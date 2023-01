Reaktio poliisin soittoon paljasti vanhempien täyden tietämättömyyden – tällaista on ”tavallisten” nuorten arkinen huumeiden käyttö

Ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä näkee työssään, mitä nuoret puuhaavat vanhempien selän takana. Hän kuvailee kaduilla vallitsevaa tilannetta ongelmaksi.

Vanhempien olisi herättävä siihen, että huumeet ovat nuorten arkipäivää. Tämä on viesti, jonka 26 vuotta töitä nuorten parissa tehnyt Lounais-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä haluaa välittää.

Aro-Heinilä on tehnyt uransa ennaltaehkäisevän päihdetyön ja katuvalvonnan parissa ja nähnyt muutoksen huumausaineiden saatavuudessa ja käytössä.

– On tosiasia, että aineita on nykyään valtavasti tarjolla ja saatavuus helppo. Kun aineita myydään netin kautta, ne ovat tulleet kaikkien saataville, vaikka ei tiedetä, kuka niitä myy. Riittää, että löytää ilmoituksen.

Nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt, ja se on pääosin viikonloppuisin tapahtuvaa käyttöä. Sen sijaan huumausaineet ovat tehneet päihteidenkäytöstä arkipäiväistä.

– Paljon tapahtuu sitä, että kun koulupäivä on ollut raskas, nuoret lähtevät suoraan koulusta lähipuistoon tai sopivaan paikkaan vetämään kannabissätkää tai muuta, Aro-Heinilä sanoo.

Hän painottaa, että käyttäjät eivät ole tietynlaisten perheiden lapsia.

– Siihen törmäämme paljon, että kun nuori jää kiinni ja soitetaan vanhemmille, ensimmäinen kysymys on, että mistä nuori on saanut rahaa, kun heillä sitä ei ole. Mutta ei se niin kallista ole, varsinkin kun porukassa ostetaan.

Kokenut poliisi sanoo, että vanhemmilla tulisi olla ymmärrys siitä, että huumausaineet voivat osua kenen tahansa nuoren kohdalle.

– Vaikka kuinka olisi kotona keskusteltu asiasta, kun nuori lähtee ulos kavereiden kanssa ja siihen ilmestyy joku kaverin kaveri marihuanasätkän kanssa, voi olla vaikeaa siinä tilanteessa kieltäytyä.

Vaikka huumeista puhuttaisiin kotona, voi nuori silti joutua tilanteeseen, jossa niistä on vaikea kieltäytyä.

Aro-Heinilä pitää ongelman yhtenä syynä yleistä asenneilmapiiriä. Lasten ja nuorten asenteet ovat muokkautuneet myönteisiksi huumausaineita kohtaan.

– Olen miettinyt, miten se on muuttunut niin, ettei huumeita pidetä enää oikein minään. Suurin huoleni on yleinen keskustelu. Puhutaan eri aineiden dekriminalisoinnista, jopa laillistamisesta, poliisi sanoo.

– Surullista on, että huumeidenkäyttöä verrataan sairauteen. Toki meillä on sairaita ja riippuvaisia käyttäjiä, mutta kun puhutaan nuorista, heillä ei ole sairautta, vaan se on jostain syystä tapahtuvaa päihteidenkäyttöä.

Aro-Heinilän mielestä on yhteiskunnan tehtävä pitää aineet ei-sallittavina ja muokata yleistä mielipidettä siihen suuntaan.

– Kenttätyön kokemuksellani sanon, että kadulla vallitseva tilanne on ongelma.

Poliisi: Näiden seikkojen pitäisi herättää vanhempien huoli Jos lapsi alkaa puhua kotona myönteisesti huumausaineista. Jos lapsen kaveripiiri muuttuu, eikä hän halua kertoa kavereistaan mitään vanhemmille. Jos lapsen käytös alkaa muuttua salailevaksi ja aggressiiviseksi.

Raisiolainen Vaisaaren koulu nousi syksyllä otsikoihin, kun oppilaiden vanhemmat huolestuivat koulupäivinä tapahtuvista asioista. Eräs vanhempi kertoi IS:n haastattelussa kuulleensa koulussa tapahtuvasta huumekaupasta ja päihteidenkäytöstä.

Poliisi ihmettelee kouluun liittyvää kohua ja mainetta.

– Poliisi on tehnyt koulun kanssa yhteistyössä tarkastuksen. Siellä tehtiin huumekoirien kanssa paikkaetsintä, eikä sieltä löytynyt huumausaineita tai edes hajuja. Se on iso koulu, ja siellä on haasteita, mutta en usko, että tässä valtakunnassa on yhtään yläkoulua, jossa ei olisi yksittäisiä huumausaineen käyttäjiä.

Aro-Heinilän mukaan markkinointia voidaan tehdä kouluyhteisöjen sisällä, varsinaista kauppaa vähemmän.

– Se on hyvin vähäistä. Kaupat tehdään muualla kuin koulussa.

Poliisin toiminta kouluilla on saanut uusia muotoja. Lounais-Suomessa oli aiemmin joka koululla oma poliisi, joka teki vierailuja oppitunneille. Nykyään sellaista ei pystytä tarjoamaan, mutta poliisi tavoittaa virtuaalisesti suuren määrän ihmisiä.

– Pidin viime torstaina virtuaalisesti puheenvuoron vanhempainillassa, ja siihen osallistui yli 1 000 ihmistä etänä. Maanantaina verkossa oli kuuntelemassa 11 000 7.–9.-luokkalaista, ja keskiviikkona oli samanlainen oppitunti 4.–6.-luokkalaisille.

Torstaina Aro-Heinilä osallistuu paneelikeskusteluun nuorten hyvinvoinnista Liedossa yhdessä nuorisotyöntekijän, rehtorien ja Mannerheimin lastensuojeluliiton edustajan kanssa.

Erityisesti vanhemmille suunnattua keskustelua voi seurata virtuaalisesti kuka vain Liedon kaupungin Youtube-kanavalla.

Aro-Heinilän pääasiallinen työpaikka on kuitenkin kadulla kohtaamassa nuoria. Hän näkee pahoinvoinnin kasvavan erityisesti silloin, jos nuori kokee, ettei hänestä pidetä huolta.

– Yhdistysten kautta haetaan turvallisia aikuisia, joihin lapset ja nuoret voivat ottaa yhteyttä. Mutta tärkein turvallinen aikuinen tulisi olla omat vanhemmat. Sieltä se lähtee.

– Yksi välittämisen yksi muoto on se, että vanhempi kokee, että on hänen tehtävänsä kasvattaa lapsesta toiset huomioon ottava ja hyvin käyttäytyvä yhteisössä toimija. Jos poliisi on ensimmäinen rajojen asettaja, kun nuori käyttäytyy huonosti, on rajoja enää silloin vaikea tehdä.