin mittaustöitä, ja niiden yhteydessä putosi työkalu sellaiseen paikkaan, että vaijeri vaurioitui. Koska vaijerissa on silmin nähtävä vaurio, se pitää hylätä. Funikulaarilla ei voi ajaa ennen kuin vaurio on korjattu, vastaava rakennuttaja Antti Aalto Turun kaupungilta kertoo Ilta-Sanomille.

Huoltohenkilöt ilmoittivat heti, mitä oli käynyt. Vaikka vaurio on vain yhdessä seitsemästä vaijerista, Suomen hissimääräysten mukaan funikulaari on poistettava käytöstä siihen asti, että vaijeri on vaihdettu. Tai tässä tapauksessa vaijerit.

– Vain yhtä ei voi vaihtaa, vaan koko paketti eli seitsemän vaijeria tulee vaihtaa samalla. Yksi vaijeri on 130 metriä pitkä, eli se ei ole pieni työ.

Funikulaari on aiheuttanut Antti Aallolle ylimääräistä työtä.

Aalto on tehnyt asiasta reklamaation Leitnerille. Hän näkee, että kaikki välittömät kustannukset eli uudet osat ja työ ovat laitevalmistajan vastuulla.

– Nyt täytyy selvittää, kauanko vaijereiden saamiseen menee ja minkä tyyppinen vaijeri on kyseessä. Lähdemme siitä, että heidän vastuullaan on kuntoon saattaminen, koska he ovat töpeksineet.

Kustannuksia Aalto ei osaa vielä arvioida. Turun kaupunki ei lähtökohtaisesti ole joutumassa maksumieheksi, mutta jos prosessin etenemisessä vierähtää kuukausia, vaatii laite maidollisesti ylimääräistä huoltoa, josta voi Aallon mukaan tulla joitain kustannuksia.

– Viivästys on se isoin harmi. Veikkaukseni on, että tässä menee pitkään, mutta onko se sitten viikkoja vai kuukausia. Olemme saaneet (Leitnerilta) vastauksen, että he palaavat asian kun tietävät, miten se etenee.

Funikulaari on saanut paljon huomiota neljän vuoden aikana. Kyytiin ovat päässeet muun muassa Turun omat tähdet Matti ja Teppo.

Pian neljä vuotta täyttävä funikulaari ei siis pääse edelleenkään kulkemaan reittiään huolettomasti. Tilanne on ikävä paitsi alueen asukkaille myös Turun kaupungin edustajille, joille rinnehissi on tuottanut runsaasti päänvaivaa. Aalto ei silti osoittele syyttävällä sormella ketään.

– On inhimillistä, että kun tehdään, voi sattua vahinkoja. Ihmiset näitä tekevät, ja oli ihan puhdas vahinko, että näin kävi. Huono tuuri jatkuu.