Vanhus itki vuolaasti, kun ei päässyt puolisonsa hautajaisiin ajoissa – toimijat epäilevät taksien syrjivän autettavia asiakkaita

IS haastatteli yksityishenkilöitä ja vanhuksia hoitavien yksiköiden toimijoita Turun seudulla. He kertovat, että taksien saaminen on hankalaa ja ne ovat usein myöhässä.

– Äitini sisko asui samassa naantalilaisessa palvelutalossa puolisonsa kanssa. Kun tätini kuoli, siunaustilaisuus järjestettiin Turussa Pyhän Ristin kappelissa, Timo Heinonen kertoo Ilta-Sanomille.

Tädin miehelle tilattiin invataksi siunaustilaisuutta edeltävänä päivänä tiettyyn kellonaikaan.

– Taksia ei näy, ei kuulu, ja palvelutalosta soiteltiin sen perään. Lopulta taksi tuli, mutta se vei tädin miehen aivan väärään paikkaan, Ekumeeniseen taidekappeliin väärälle puolen kaupunkia.

– Lopulta taksikuski toi hänet 45 minuuttia myöhässä. Hän ei ehtinyt siunaukseen vaan tuli muistotilaisuuteen seurakuntatalolle. Vanha mies itki niin paljon, että se on ihan käsittämätöntä, Heinonen sanoo.

IS:n haastattelemat henkilöt kertovat, että on tuurista kiinni, saako huonokuntoinen, mahdollisesti autettava asiakas taksia Turun seudulla.

Sirkka kertoo, että hänen Turun seudulla asuvan 93-vuotiaan isänsä kyytiä joutuu aina jännittämään. Hän ei esiinny jutussa omalla nimellään, koska pelkää, että hän ei saa enää tilattua taksia isälleen.

– Olen hänen omaishoitajansa, ja hän kulkee päivätoimintaan ja sieltä kotiin taksilla. On sääntö eikä poikkeus, että taksipalvelu ei toimi.

Tavallisimmin asia menee niin, että Sirkka tilaa taksin kaksi päivää aiemmin tulemaan aamulla yhdeksältä. Hänelle saatetaan soittaa ennen yhdeksää, että taksi on myöhässä. Sitä ei kuitenkaan kuulu eikä näy, jolloin Sirkka joutuu itse soittamaan taksin perään. Toista taksia ei voi tilata, koska sitten voi tulla kaksi taksia päällekkäin.

– Keskuksesta sanotaan, että he eivät voi mitään sille, jos kuski ottaa muita kyytejä väliin. Mutta kuka korvaa minun ansionmenetykseni, kun en pääse ajoissa töihin? En voi jättää muistisairasta isääni yksin odottamaan taksia.

Virtanen kertoo jutelleensa muutaman taksinkuljettajan kanssa asiasta.

– Taksit tilataan nimellä, ja kun kuljettajat näkevät, että asiakas on autettava henkilö, kyyti jätetään kuittaamatta. Mielestäni tämä menee jo syrjinnän puolelle. Kun on vanha tai vammainen, ketään ei kiinnosta.

Sekä Heinosen että Virtasen tapauksessa kyse on ollut Taxidatan takseista. Nykyään Virtanen ei soita enää Taxidatan keskukseen vaan tilaa taksin suoraan Taxidatan alaiselta yrittäjältä, jolta sai hyvää palvelua. Nyt taksi on tullut ajoissa.

Ongelmia on kuitenkin myös Kela-taksien kanssa.

Ilta-Sanomat haastatteli kahden Turun seudulla vanhuksia hoitavan yksikön edustajia. Heidän asiakkaansa ovat pääosin vanhoja ja huonokuntoisia henkilöitä, jotka kulkevat taksilla. Edustajat eivät halua oikeaa nimeään tai yksikköään julkisuuteen, koska pelkäävät, että jatkossa takseja saa entistä huonommin.

– Kun Kela-kyyditykset muuttuivat Menevä-taksille ja Taksi Helsingille, odotusajat ovat olleet tunnista jopa kahdeksaan tuntiin. Kyytejä ei vain tule, ja soittelemme perään useaan kertaan, toisen yksikön työntekijä Sofia kertoo.

Yksiköstä päästään kyllä puhelimitse läpi taksikeskukseen, jonne annetaan potilaan nimi, määränpää ja tieto siitä, onko hänellä apuvälineitä kuten rollaattori. Keskus kuittaa tilauksen, mutta sitten se jää jonnekin välille, kun kukaan kuljettaja ei kuittaa sitä.

– Potilaat otetaan aulaan istumaan, jotta heidän huoneensa päästään siivoamaan. Oletamme, että kyyti on tulossa tilattuun aikaan. Jos sitä ei näy, puolen tunnin päästä soitetaan perään ensimmäisen kerran. Sitten soitellaan tasaisin väliajoin. 30–40 prosenttia takseista ei tule ajoissa, Sofia sanoo.

Vielä edellisen Kela-sopimuksen aikaan taksinkuljettajat soittivat, mikäli he myöhästyivät. Nyt näin ei tapahdu. Taksiralli aiheuttaa ylimääräistä työtä työntekijöille.

– Asiakkaiden fyysinen toimintakyky voi olla heikko, ja he joutuvat odottamaan aulassa. Sitten on myös muistisairaita, joita täytyy vahtia. Se ja taksien perään soittelu aiheuttavat paljon ylimääräistä vaivaa ja työtä.

Toisen yksikön asiakkaat käyttävät pääasiassa Taxidatan takseja kaupungin myöntämien vapaa-ajan taksikorttien takia.

– Osa takseista tulee ajallaan, mutta osaa on jouduttu odottamaan pidempään. Tässä oli tapaus, jolloin keskuksesta sanottiin, että taksi on tulossa, mutta kyyti tuli puolitoista tuntia myöhässä, Laura-niminen työntekijä kertoo.

Taksit tilataan yksikköön etukäteen, ja niiden pitäisi tulla vartti ennen sulkemisaikaa, jotta kaikki asiakkaat saataisiin lähtemään ajoissa.

– Välillä jonkun työntekijän on jäätävä ylitöihin, koska asiakkaita ei voi jättää yksin.

– Olemme laittaneet palautetta taksifirmalle, mutta sieltä ei ole vastattu mitään.

Yksikössä on pohdittu, vaikuttaako asiakaskunta kuljettajien halukkuuteen kuitata kyyti.

– Olemme miettineet, että kun tilauksessa tulee ilmi kohde tai asiakkaan nimi, valikoivatko kuskit sen perusteella, keitä he ottavat kyytiin.

IS soitti erään Turun seudulla sijaitsevan kunnan vanhuspalveluihin. Sieltä vahvistettiin, että valituksia taksien toiminnasta tulee silloin tällöin.

Ilta-Sanomat haastatteli kolmen kritiikkiä saaneen taksifirman päällikköä. Kukaan heistä ei tunnistanut ongelmaa.

Molemmat Kela-taksiyhtiöiden edustajat kuitenkin myönsivät, että kahden palveluntuottajan systeemi on aiheuttanut haasteita. Vuoden 2022 alusta lähtien Kela-kyytejä on hoitanut jokaisella alueella kaksi palveluntuottajaa, kun aiemmin niitä oli yksi. Yritykset valitaan kilpailutuksella.

– Uskallan väittää, että meidän palvelussamme ei ole ongelmia. Tilanne on kuitenkin eri kuin aiemmin, sillä ennen kyydit tilattiin yhdestä paikasta. Olemme silti pystyneet hoitamaan kuljetukset Kelan ja meidän sopimuksemme mukaisesti. Jos on tuollaisia odotusaikoja (8 h), kyseessä on joko keskuksen, kuljettajan tai asiakkaan virhe, Menevä-Taksin toimitusjohtaja Tuomo Halminen sanoo.

– Haasteeksi tulee se, että kullakin alueella on kaksi toimijaa. Molemmilla on hankaluuksia määritellä kapasiteetti suhteessa kysyntään. Kysynnän ja tarjonnan kohdentaminen olisi huomattavasti helpompaa, jos yhtiöitä olisi vain yksi, Taksi Helsingin kenttäpäällikkö Timo Ahokanto sanoo.

Halmisen mukaan asiakkaalla ei välttämättä ole tiedossa se, missä ajassa taksin täytyy Kelan sääntöjen mukaan saapua paikalle, ja se vaikuttaa asiakaskokemukseen.

– Jos kyyti on terveydenhuollon tilaama, se täytyy hoitaa tunnin sisällä tilauksesta, ja jos se on yksityisen tilaama, kahden tunnin sisällä. Jos se on tilattu etukäteen, on vartin aikaikkuna.

Taxidatan toimitusjohtajan Kari Hietarinnan mukaan yhtiöllä on tarpeeksi kapasiteettia hoitaa kuljetukset, joskin hiljattain kaksi suurta kysyntäpiikkiä, joulu ja uusivuosi, vaikuttivat asiaan.

– Jouluna ei varmasti mikään taksiyhtiö hoitanut yhtä hyvin kyytejä Turun alueella kuin me. Meillä oli erikoisjärjestelyt, että saamme kaikki ikäihmiset hoidettua joulupöytiin omaisten luokse. Yhtään reklamaatiota ei ole tullut.

Heinosen IS:lle kertomaa tapausta hautajaiskyydistä Hietarinta ei tunnista.

– Tämä on täysin vieras keissi. En tiedä, mihin reklamaatio on tehty. Minun pitäisi ehdottomasti tietää tämä asia, sillä seuraan meidän reklamaatiolistaamme koko ajan.

Kaikilla kolmella yhtiöllä on käytössään sanktioita, mikäli kuljettaja kieltäytyy tarjotusta kyydistä tarpeeksi usein.

– Autoilijasopimuksessa lukee, että kaikki tarjotut kyydit tulee hoitaa. Tiettyinä aikoina esteettömien ja inva-autojen riittävyys on ollut ongelma, vaikka määrä on Kelan mukaan riittävä. Jos tästä tulee isompi ongelma, pyrimme saamaan niitä lisää, Ahokanto kommentoi.

– Kuljettajilla ei ole mahdollisuutta kieltäytyä tarjotusta kyydistä, joten me ohjaamme aina seuraavan vapautuvan auton paikalle, Halminen kertoo.

– Meillä on sanktiomenettelyt koskien kieltäytymisiä, ja niitä seurataan, Hietarinta sanoo.

Hän kuitenkin myös mainitsee, että jokainen auto on autoilijan omistama, ja autoilijat itsenäisiä yrittäjiä. Näin ollen heillä on oikeus valita kyytejä, vaikka yrityksessä onkin ”tietyt sisäiset pelisäännöt”.

– Kun polttoaine on kallista ja kustannukset kovat, autoilija joutuu tarkkaan miettimään, mitä kyytejä hän ajaa.

Ahokanto pitää epäuskottavana väitettä, että erääseen yksikköön tilatuista Kela-takseista jopa 40 prosenttia olisi ollut myöhässä.

– Meillä on Varsinais-Suomessa asiakas haettu sovittuna aikana 99,8 prosentissa kaikista tehdyistä tilauksista. Ei ole edes tiettyä aluetta, jossa prosentti olisi selvästi pienempi.

Kukaan toimijoista ei tunnista, että iäkkäitä tai autettavia henkilöitä syrjittäisiin.

– Jos näin olisi, se olisi varmasti noussut jo palveluntarjoajan, Kelan ja median tietoisuuteen, Ahokanto sanoo.

– Vastuullisuus on yksi meidän arvoistamme. Teema on kaikissa meidän ohjeissamme ja siinä, miten liikuntarajoitteisia henkilöitä avustetaan. Tunnistamme vastuumme tässä, Hietarinta sanoo.

Halminen muistuttaa, että asiakkaalla on oikeus korvaukseen, mikäli taksikyyti ei tule.

– Asiakkaalla on itse mahdollisuus järjestää korvaava kyyti, ja palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan kustannukset. Jos näitä alkaa tulla paljon, palveluntuottajan on pakko parantaa palveluaan.