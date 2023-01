Salaa kuvatut videot johtivat poliisitutkintaan kahdessa eri paikassa. Yhtä henkilöä syytetään eläinsuojelurikoksesta Paimiossa.

Helmikuussa 2021 julki tulleet salavideot suojelukoirien koulutustapahtumista antoivat sysäyksen poliisitutkinnalle, joka on nyt johtanut käräjäoikeuteen asti.

Oikeutta eläimille -järjestö julkaisi suojelukoirien koulutustapahtumista videoita, joilla muun muassa saksapaimenkoiria ja dobermanneja lyödään päähän ja potkitaan. Käytössä on myös piikki- ja sähköpantoja, joilla koirille annetaan kipua aiheuttavia sähköiskuja. Omistajien kuullaan videoilla toistuvasti huutavan ja kiroilevan koirilleen.

Väkivallanteot tapahtuivat Saksanpaimenkoiraliiton (SPL) ja Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) paikallisosastojen tapahtumissa Paimiossa ja Loviisassa.

Paimion tapahtumien käsittely alkaa Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa torstaina. Aluesyyttäjä Minna Salonen kertoi Ilta-Sanomille, että jutussa on yksi vastaaja, ja hän vastaa syytteisiin eläinsuojelurikoksesta.

Loviisan tapausta on tutkinut Itä-Uudenmaan poliisi. Aluesyyttäjä Kati Kuoppalan mukaan asia on tällä hetkellä syyteharkinnassa.

Suomen kennelliiton hallitus määräsi marraskuussa tapauksien johdosta 16 henkilölle seuraamuksia. Hallitus päätti lähettää 13 henkilön asian Kennelliiton eettisen lautakunnan käsiteltäväksi ja määrätä henkilöt väliaikaiseen koe- ja kilpailukieltoon sekä toimintakieltoon luottamustehtävissä.

– Hallitus on käsitellyt kaikki ne tapaukset, joista on saatu viranomaisilta tietoa. Joidenkin henkilöiden osalta odotamme vielä lisätietoja, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen kertoo Ilta-Sanomille.

Eettinen lautakunta kokoontuu seuraavaksi helmikuussa. Kukkosen mukaan on ollut ratkaisevaa, mitä viranomaiset ovat saaneet asiassa selvitettyä, sillä Kennelliitolla ei ole resursseja tehdä omaa tutkintaa.

– Jos viranomainen toteaa, että tapauksessa ei ole syytä harkita syytettä, meidänkään on huono tehdä mitään. Mutta näissä tapauksissa, joissa viranomainen on laittanut tapauksen eteenpäin (syyteharkintaan), niissä on jo olemassa näyttöä.

Hankalaksi tapauksen teki Kennelliiton kannalta se, että tapahtumat eivät olleet Kennelliiton alaisia eikä niissä siis ollut liiton osoittamaa vastuuhenkilöä.

– Suurin osa tapauksista tulee oman organisaation kautta esimerkiksi ilmoituksina. Tässä ongelma oli se, että ne tulivat tietoon ulkopuolisen ilmoittamana, ja aluksi oli käytössä vain blurrattuja videoita, Kukkonen sanoo.

Kennelliiton sanktiot eivät ole riippuvaisia siitä, mitä käräjäoikeus tapauksissa päättää.

– Voimme antaa omien sääntöjemme puitteissa rangaistuksia tai lisäseuraamuksia erilaisista sääntörikkomuksista. Näistä pahimpia ovat eläinsuojelurikokset. Henkilö voidaan tarvittaessa erottaa tai hänelle voidaan antaa osallistumiskielto Kennelliiton tapahtumiin.

SPL ja SPKL määräsivät välittömästi videon julkitulon jälkeen toimintakieltoja ja keskeyttivät toistaiseksi suojelukoirakoulutuksia. Huhtikuussa 2021 liitot kertoivat käynnistävänsä yhdessä pakollisen eettisen koulutuksen suojelukoiraharrastuksen kilpailuavustajille ja tuomareille.