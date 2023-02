TS: UMK lähtee Turun Logomosta

Kilpailulle etsitään yleisökapasiteetiltaan suurempaa paikkaa.

Uuden Musiikin Kilpailu eli UMK on lähdössä Turun Logomosta, kertoo Turun Sanomat.

Asian vahvisti TS:lle Ylen luovien sisältöjen johtaja Ville Vilén.

Syynä on se, että tilan kapasiteetti on käynyt liian pieneksi UMK:n tarpeisiin. Logomon suurin sali vetää 3 500 henkeä, mutta siinä ovat mukana seisomapaikat. Pelkillä istumapaikoilla kapasiteetti on puolet pienempi.

– Ihanteellinen yleisömäärä näyttävälle tv-show’lle on 6 000 katsojaa, Vilen sanoo.

Liput UMK:hon myytiin loppuun jo lokakuussa ennätysajassa eli alle päivässä. Tuolloin artisteja ei ollut vielä julkistettu. Myös kenraaliharjoitus lauantaina päivällä oli loppuunmyyty.

Vilénin mukaan sopivaa uutta paikkaa etsitään Turun, Tampereen ja pääkaupunkiseudun alueelta.

UMK on järjestetty vuodesta 2012 lähtien, jolloin se korvasi Euroviisukarsinnan. Se on pidetty muun muassa Helsingin jäähallissa ja Espoon areenassa. Logomossa UMK on järjestetty vuosina 2019, 2022 ja 2023. Näiden vuosien välissä kisa oli Tampereen Mediapoliksessa.