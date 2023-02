”Ei me mitään turvavöitä tarvita”, nuori nainen sanoi – kaksi kilometriä myöhemmin rysähti

Kaksi 16-vuotiasta uhria vaatinutta kuolonkolaria käsiteltiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Kuusi nuorta meni Mersun kyytiin päättäjäisviikonlopun perjantaina, mutta vain neljä heistä oli tiistaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kertomassa traagisen illan tapahtumista.

Auto törmäsi Turun Aerotiellä yhdistelmäperävaunun keulaan ja pyöri kaksi kertaa ympäri, jolloin takaluukussa matkustanut 16-vuotias poika ja ilman turvavyötä takapenkillä istunut 16-vuotias tyttö lensivät ulos ja menehtyivät.

18-vuotiasta kuljettajaa syytetään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Alaikäiset nuoret olivat saapuneet illalla Aerotien päähän mopoilla.

– Lähtöpaikalla tuli idea lähteä lyhyelle ajelulle. Lähdettiin ajamaan tien päätyyn asti, ja jo mennessä oli ratin heilutusta, jotta saataisiin auto heilumaan. Tehtiin u-käännös päädyssä ja lähdettiin takaisin päin. Vastaan tuli rekka, ja oltiin siinä vähän toisella kaistalla. Sitten tuli törmäys, yksi nuorista kertoi.

Takapenkin keskipaikalla ei ollut näkyvissä turvavyön kiinnikettä. Oli lähes sattumaa, kuka kohtalokkaalle keskipaikalle päätyi.

– Minä olin menossa siihen, kun menin ensimmäisenä autoon, mutta (uhri) halusi siihen, joten minut työnnettiin sivupaikalle, toinen nuorista sanoi.

Turvavyöt eivät siinä vaiheessa huolettaneet. Noin 1,5 kilometrin pätkä oli tarkoitus vain ajaa päästä päähän.

– Ei me mitään turvavöitä tarvita, hän (uhri) sanoi. Hän istui minun turvavyön kiinnikkeen päällä, kun yritin laittaa sitä kiinni, toinen kertoi.

Nuorten mukaan rattia heilutettiin, jotta auton kori saataisiin hupimielessä heilumaan puolelta toiselle. Kukaan ei vastustanut matkantekoa, vaikka yksi nuorista kertoikin hieman pelänneensä kovassa vauhdissa.

– Sitten näkyi rekka, oli kauhea huuto. Tiesin, että kohta sattuu ja nostin kädet suojaamaan päätä. Tunsin pari kovaa kolausta. En tiedä, olinko koko ajan tajuissani. Sitten tajusin, että airbagit olivat lauenneet ja autossa oli jotain savunnäköistä. Säikähdin. Sain itseni ulos autosta, minulla oli puhelin kädessä ja näyttö oli rikki, yksi nuorista kertoo onnettomuustilanteesta.

– Katsoin ennen törmäystä, että ajetaan 80 kilometriä tunnissa, ehkä vähän yli. Seuraava muistikuva on, kun makaan tien vieressä reppu pään alla tukena. Minulla havaittiin myöhemmin aivoverenvuoto.

– Oli järkyttävä kipu oli koko ajan. Tajusin, että yksi on vielä autossa ja menin herättelemään häntä. Hän oli ihan shokissa, nyökytteli vain edestakaisin. Jossain vaiheessa olin soittanut hätäpuhelun.

Suurin kiista osapuolten välillä on siitä, kuinka kovaa onnettomuustilanteessa ajettiin. Todistajien arviot ovat vaihdelleet 60 kilometrin tuntinopeudesta yli 80 kilometriin tunnissa. Poliisin rekonstruktion mukaan vauhtia on voinut olla jopa lähes 100 kilometriä tunnissa. Alueen nopeusrajoitus on 50 km/h.

Kuljettaja myöntää ajaneensa lievää ylinopeutta.

– Ennen rekkaa minulla oli vauhtia ehkä 60 kilometriä tunnissa. Kovimmillaan vauhti oli 70–80 km/h. Kaarteessa huomasin, että perä lähtee alta. Sain korjattua kerran, mutta se lähti uudestaan. Oli liian myöhäistä korjata, ja auto osui rekkaan, hän kertasi tapahtumia.

Vastaajan mukaan auton ”vemputusta” tehtiin vain ihan matkan alussa. Se loppui, kun hän muisti, että kaveri on takakontissa.

– Ajattelin, että hänellä ei varmaan ole siellä kovin mukavaa, joten lopetin.

Hänen mukaansa onnettomuus oli monen tekijän summa. Siihen vaikuttivat vika ajonvakautusjärjestelmässä, paino autossa sekä korjattu asfaltti. Lisäksi kuljettaja kertoi ajaneensa lähellä keskiviivaa, koska kaistan oikea laita oli huonossa kunnossa.

Auto oli törmäyshetkellä toisen kaistan puolella.

– Keskityin väistöliikkeeseen enkä painanut jarrua. En tiedä, olisiko ollut merkitystä, vaikka olisinkin painanut, kuljettaja sanoi.

Asiassa annetaan tuomio myöhemmin.