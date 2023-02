Poliisi julkaisi karun tilaston: nuoret ovat väkivaltaisempia kuin koskaan

Lounais-Suomen poliisin tilastot vuodelta 2022 ovat ikävää luettavaa: Väkivaltarikollisuus on lisääntynyt erityisesti alle 15-vuotiaiden keskuudessa.

Poliisille ilmoitettiin Lounais-Suomessa vuonna 2022 yhteensä 455 henkeen ja terveyteen kohdistunutta rikosta, jossa epäilty tekijä oli alle 15-vuotias. Se tarkoittaa 1,25 rikosta per päivä. Mukana ovat sekä Varsinais-Suomen että Satakunnan tilastot.

Määrä on 43 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna ja jopa 2,5-kertainen vuoteen 2018 verrattuna.

– Väite siitä, että nuoret ovat väkivaltaisempia kuin koskaan, ei ole tuulesta temmattu. Taustalla on 18 vuoden tarkasteluväli. Näiden rikosten määrä nousi kaikissa ikäryhmissä, ja voimakkainta nousu oli alle 15-vuotiaissa, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Maria Hoikkala.

– Taustalla on trendejä kuten somessa tehtyjä haasteita, joissa tappeluita ja nöyryytyksiä kuvataan, ja näitä videoita jaetaan. Sitten on ryöstötyyppiset teot, joissa anastetaan uhkailemalla merkkivaatteita uhrin päältä. Ylipäänsä olemme havainneet, että nuorten kynnys käyttää väkivaltaa on madaltunut. Toki täytyy muistaa, että tähän syyllistyy vain pieni joukko.

Poliisi pyrkii puuttumaan tilanteeseen valvonnan ja moniammatillisen Ankkuritoiminnan avulla.

– Siitä huolimatta nuorten väkivaltarikollisuus jatkoi kasvuaan myös vuoden loppupuolella, sanoo poliisipäällikkö Risto Lammi.

Hän korostaa, että nuorten väkivaltarikollisuuden kitkemiseksi tarvitaan kaikkien viranomaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden yhteistyötä, jota muun muassa Turussa on lisätty entisestään.

Lammin mukaan lasten ja heidän perheidensä tukeminen pitäisi huomioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Poliisipäällikkö Risto Lammi ja apulaispoliisipäällikkö Maria Hoikkala kertoivat Lounais-Suomen poliisin vuoden 2022 rikostilastoista medialle.

Poliisi on tehnyt paljon töitä myös jengiytymisen ehkäisemiseksi. Poliisin tiedossa on Turussa kaksi katujengiä, ja ensimmäiset niiden rikolliseen toimintaan liittyvät tuomiot annettiin viime vuoden lopulla.

– Ensimmäisen havainnot katujengeistä tehtiin 2021, ja viime vuonna tämä ilmiö tuli näkyvämmäksi.

– Olemme olleet tutustumassa Ruotsin poliisin toimintaan. Voimme todeta, että kaikkemme teemme, ettei jouduttaisi samaan tilanteeseen, jossa Ruotsi on, Hoikkala kertoo.

Vuonna 2022 Lounais-Suomen poliisin tietoon tuli yhteensä noin 4 700 pahoinpitelyrikosta. Pahoinpitelyjen määrä on kasvanut yli 21 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana.

Niin pahoinpitelyt kuin väkivaltarikokset yleensä ovat lisääntyneet viime vuosina Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella merkittävästi.

Koronavuosina pahoinpitelyt painottuivat koteihin ja muihin yksityisiin paikkoihin, mutta vuonna 2022 tilastoissa tapahtui muutos ja yhä useampi poliisille ilmoitettu pahoinpitely tapahtui yleisellä paikalla.

Lounais-Suomen poliisi kirjasi viime vuonna 2 101 yleisellä paikalla tapahtunutta pahoinpitelyä, mikä tarkoittaa lähes kuutta pahoinpitelyä joka päivä. Kokonaismäärä on 17,5 prosenttia enemmän kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019.

Kasvua selittävät osittain koronatilanteen hellittäminen ja sen myötä ravintola- ja yöelämän virkoaminen, festivaalit ja muut tapahtumat, mutta poliisin mukaan taustalla on muitakin syitä.

Yleisillä paikoilla tapahtuneet väkivaltarikokset painoivat katuturvallisuusindeksin edellisvuotta alemmas.

Lounais-Suomen poliisi reagoi tilanteeseen lisäämällä valvontaa ja näkyvyyttä yleisillä paikoilla erityisesti alueen suurimmissa kaupungeissa.

– Syksyn kuluessa valvonta alkoi vaikuttaa; tilanne yleisillä paikoilla rauhoittui ja pahoinpitelyt kääntyivät laskuun. Kun vielä heinäkuussa poliisille ilmoitettiin 317 yleisellä paikalla tapahtunutta pahoinpitelyä, joulukuussa niitä kirjattiin enää 151, Lammi sanoo.

Lounais-Suomen poliisilla on ennaltaehkäisevän toiminnan ryhmä, jota vahvistettiin viime vuonna ja jossa toimii tällä hetkellä 35 henkeä.

– Alueella on järjestetty virtuaalisia oppitunteja opettajille, vanhemmille ja oppilaille. 20 000 lasta ja 1 000 vanhempaa on jo osallistunut näihin, Hoikkala sanoo.

Ukrainalaisia suojelutarpeen hakijoita tuli erityisen paljon Lounais-Suomeen, ja se työllisti poliisia lupapalveluissa.

Lupahallinnossa oli yleisesti todella kiireinen vuosi: esimerkiksi passeja myönnettiin 23 prosenttia enemmän kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019.

– Osittain oli uusimisvelkaa pohjalla, koska koronavuosina passeja ei haettu. Myös Ukrainan sodalla oli merkitystä: ihmiset halusivat, että matkustusasiakirjat ovat voimassa. Passeja ja henkilökortteja myönnettiin 176 000 kun niitä myönnettiin ennen koronaa 159 000. Ruuhkia on toki edelleen, Hoikkala sanoo.

Liikennerikosten määrä tippui 13 prosentilla, joskin taustalla oli valvonnan hetkellinen väheneminen.

– Liikennevalvonta laahasi, sillä liikennepoliiseja jouduttiin käyttämään tosi moneen eri tehtävään, muun muassa suojelutarpeen hakijoiden prosessissa ja monessa muussa tehtävässä, Lammi sanoo.

Yleisesti rikosten määrä alueella laski. Kaikkiaan rikoksia kirjattiin noin neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Koteihin ja kesämökeille tehtiin vähemmän varkauksia, ja myös henkirikosten määrä laski kolmella: Niitä oli 11 kpl vuonna 2021 ja 8 vuonna 2022).