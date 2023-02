Sekä Turussa että Tampereella on aloitettu varttuneemman väen diskoillat tänä vuonna. Helsingissä konsepti on toiminut jo pitkään.

Yökerhot ja ”bilettäminen” on perinteisesti mielletty nuorten ikäluokkien toiminnaksi. Yökerhoissa ei ole yläikärajaa, mutta harva keski-ikäinen tuntee olevansa täysin kotonaan parikymppisten keskellä.

– Olen kuullut monelta, että tanssilattialla ei haluta törmätä omiin lapsiin, vaan iltaa vietetään mielellään omanikäisten kanssa ja halutaan kuulla nuoruudesta tuttua musiikkia, turkulainen Olli Aaltonen sanoo.

Hän järjestää ystävänsä Pasi Salmisen kanssa yli nelikymppisille suunnattuja diskoiltoja Turussa. Kaksi viikkoa sitten järjestetty avajaisilta myytiin loppuun jo joulukuussa, ja paikalla oli 700 aikuista bilettäjää. Seuraavatkin diskot on myyty loppuun.

Myös Tampereella järjestettiin tämän vuoden puolella ensimmäinen K40-disco, ja Helsingissä K50-illat ovat pyörineet kerran kuussa vuodesta 2006 lähtien.

– Ennakkolippuja ei välttämättä myydä loppuun, mutta viimeksi ovelta tuli niin paljon ihmisiä, että disko meni täyteen jo puoli yhdeksältä, konseptia pyörittävä Tiina Käyhkö kertoo.

Suosio todistaa sen, että kysyntää varttuneemman väen bileille on. Aaltonen löytää sille useammankin syyn.

– Se ehkä liittyy tähän aikaan ja sosiaaliseen tarpeeseen. Meillä on vähän ankea talvi menossa, puhutaan taloudesta ja sodasta, ja kaivataan jotain piristystä. Disko, glitter, musiikki ja bilettäminen ovat ehkä sellaisia piristysruiskeita. Nostalgiabuumi on ollut jo pitkään, meillä on esimerkiksi ysäri- ja kasariradioita.

Aaltonen ja Salminen olivat miettineet diskon järjestämistä jo parisen vuotta. He olivat huomanneet, että viisikymppisille oli Turussa ruokapaikkoja mutta ei mitään, minne lähteä viettämään iltaa. Lisäksi pari aikuisemman väen suosimaa yökerhoa vaihtoi omistajaa ja muutti konseptia selvästi nuorille suunnatuksi.

– Moni sanoi, että yöelämä oli mennyt tylsäksi.

Laajennetulle kaveriporukalle tarkoitettu juttu ”lähti lapasesta” ja muuttui jättibileiksi.

Sekä Turussa että Helsingissä bileet alkavat klo 19 ja loppuvat yhdeltä. Yli nelikymppiset eivät välttämättä jaksa bilettää pikkutunneille, mutta kokonaisajasta ei haluta tinkiä. Tanssilattia kutsuu alusta asti.

– Asiakkaat ovat innokkaita tanssimaan, ja tanssiminen alkaa jo alkuillasta. Ilmapiiri on sydämellinen, ja jokainen voi olla oma itsensä ja tanssia omalla tyylillään, Käyhkö kertoo.

Turun avajaisillan kitkerin palaute koski musiikkia: diskossa soivat liikaa teknoversioiksi väännetyt vanhat hitit, kun bilekansa kaipasi alkuperäisiä. Aaltosen mukaan he hakivat linjaa musiikin suhteen ja kehittävät tapahtumaa palautteen mukaan.

– Vaikutti siltä, että eniten halutaan kasarihittejä kaikista genreistä, ja sitten on nelikymppisiä, jotka tykkäävät ysäristä. Muutaman kerran illassa soivat myös hitaat, totta kai myös viimeiset hitaat, Aaltonen kertoo.

Helsingin K50-asiakkaiden parissa on järjestetty biisiäänestyksiä, joiden tulokset saattavat jopa yllättää.

– Kymmenen kärjessä oli Daruden Sandstorm. Se soitetaan joka ilta, ja kun se laitetaan päälle, jengi on ihan hullun lailla tanssimassa. Jos mennään vanhempaan päähän, niin Boney M ja BeeGees ovat kestosuosikkeja, Käyhkö kertoo.

Klassikkobiisit K50-discon suosituimmat: 1. Abba, Dancing queen 2. Bee Gees, Staying Alive 3. Gloria Gaynor, I Will Survive 4. The Weather Girls, It’s Raining Men 5. The Trampps, Disco Inferno 6. Donna Summer, Hot Stuff 7. Boney M, Daddy Cool 8. Village People, YMCA 9. Bee Gees, Saturday Night Fever 10. Darude, Sandstorm

Järjestäjille varttuneemmat asiakkaat ovat joiltain osin helpompia kuin nuoremmat. Käyhkön mukaan koko K50-discon historian aikana ei ole esiintynyt mainittavia järjestyshäiriöitä. Myös Turun avajaisilta sujui rauhallisesti; Aaltosen mukaan järjestysmiehet saivat keskittyä pelkästään asiakaspalveluun.

Yksi asia on kuitenkin samanlainen sekä nuoremmissa että vanhemmissa ikäryhmissä: osa ottaa reippaammin, osa ei ota yhtään. Ja kaikkea siltä väliltä.

– Meillä oli niitäkin asiakkaita, jotka tanssivat monta tuntia ja joivat vain vettä, Aaltonen sanoo.

Sen sijaan kukkaron paksuus näkyy jonkin verran baaritiskillä.

– Skumppaa ostetaan paljon, Käyhkö sanoo.

– Kuoharia ja gintonicia menee runsaasti. Avajaisiltana valtaosa asiakaskunnasta oli naisia, eli kaljaa meni vähemmän. Meillä oli myös retrodrinkkejä kuten sinisiä enkeleitä, Aaltonen sanoo.

Kun väkeä näyttää riittävän, eikö järjestäjillä ole kiusausta järjestää aikuisten diskoja useamminkin kuin kerran kuukaudessa?

– Olemme kysyneet asiakkailta, pitäisikö näitä olla useammin, ja kaikki vastaajat olivat yksimielisiä, että kerran kuussa on hyvä, Käyhkö sanoo.

Myös Aaltonen suhtautuu konseptiin maltillisesti alun hurjasta suosiosta huolimatta.

– Meille on tullut palautetta, että miksi näitä ei ole useammin, mutta luulen, että alkuhuuman jälkeen se rauhoittuu. Viisikymppiset eivät käy ulkona joka viikko, ja kun satsataan tähän kerran kuukaudessa, syntyvät hyvät bileet.