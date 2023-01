Ilpo Härmäläinen katosi vuonna 1994, ja hänen ruumiinsa löydettiin, kun käräjäoikeuden pääkäsittely oli jo saatu päätökseen 28 vuotta myöhemmin. Murhasta tuomittu Lasse Lehto vaatii murhasyytteen hylkäämistä.

Runsaasti huomiota kerännyt tapaus, vuonna 1994 kadonneen lakimiehen Ilpo Härmäläisen murha, on käsittelyssä Turun hovioikeudessa tammikuun loppuun asti. Oikeudenkäynti alkoi keskiviikkona.

Käräjäoikeus tuomitsi toukokuussa 2022 murhasta Härmäläisen entisen liikekumppanin, julkisuudessa ”mainosmieheksi” kutsutun Lasse Lehdon, 69. Elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomittu Lehto vaatii hovioikeudessa murhasyytteen hylkäämistä sekä korvauksien alentamista.

Puolustus vaatii, että mikäli Lehdon katsotaan surmanneen Härmäläisen, hänet tulisi tuomita taposta. Tappo on rikoksena vanhentunut, joten käytännössä Lehto ei tässä tapauksessa saisi tuomiota.

Lehto saapui hovioikeuden käsittelyyn keskiviikkoaamuna kasvonsa peittäen.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan Lehto houkutteli Härmäläisen veneelleen ja ajoi Airistolle, jossa hän ampui Härmäläistä takaapäin selkään ja edestäpäin päähän. Sen jälkeen hän kietoi ruumiin jätesäkkeihin ja upotti sen Airiston vesistöön. Ruumis löydettiin maaliskuussa 2022 yli 40 metrin syvyydestä.

– Rikos on ollut erityisen raaka, ja sitä on pidettävä erityisen törkeänä, aluesyyttäjä Niina Merivirta sanoi asian esittelyssä.

Hovioikeuden käsittely kestää vähintään seitsemän päivää. Sen aikana kuullaan yli 25:tä henkilötodistajaa ja muun muassa Härmäläisen vaimoa ja veljeä, joka löysi todisteen Härmäläisen ja Lehdon yhdistävästä lainasotkusta. Käräjäoikeus piti tuomiossaan tätä motiivina surmatyölle.

Syytetty asianajajansa Heikki Uotilan (vas.) kanssa hovioikeudessa.

Lehto pelkäsi, että Härmäläinen kertoo poliisille lainvastaisesta laskutusjärjestelystä, jonka hän oli kehittänyt pelastaakseen mainostoimistonsa. Lehto sai törkeästä petoksesta tuomion vuonna 1996 toisen miehen kanssa, joka toimii hovioikeuden käsittelyssä todistajana.

Merivirta myös mainitsi erikseen, että todistajina kuullaan Härmäläisen läheisiä. Härmäläisen poika oli vauva hänen kadotessaan.

– Paikalla on tänään Härmäläisen poika, kuten hän oli joka päivä myös käräjäoikeuden käsittelyssä, Merivirta sanoi.

Hovioikeudessa esitetään pääpiirteissään sama todistelu kuin käräjäoikeudessa. Ainakin joitakin todistuksia kuullaan suljetuin ovin, kuten käräjäoikeudessakin. Salassa pidettävä on myös oikeudenkäynnin alussa mainittu DNA-lausunto, joka saatiin vasta sen jälkeen, kuin käräjäoikeuden käsittely oli päättynyt.

Kyseinen todiste oli merkitty aluksi syyttäjän todisteeksi, mutta se muutettiin käsittelyn alussa puolustuksen todisteeksi.

Syyttäjä kiinnitti huomion avauspuheenvuorossaan muun muassa siihen, että Härmäläisen ruumiista löydetyt luodit sopivat Lehdon omistamaan Colt .357 -revolveriin, jonka omistamisen Lehto oli pyrkinyt salaamaan. Härmäläistä ei myöskään ollut ryöstetty, sillä hänellä oli löytöhetkellä kaikki tavarat kuten rahat.

– Tutkinnassa ei missään vaiheessa ole noussut esiin mitään sellaista, mikä viittaisi, että tekijä olisi voinut olla joku toinen, syyttäjä päätti puheenvuoronsa.

Puolustuksen mukaan kyseessä oli hyvin poikkeuksellinen tilanne, koska ruumista ei ollut löytynyt käräjäoikeuden käsittelyn aikana, eikä tuolloin vielä varmasti tiedetty, oliko Härmäläinen joutunut rikoksen uhriksi.

Puolustus vetosi – samoin kuin käräjäoikeudessa – ajan kulumiseen ja siihen, kuinka luotettavia todistajien lausunnot ovat niin pitkän ajan jälkeen.

– Voiko pitää paikkaansa se, mitä he tänä päivänä kertovat joistakin asioista? Asiasta on uutisoitu usein mediassa, ja henkilöt ovat voineet keskustella asiasta vuosien kuluessa, syytetyn avustaja Heikki Uotila aloitti.

Puolustus pyrki avauspäivänä kohta kohdalta osoittamaan, miksi käräjäoikeuden tuomion perusteet olivat virheellisiä. Puolustuksen mukaan Lehdolla ei ollut motiivia surmatyöhön.

– Ei ole tiedossa, että Härmäläinen olisi ollut menossa kertomaan poliisille. Lisäksi Härmäläinen olisi saattanut itsensä syytteen vaaraan, jos hän olisi mennyt poliisille.

– Härmäläisen on lakimiehenä täytynyt tajuta, että laskut ovat ylisuuria, mikä viittaisi siihen, että hän on ollut rikoksessa mukana. Petos olisi joka tapauksessa paljastunut. Silti petos ja henkirikos on liitetty yhteen, vaikka mitään tällaista liitosta asiassa ei ole.

Todistajien epäuskottavuuden lisäksi puolustus vetoaa muun muassa siihen, että Lehto ei olisi ehtinyt tehdä surmatyötä ja että surmaamisajankohdasta ja surmaamispaikasta ei ole faktatietoja.

Härmäläisen tapaus säilyi selvittämättömänä lähes kolme vuosikymmentä, ennen kuin Keskusrikospoliisi avasi tutkinnan vuonna 2021.

Hovioikeuden käsittelyn kahtena ensimmäisenä päivänä käydään läpi kirjallisia todisteita. Todistajia päästään kuulemaan ensi viikolla.