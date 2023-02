Kaikissa tapauksissa koirat olivat päässeet karkuun haltijaltaan.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus alkoi käsitellä tapausta, jossa suurikokoisten koirien omistajaa syytetään vamman­tuottamuksesta, metsästyslain säännösten rikkomisesta ja järjestysrikkomuksesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet pienessä varsinaissuomalaisessa kunnassa.

Syytteen mukaan noin 50-vuotiaan naisen dogo argentino -rotuinen koira hyökkäsi joulukuussa 2020 naisen pihalta kadulla kävelemässä olleen sivullisen naisen kimppuun. Koira kävi puremalla kiinni naisen vasemman käden ranteen ja kyynärvarren alueelle.

Puremasta aiheutui asianomistajalle kipua, verenvuotoa, kaksi parin sentin mittaista haavaa ja kyynärluun murtuma.

Tämän tapauksen osalta koiran omistajaa syytetään vammantuottamuksesta.

Dogo argentino, toiselta nimeltään argentiinandoggi, on rotumääritelmän mukaan voimakas ja lujaluonteinen, mutta se ei saisi koskaan olla aggressiivinen ihmisiä kohtaan. Kyseessä on taistelukoirista jalostettu suurikokoinen koirarotu, jonka alkuperäinen käyttötarkoitus on taistelu- ja metsästyskoira.

Vain muutama viikko kyseisen tapauksen jälkeen naisen dogo argentino pääsi irti jälleen. Haastehakemuksesta ei ilmene, oliko kyse samasta koirasta kuin ensimmäisellä kerralla.

Nainen oli ollut ulkoiluttamassa koiraa pellolla, kun koira oli nykäissyt kelataluttimessa ja päässyt irti. Syytteen mukaan koira oli juossut erään miehen pihalle ja tappanut siellä tämän omistamat viisi kanaa. Pihalta löytyneet jäljet ja ajallinen yhteys koiran karkaamisen kanssa viittasivat siihen, että nimenomaan naisen vuoden ikäinen dogo argentino oli käynyt kanat tappamassa.

Koiran omistajaa syytetään metsästyslain säännösten rikkomisesta.

Kolmas tapaus sattui pari kuukautta toisen tapauksen jälkeen, maaliskuussa 2021. Tuolloin naisella oli ollut mukanaan kolme koiraa, syytteen mukaan roduiltaan dogo argentino, cane corso ja pitbull.

Kaikki kolme rotua ovat vaativina pidettyjä rotuja, joilla on joko taistelukoiramenneisyys tai ne polveutuvat taistelukoirista. Kyseiset rodut eivät usein ole sosiaalisia toisia koiria kohtaan.

Syytetty nainen oli pysähtynyt autollaan levikkeelle käyttääkseen koirat ulkona.

Koirat olivat havainneet kadun toisella puolella olleen mäyräkoiran, päässeet irti ja käyneet mäyräkoiran kimppuun. Koirat purivat mäyräkoiraa useita kertoja eri kohdista. Mäyräkoira sai puremavammoja, mutta selvisi hengissä.

Syyttäjä vaatii syytetylle noin 60 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa asiasta tuomion myöhemmin.