Kesäkuussa järjestettävään lentonäytökseen on osallistumassa useita Nato-maita.

Sveitsin ilmavoimat on vahvistanut osallistuvansa Suomen Ilmailuliiton pää­lento­näytökseen, joka järjestetään Turun lentoasemalla 17.–18.6.2023.

Lentonäytöksessä nähdään F/A-18C Hornet -sooloesitys, ja koneen puikoissa on kapteeni Yannick ”Fönsi” Zanata. Genevestä kotoisin oleva Zanata palvelee Sveitsin ilmavoimien 17. laivueessa ja on toiminut Hornet-esityslentäjänä vuodesta 2021. Hänellä on yli 2 000 lentotuntia, joista puolet Hornetilla.

Kapteeni Yannick ”Fönsi” Zanata on lentänyt 1 000 tuntia Hornetilla.

Boeing F/A-18 C/D Hornet on yhdysvaltalaisvalmisteinen kaksimoottorinen moni­toimi­hävittäjä.

Sveitsi lentää samanlaisilla Hornet-hävittäjillä kuin Suomen ilmavoimatkin, ja pää­lento­näytöksessä nähdään taivaalla siis ainakin kahden eri maan Horneteja. Suomen ja Sveitsin ilmavoimat ovat tehneet pitkään yhteistyötä, ja molemmat maat valitsivat F-35A moni­toimi­hävittäjän Hornetin seuraajaksi.

Päälentonäytöksen järjestää Turun Lentokerho ry (TLK) joka oli vastuussa myös edellisistä Turun lentonäytöksistä 2019, 2015 ja 2011. Näytöksessä ovat mukana muun muassa Suomen ilmavoimat, Maavoimien ilmailu sekä Rajavartiolaitoksen vartio­lento­laivue.

Näytökseen osallistuvasta muusta lentokalustosta tiedotetaan kevään aikana.

– Suomen tulevan Nato-jäsenyyden myötä useat Nato-maat ovat osallistumassa Turun pää­lento­näytökseen. Ulkomaiset sotilaskoneet varmistuvat kevään aikana, ja niistä tiedotetaan sitten, tapahtumasta kerrotaan.