Turkulaisen mitta ei riittänyt – poliisi puuttui asiaan

Venäjän rajan lähellä pyydetty liian lyhyt taimen maksoi kalamiehelle liki tonnin.

Yksi ainoa rasvaeväkäs voi käydä kalliiksi kalastuksen harrastajalle, jos pyyntimittoja koskevia sääntöjä ei noudateta.

Näin kävi noin 35-vuotiaalle turkulaismiehelle Lapin Inarissa. Miehen Pienellä Arttajärvellä 29. elokuuta pyydystämä taimen ei ollut kyllin pitkä.

Taimen ei ollut kasvanut 50 sentin vaadittavaan minimimittaansa. Sakot miehelle kirjoittaneen poliisin rangaistusvaatimuksessa ei mainita, kuinka monen sentin päähän lohien sukuun kuuluva salmo trutta -yksilö puolen metrin määrämitasta jäi.

Wikipedian mukaan taimen on lohta pienempi ja yleensä 35–70-senttinen. Suuri osa taimenista saa siis täysikasvuisenakin lain suojan – ainakin Inarissa.

Kalastuslain mukaan kalastusrikkomukseen syyllistyy Suomessa 67 leveyspiirin pohjoispuolella sijaitsevissa sisävesissä, jos taimen on alle 50-senttinen.

Turkulainen syyllistyi rikkomukseensa vain noin kymmenen kilometrin päässä Venäjän rajalta. Tulomajoen vesistöön kuuluva Pieni Arttajärvi sijaitsee Venäjän rajassa kiinni olevan Tsarmitunturin länsireunalla, hieman Urho Kekkosen kansallispuiston ja Korvatunturin pohjoispuolella.

Leveyspiiri rikkomuspaikalla on desimaaleina ilmaisten noin 68,65 astetta.

Kalastussäännön pyyntimittojen vastaisesti kalaa pyytäneen on korvattava valtiolle saaliin arvo. Lain mukaan taimenen arvo 67 leveysasteen pohjoispuolella on 410 euroa.

Syyttäjä vahvisti miehelle kymmenen päiväsakon rangaistuksen liki kaksi kuukautta rikkomuksen jälkeen. 410 euron menettämisseuraamuksen lisäksi hyvätuloinen mies sai maksaakseen sakkoja 540 euroa.

Lasku yhdestä alamittaisesta kalasta nousi siis liki tuhanteen euroon.

Kalastuslain mukaan taimenen pyyntiä koskevat säännöt ovat vielä tiukemmat Inaria etelämpänä. 67 leveyspiirin alapuolella eli noin Sallan korkeudella taimenen on oltava vähintään 60-senttinen. Mitan kanssa on oltava tarkkana esimerkiksi Rovaniemellä, sillä napapiirin kohdalla astelukema on desimaaleina noin 66,6.

64 leveyspiirin eteläpuolella eli käytännössä Ylivieskan ja Sotkamon eteläpuolella taimen on kokonaan rauhoitettu.

Poikkeuksen muodostavat purot tai lammet, joihin ei ole vaellusyhtyettä merestä. Niistä saa ottaa talteen vain 45-senttisen taimenen. Tosin joissa ja puroissakin taimen on rauhoitettu syyskuun alusta marraskuun loppuun.