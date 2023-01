Näin yllätystodistajat avautuivat liikemiehestä, joka retosteli surmanneensa Ilpo Härmäläisen

Lakimies Ilpo Härmäläisen murhasta kuulusteltiin hiljattain uusia todistajia. Härmäläinen murhattiin Turussa vuonna 1994.

Lakimies Ilpo Härmäläisen murhaoikeudenkäynti sai yllättävän käänteen maanantaina.

Härmäläisen murhasta elinkautisen vankeustuomion saaneen Lasse Lehdon puolustus toi Turun hovioikeuteen kaksi yllätystodistajaa. Puolustuksen tarkoituksena oli osoittaa, ettei Lehto olisi tekoon syyllinen.

Todistajat kertoivatkin yllättäviä tietoja Härmäläisen toisesta vanhasta liiketuttavamiehestä. Todistajakuulemisten perusteella hän näyttää olleen vähintäänkin tietoinen Härmäläisen kohtalosta.

Yllätystodistajan mukaan kyseinen liiketuttava myönsi hänelle 1990-luvulla surmanneensa Ilpo Härmäläisen.

Näin todistaja kertoi liiketuttavan sanomisista poliisille viime torstaina suoritetussa lisäkuulustelussa.

– (Hän) kertoi minulle, että hän tappoi Härmäläisen, ja sen että hän on upottanut ruumiin Airiston syvimpään kohtaan niin, ettei sitä ikinä löydetä, mies kertoi.

– Hän puhui asian niin, että hän teki sen yksin. Ei hän koskaan puhunut sellaista, että hän olisi tehnyt sitä kenenkään toisen kanssa yhdessä.

Lue lisää: Ilpo Härmäläisen murha­oikeudenkäynti: Saliin ilmaantui yllätystodistaja, jolla oli kylmäävää kerrottavaa

Kyseistä liiketuttavaa epäiltiin jo vuonna 1995 Härmäläisen surmaamisesta, mutta epäilyt jäivät tuolloin sikseen.

Härmäläisen murha tapahtui Turussa vuonna 1994, mutta hänen ruumiinsa löydettiin merenpohjasta Turun Airistosta vasta viime vuoden maaliskuussa.

Lakimies Ilpo Härmäläinen murhattiin elokuussa 1994.

Yllätystodistaja ei uskonut liiketuttavan puheita, eikä hän tästä syystä ole kertonut asiasta aikaisemmin poliisille.

Käräjäoikeuden mukaan Härmäläisen murha tapahtui purjeveneessä, ja sen jälkeen hänet upotettiin mereen. Todistajan arvelun mukaan liiketuttavakin oli purjehdustaitoinen. Se ei kuitenkaan todista, että liiketuttava olisi ollut mukana purjeveneessä tehdyssä surmateossa.

– Kaikki kulkupelit olivat muiden nimissä, niin miksi hän ei olisi voinut tätäkin tehdä sillä samalla purjeveneellä, mitä poliisi on nyt tutkinut, tai jollain muulla, todistaja arveli.

Lue lisää: Murhatun laki­miehen vaimo kertoi ääni murtuen, mitä ruumiin löytyminen 30 vuoden jälkeen merkitsi

Todistajan mukaan liiketuttavalla oli ylipäätään tapana kertoa erilaisia tarinoita pelotellakseen muita ihmisiä. Hän kuuli liiketuttavalta, että tämä olisi oppinut esimerkiksi tappamaan ihmisiä muukalaislegioonassa.

– Hän on myös kertonut olleensa Afrikassa, missä hän omien sanojensa mukaan on tappanut mustia vaikka kuinka paljon. Tätä minä en uskonut, mutta näin hän kertoi.

Murhasta tuomittu Lasse Lehto kuvattuna oikeudessa. Hän on kiistänyt syyllistyneensä murhaan.

Todistajan kuuleman mukaan liiketuttava olisi myös uhitellut poliiseille. Tämä tapahtui, kun keskusrikospoliisi nouti miehen Turussa sijaitsevalta huvilalta.

Se, miksi poliisi haki miehen, ei ilmene todistajan kuulustelukertomuksesta.

– Hän kertoi, että poliisit olivat menneet puuhun, koska talo oli niin korkea. Silloin hän kertoi sanoneensa poliiseille, että hyvä että menitte sinne, niin teidät on helpompi ampua alas sieltä.

Lue lisää: Elinkautistaan istuva ”mainosmies” kiistää Ilpo Härmäläisen murhan – tappo­tuomiolla olisi yllättävä vaikutus

LiiketuttavaN alibin mukaan hän oli Härmäläisen murhan tekoaikaan 3. elokuuta 1994 Ranskassa.

Yllätystodistaja esitti tästäkin poliisille mielenkiintoisen väitteen.

Todistajan päätelmän mukaan liiketuttava oli jättänyt puhelimensa tahallaan Ranskaan huiputtaakseen poliisia sijainnistaan. Todistajan väite perustuu liiketuttavan kanssa käytyyn vuosien takaiseen keskusteluun.

– Kun kyselin rahojeni perään, hän sanoi, että hän on pitänyt puhelintaan Ranskassa puunoksassa ja antanut sen soida siellä. Tästä käsitin, että hän olisi rakentanut alibin niin, että hänen puhelimensa on Ranskassa, vaikka hän on itse Suomessa tai jossain muualla.

Purjevene, jossa Ilpo Härmäläinen murhattiin.

Todistaja ei ole ollut liiketuttavan kanssa tekemisissä juurikaan 2000-luvun alun jälkeen. Murhasta tuomittua Lasse Lehtoa hän ei sanojensa mukaan tuntenut ollenkaan.

Todistaja ei tuntenut myöskään Ilpo Härmäläistä, mutta hän tiesi, että liiketuttava ajoi Härmäläisen autolla.

Samaan käsitykseen päätyi todistajan veli, jota niinikään kuultiin yllätystodistajana oikeudessa ja poliisikuulusteluissa. Hän ihmetteli, miksi liiketuttava ajeli Härmäläisen Range Roverilla vielä tämän katoamisenkin jälkeen elokuussa 1994.

– Silloin (liiketuttava) sanoi minulle, että Härmäläinen on Airiston syvimmässä kohdassa. En ymmärrä, miksi hän minulle sellaista kertoi. Sain sellaisen käsityksen, että hän ei kuitenkaan itse ole tehnyt Härmäläiselle mitään, mutta hän tietää sen, mitä Härmäläiselle on tapahtunut, todistaja kertoi poliisille.

Lue lisää: ”Mainosmies” tuomittiin elin­kautiseen Ilpo Härmäläisen murhasta – hovioikeus arvioi syytetyn valitusta

Myös yllätystodistajan veli kertoi poliisille väitteen liiketuttavan kännykän käytöstä Ranskassa Härmäläisen katoamisen aikaan.

– Lisäksi hän on (...) kertonut, että hänellä oli kännykkä puunoksassa Ranskassa hänen huvilansa puistossa, että ne luulevat, että hän on siellä. Luulen, että hän tarkoitti ”niillä” poliiseja.

Liiketuttava on kertonut poliisille olleensa Härmäläiseen puhelinyhteydessä tämän katoamispäivän aamuna. Liiketuttava jäi siihen käsitykseen, että Härmäläinen olisi menossa Lehdon kanssa selvittämään asuntokauppaa.

Yllätystodistajien esiin nostama Härmäläisen liiketuttava oli mukana talousrikoksessa, jota käräjäoikeus piti Härmäläisen murhan motiivina.

Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan Härmäläinen surmattiin, koska hän oli menossa kertomaan taloussotkuista poliisille.

Lehto ja liiketuttava tuomittiin kyseisestä talousrikoksesta vuonna 1996. Lehto on väittänyt oikeudenkäynneissä, että hän sai syyttömänä tuomion ja että ainoa syypää olisi kyseinen liiketuttava.

Todistajat kertoivat poliisille, että liiketuttava sekaantui muutenkin vaikeuksissa olevien yritysten asioihin. Todistajien mukaan mies manipuloi yrityksiä, ja väitti ”pelastavansa” niitä. Sittemmin yritykset menivät kuitenkin nurin.

– Hän kertoo aina, että hän on se joka on antanut rahaa, eikä päinvastoin.

Lehto kiistää murhanneensa Härmäläisen. Murha-asian käsittely Turun hovioikeudessa päättyi maanantaina. Hovioikeus antaa asiassa tuomion myöhemmin.