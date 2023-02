Syyte: Riita kissan vierailuista kärjistyi – Cleo koki raa’an lopun naapureiden käsissä

Syyttäjä vaatii pariskunnalle rangaistusta törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Syyttäjä vaatii rangaistusta törkeästä eläinsuojelurikoksesta pariskunnalle, joka surmasi naapureidensa kissan marraskuussa 2021.

Syytteen mukaan he olivat loukuttaneet Cleo-kissan ja sen jälkeen hukuttaneet sen loukussa ulkoilualueen lampeen. Loukuttaminen oli tapahtunut Kaarinassa, jonka jälkeen pariskunta oli kuljettanut kissan hukutettavaksi Laitilaan. Ulkopuoliset olivat löytäneet kissan.

Syytteen mukaan kissalle oli aiheutettu tarpeetonta kärsimystä, sillä se oli ollut tajuissaan hukuttamishetkellä.

– Rikos on tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla, ja koska se on kohdistunut naapureiden lemmikkieläimeen, on teko myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, syytteessä todetaan.

Vastaajat kertoivat, että kissa oli käynyt jatkuvasti ulostamassa heidän pihalleen ja kasvimaalle. He olivat joutuneet asentamaan verkkoja tontilleen tämän estämiseksi. Lisäksi kissalla oli tapana makoilla heidän terassillaan, sen ruokapöydällä ja kalusteilla.

Vastaajat ja asianomistajat olivat olleet sovittelussa kesällä 2021. Tuolloin oli sovittu, että kissan omistajat hankkisivat kissalle verkkoaitauksen ulkoilua varten. Näin ei kuitenkaan tehty, vaan kissa jätettiin vapaana ulos, kun sen omistajat lähtivät pois kotoa.

Vastaajien mukaan kissa oli kävellyt loukkuun, joka oli ollut heidän pihallaan. He myönsivät perusmuotoisen eläinsuojelurikoksen, mutta eivät törkeää. Puolustuksen mukaan eläimelle ei aiheutettu pitkittynyttä ja suurta kärsimystä.

Puolustuksen näkemyksen mukaan vastaajien ei tule maksaa vahingonkorvauksia, sillä lemmikkieläin on juridisesti arvioiden irtain esine.

– Kyseessä oli tavallinen maatiaiskissa, jolla ei ole taloudellista arvoa. Lisäksi kissa oli iältään 12,5 vuotta, joten sen elinajanodote ei ole enää ollut suuri. Teko ei ole sen laatuinen, että sen yhteydessä voitaisiin tuomita kärsimyskorvausta eläimen omistajalle, puolustus totesi.

Syyttäjä vaatii, että pariskunnan molemmat osapuolet tuomitaan pysyvään eläintenpitokieltoon sekä vähintään kuuden kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Tuomio tapauksesta annetaan myöhemmin.