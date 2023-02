Ylinopeutta 50 km/h – 18-vuotiaan kaahailu johti kahden nuoren kuolemaan

Käräjäoikeus katsoi kuljettajan aiheuttaneen matkustajien kuolemat antaessaan heidän matkustaa ilman turvavöitä ja ajaessaan reilua ylinopeutta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 18-vuotiaan miehen törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta, jotka tapahtuivat Turun Aerotiellä päättäjäis­viikon­loppuna 3. kesäkuuta 2022.

Onnettomuudessa menehtyi kaksi nuorta, joista toinen, 16-vuotias tyttö, matkusti takapenkillä keskipaikalla ja toinen, 16-vuotias poika, takakontissa. Kummallakaan ei ollut turvavyötä.

Kuljettaja ja neljä nuorta olivat lähteneet ajamaan Aerotien päästä. Päästyään tien toiseen päähän kuljettaja oli tehnyt u-käännöksen ja ajanut takaisin kohti lähtöpaikkaa.

Onnettomuusalue on nuorison suosima kokoontumispaikka.

Autoa vastaan oli ajanut raskas yhdistelmäajoneuvo. Vastaaja oli menettänyt autonsa hallinnan eikä ollut saanut pidettyä sitä oikeanpuoleisella kaistalla. Mercedes-Benz-merkkinen henkilöauto ajautui vastaantulevan rekan kaistalle, minkä jälkeen se heittelehti, törmäsi sivuluisussa rekan keulaan ja pyöri ympäri kaksi kertaa. Törmäys oli niin raju, että peräluukku irtosi kokonaan.

Takakontissa matkustanut poika lensi autosta ensimmäisellä pyörähdyksellä ja takapenkillä istunut tyttö toisella pyörähdyksellä. Molemmat sinkoutuivat metsäalueelle noin 10 metrin päähän toisistaan. He kuolivat tapahtumapaikalle.

Myös rekka meni törmäyksen jäljiltä lunastukseen.

Muut matkustajat saivat eriasteisia vammoja, ja sekä henkilöauto että rekka menivät lunastuskuntoon.

Tapahtumakulku oli riidaton, mutta syyttäjä ja puolustus olivat erimielisiä siitä, kuinka paljon vauhtia kuljettajalla oli ollut ja oliko auton mutkittelu tahallista. Kuljettajan mukaan vauhtia oli ollut enimmillään 70–75 kilometriä tunnissa, eikä hän ollut mutkitellut tahallaan, vaan kyse oli ollut hätäliikkeistä, kun kuski vältteli tiessä olevia kuoppia. Auton hallinnan menetys oli puolustuksen mukaan tapaturmainen, ja siihen saattoi vaikuttaa tekninen vika.

Oikeudenkäynnissä esitettiin todisteena rekonstruktuoituja animaatioita tapahtumien kulusta. Niissä oli käytetty apuna videokuvaa, jossa näkyi auton etenemistä tienpätkällä. Itse onnettomuudesta ei ollut videokuvaa. Rekonstruktion mukaan kuljettajan käyttämä ajonopeus oli ollut enimmillään 110 kilometriä tunnissa ja törmäyshetkellä nopeus oli ollut noin 96 kilometriä tunnissa.

Auton rekonstruktuoitu kulku sopi yhteen tapahtumapaikalla otetuista valokuvista ilmenneiden tienpinnan renkaanjälkien kanssa.

– Huomattavan suureen ajonopeuteen viittaavat myös kirjallisista todisteista ilmenevät törmäyksestä ajoneuvoille aiheutuneet vauriot ja henkilöauton matkustajille aiheutuneet vammat, käräjäoikeus totesi tuomiossa.

Käräjäoikeus piti luotettavampana rekonstruktiota kuin kyydissä istuneiden nuorten arvioita vauhdista. Käräjäoikeuden mukaan kahden todistajan kertomuksilla näytettiin, että ratin heiluttamista oli myös paluumatkalla, eikä se ainakaan kaikilta osin liittynyt kuoppien väistelyyn.

– Lähtökohtaisesti autoa kuljettamaan ryhtyvällä on velvollisuus huolehtia siitä, että ajo tapahtuu turvallisesti. Hän on ottanut tietoisen riskin, että kaikki matkustajat eivät ole olleet istuimissa ja että he eivät ole käyttäneet turvavöitä, käräjäoikeus totesi ja katsoi, että kuljettajan menettely oli ollut kokonaisuutena arvostellen törkeän huolimatonta.

Onnettomuuspaikalle syntyi pian kynttilämeri.

Vastaajan nuorella iällä oli tuomiota alentava vaikutus samoin kuin sillä, ettei hänellä ole aiempaa rikosrekisteriä.

Vastaaja tuomittiin vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä 50 tuntiin yhdyskuntapalvelua.

Lisäksi hän joutuu korvaamaan valtiolle uhrien oikeuslääketieteellisistä ruumiinavauksista noin 6 000 euroa, vakuutusyhtiölle sen asianomistajille maksaman summan noin 54 000 euroa sekä vastapuolen oikeudenkäyntikuluja noin 7 700 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeudessa.