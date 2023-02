Suojelukoulutuksessa salaa kuvattu video vei käräjille – koiran nostaminen turkista ei johtanut tuomioon

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on antanut ensimmäisen päätöksen väkivaltatapauksissa, jotka paljastuivat koirien suojelukoulutuksissa vuonna 2021.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on hylännyt syytteen eläinsuojelurikoksesta asiassa, joka liittyy väkivaltatapauksiin koirien suojelukoulutuksissa. Teko täytti lievän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkit, mutta se on rikoksena vanhentunut.

Syytteen mukaan vastaaja oli nostanut koulutustilaisuudessa Paimiossa koiraa ilmaan turkista kiinni pitäen sekä repinyt voimakkaasti koiraa hihnasta ja näin aiheuttanut koiralle tarpeetonta kipua ja tuskaa. Oikeudenkäynnin keskiössä oli kysymys siitä, tapahtuiko nostaminen rintavaljaista vai koiran turkista ja se, repikö vastaaja voimakkaasti hihnasta.

Käräjäoikeus totesi, että kirjallisena todisteena esitetystä videotallenteesta ei ollut havaittavissa, että koiralla olisi rintavaljaat. Siitä pystyi havaitsemaan, että koiralla oli kaulapanta, johon hihna oli kiinnitetty. Käräjäoikeus ei havainnut voimakasta hihnan repimistä.

Vastaajan kertomus rintavaljaista oli muuttunut kuulusteluista, ja käräjäoikeus piti esitutkinnan aikana annettua kertomusta uskottavampana kuin vastaajan kertomaa oikeudenkäynnissä. Hän ei ollut maininnut rintavaljaita kuulusteluissa.

– Edellä selostetun perusteella käräjäoikeus katsoo, että asiassa on tullut näytetyksi, että vastaaja on nostanut koiraa kahdesti turkista. Näyttämättä on jäänyt, että hän olisi repinyt koiraa voimakkaasti hihnasta, tuomiossa sanotaan.

Käräjäoikeus tulkitsi, että koiralle oli aiheutunut ainakin hetkellistä kipua, mutta koiran elekielestä nostojen jälkeen tai muutoinkaan ei ollut havaittavissa, että koira olisi ollut peloissaan.

– Koiralle aiheutetun kivun vähäisyyden ja lyhytaikaisuuden vuoksi on tekoa kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä, tuomiossa todetaan.

Tuomio ei ole lainvoimainen, ja siihen voi hakea muutosta hovioikeuden kautta.

Oikeutta eläimille -järjestön julkaisemat salavideot suojelukoirien koulutustapahtumista Paimiossa ja Loviisassa antoivat sysäyksen poliisitutkinnalle, joka on johtanut kahteen oikeudenkäyntiin Turussa. Osa tapauksista on vielä syyteharkinnassa.