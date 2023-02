”Mä hakkasin sen”, kuului videolla – koiransa pahoinpitelystä syytetty vetosi huonoon sanavalintaan

Salaa videoituja tapahtumia koirien suojelukoulutuksessa käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Syytettynä on kolme henkilöä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käsiteltiin torstaina tapausta, joka liittyy koirien suojelukoulutuksessa paljastuneeseen väkivaltaan.

Oikeutta eläimille -järjestö julkaisi salaa kuvattuja videoita koulutustilaisuuksista Paimiosta ja Loviisasta. Niissä näkyy, kuinka koiria lyödään, potkitaan ja nostetaan turkista.

Kolmea koirien kaltoin kohtelusta ja niille kivun aiheuttamisesta syytettyä henkilöä kuultiin käsittelyssä. He kiistävät syytteet.

Väitetyt eläinsuojelurikokset tapahtuivat Paimiossa syksyllä 2020. Syytettynä on kaksi naista ja mies, joka toimi tilanteissa maalimiehenä eli ohjaajana.

Toinen naisista on kieltänyt olleensa videolla esiintynyt henkilö.

– En muista, olenko ollut tuona päivänä siellä, hän sanoi.

Naisen mukaan häntä kuulustellut poliisi ”uhkaili käräjillä, jos en tunnista itseäni kuvasta”.

Torstaina kuultiin kolmea vastaajaa.

Todistajana käsittelyssä kuultu henkilö oli tunnistanut vastaajan Saksanpaimenkoiraliiton somejulkaisuista, jossa tämä esiintyi koiransa kanssa. Lisäksi videolla käytettiin naisen etunimeä.

– Tiedän useamman ihmisen, jonka hän on tunnistanut väärin, ilmoittanut Kennelliittoon ja aiheuttanut harmia. Hän kyttää ja vainoaa näitä ihmisiä, vastaaja kommentoi.

Suurin kiistakapula käsittelyssä oli sähköpannan käyttö: onko sellaista käytetty ja onko se aiheuttanut koiralle kipua. Maalimiehenä toiminut vastaaja kielsi koskaan käyttäneensä sähköpantaa. Videolla hänellä näyttää olevan säätimen tapainen esine kädessään.

– En muista, mitä minulla on kädessä tilanteessa.

Syyttäjä Minna Salonen vetosi esitutkinnassa tehtyyn kuulusteluun, jossa mies oli kertonut käyttäneensä sähköpantaa, mutta niin pienellä teholla, että se ei sattuisi edes häntä itseään käteen.

Mies ei halunnut kommentoida lausumaansa. Hän oli myös erittäin haluton kommentoimaan mitään videolla näkyvää, kuten lyöntiä, joka näyttää osuvan koiraa kuonoon.

Kolmannen vastaajan kuultiin sanovat videolla ”mä hakkasin sen”, jossa hän viittaa koiraansa.

– Se oli itseironinen heitto, jossa oli huono sanavalinta. Ei siinä puhuttu oikeasti hakkaamisesta, nainen sanoi.

Hän kielsi käyttäneensä sähköpantaa tai omistavansa sellaista, mutta syyttäjän kysyttyä asiaa useaan kertaan, nainen myönsi, että koiralla oli joskus käytetty ns. impulssikaulainta. Käsittelyssä ei tullut tarkkaa selvyyttä siihen, mikä näiden kahden ero on. Molemmilla annetaan koiralle kuitenkin sähköisku.

Oikeudenkäynnissä kuultiin todistajana eläinfysioterapeuttia, joka otti alun perin yhteyttä Oikeutta eläimille -järjestöön havaittuaan epäkohtia koirien suojelukoulutuksissa. Hän oli aiemmin kertonut asiasta Saksanpaimenkoiraliitolle, joka ei ollut reagoinut siihen.

Hän kertoi työskentelevänsä koirien kiputilojen kanssa ja perehtyneensä käyttäytymistieteeseen.

Todistajan kanssa käytiin läpi videopätkät, joissa oli väitettyä väkivaltaa. Hänen mukaansa koirista näkyi tilanteissa pelkoa, mikä ilmeni esimerkiksi alas menemisellä, korvien luimistelulla ja äännähtelyillä, jotka kertoivat kivusta.

– Koirien kouluttamisessa on palkkion tavoitteluun ja vaaran välttämiseen perustuvat järjestelmät. Palkkioon perustuva on tutkimusten mukaan paljon tehokkaampi, ja siinä ei missään vaiheessa aiheuteta kipua. Tässä selkeästi käytetään vaaran välttämiseen perustuvaa. On koiralle stressaavaa, jos joutuu jatkuvasti välttämään vaaraa. Koiralle jää näistä muistijälki, hän kertoi.

– Koiralle annettiin tuossa sähköä koko matkan, jotta sitä aktivoitaisiin juoksemaan matka nopeasti. Huomaa elekielestä, että sitä sattui tosi kovaa. Korvat menevät alas, ja se on hyvin matalana.

Todistaja uskoi impulssikaulaimella tarkoitettavan tässä tapauksessa pantaa, josta tulee vain hyvin vähän sähköä.

– Mutta kyllähän tässä selvästi kipua aiheutetaan. Rankaisuun perustuvat menetelmät toimivat vain, jos koiralle aiheutuu kipua. Olen kokeillut sellaista omaan käteeni, enkä pystynyt laittamaan edes puolelle teholle. Se sattuu todella paljon.

Kaikilla vastaajilla on omia koiria, ja tarkastuksen tehneen eläinlääkärin mukaan koirat ovat hyvin hoidettuja ja käyttäytyviä.

– Ei se poista millään lailla sitä, etteikö niitä olisi tässä kohdeltu kaltoin, todistaja huomautti.

Kokonaisuuden ensimmäistä tapausta käsiteltiin Turussa viime viikolla. Suojelukoulutuksiin liittyviä tapauksia on tällä hetkellä myös syyteharkinnassa.

Tuomio torstaina käsitellystä tapauksesta annetaan myöhemmin.