100 vuotta vanhaa kartanoa on myyty vuosikausia – nyt kohtalo ratkeaa: ”Tässä on pieni jännitys”

Kaarinan kaupungilla toivotaan, että huutajat innostuisivat viime hetkillä korottamaan tarjouksia Salvelan kartanosta.

Huutokaupattavana olevan historiallisen Salvelan kartanon myynti päättyy tänään.

Kaarinan kaupunki on yrittänyt myydä vuonna 1919 rakennettua kartanoa kuusi vuotta, tuloksetta. Se on ollut vuodenvaihteesta asti myynnissä huutokaupat.com-sivustolla, jossa sitä oli huutanut keskiviikkoaamuun mennessä 13 henkilöä.

Tämän hetken korkein tarjous, 200 000 euroa, tuli keskiviikkoaamuna ennen yhdeksää. Huutokauppa päättyy kello 14.

– Toive on, että hinta vielä nousisi. Ilmeisesti lopullinen hinta muotoutuu yleensä vasta viime minuuteilla, joten kyllä tässä on pieni jännitys, Kaarinan kaupungin maankäyttöinsinööri Henna Correia Noca kertoo.

– Huutokauppa loppuu klo 14 tai kolme minuuttia viimeisen huudon jälkeen, joten sehän voi venyä, jos lopussa tulee vielä huutoja.

Kartano on toiminut viimeksi päiväkotina.

Kartanossa oli viimeinen näyttö maanantaina. Se veti ilahduttavasti väkeä.

– Oli enemmän kuin ensimmäisessä näytössä, eli ihan hyvin kävi ihmisiä.

Kartano on keikkunut sivuston katsotuimpana kohteena koko ajan. Keskiviikkoon mennessä käyntejä oli lähes 70 000.

Suojeltavassa, mansardikattoisessa kartanossa on 17 huonetta, ja se sijaitsee mäen päällä puutarhan ympäröimänä. Tilan omistajina on ollut vaikutusvaltaisia henkilöitä, ja joidenkin tietojen mukaan jopa Mikael Agricola on asunut Salvelassa.

Kartano on toiminut kirjastona, Piikkiön kunnantalona ja viimeksi yksityisenä päiväkotina. Tyhjilleen se jäi vuonna 2019. Kartanorakennus on suojeltava.

Mikäli kartano myytäisiin tämän hetken korkeimmalle pyytäjälle, olisi hinnanalennus melkoinen. Kartanoa kaupiteltiin alun perin 950 000 eurolla, jonka jälkeen kaupunginhallitus pudotti hintapyynnön 710 000 euroon. Sekään ei houkutellut vielä ostajia.

Sisätilat tarvitsevat todennäköisesti ison remontin.

Kaupunginhallitus voi myös torpata huutokaupasta tulevan tarjouksen, jos se pitää hintaa liian alhaisena.

– Minulle ei ole tullut mitään tietoa siitä, mikä hintaraja on, että kaupunginhallitus sen hyväksyy. Lähtöhinta oli nolla, ja kaupunginhallituksella on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä korkein tarjous. Ostajan täytyy myös esittää kartanolle jatkokäyttösuunnitelma, joka viedään hallituksen hyväksyttäväksi. Se on mahdollisesti käsiteltävänä 6.3. kokouksessa, Correia Noca sanoo.

Käyttösuunnitelmalle ei myöskään ole asetettu kriteereitä, vaan se arvioidaan kokouksessa.

– Kaikenlaisia ajatuksia olen esittelyissä kuullut, mutta se nähdään sitten. Osa etsii yksityiskäyttöön asuntoa ja osalla on ollut yritystoiminta-ajatusta, kirjo on ollut aika laaja.

Syy heikkoon ostointoon on arveltu olevan korjauskustannuksissa. Mediassa on esitetty arvio jopa 700 000 eurosta. Correia Noca ei vahvista summaa.

– Me emme ole teettäneet arviota, joten en tiedä, kuka tuollaisen summan on sanonut ja kuinka paikkaansa pitävä se on. Kyllähän siellä tulee paljon kunnostusta, kun rakennus on ollut virastokäytössä ja päiväkodin jäljiltä. Varmasti se vaatii paljon remonttia.