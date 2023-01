Turkulaisessa apteekissa on yksi lääke, jota saa vain ja ainoastaan tiskin alta – käyttö­tarkoitus on yllättävä

Tietyn laksatiivin väärinkäyttö johti ratkaisuun, joka on yhä käytössä.

Turkulaisessa Humaliston apteekissa jouduttiin siirtämään yksi laksatiivilääkkeistä tiskin alle, kun apteekin henkilökunta epäili asiakkaiden käyttävän lääkettä väärin.

Humaliston apteekin apteekkari Heikki Andell kertoo, että ratkaisu tehtiin vuosia sitten.

– Kun sitä on pyydetty, on jouduttu keskustelemaan, onko tämä jatkuvassa käytössä, Andell sanoo.

Kyseistä bisakodyylilääkettä on epäilty käytettävän syömishäiriön yhteydessä, joten se päädyttiin siirtämään tiskiltä pyydettäväksi. Vaikka Andellin mukaan ongelmaa ei enää ole esiintynyt, on lääke jäänyt tiskin alle.

Apteekissa kävi aikanaan ulkonäöltään hyvin hoikkia henkilöitä, jotka hakivat tiskin taakse päätynyttä laksatiivia uudestaan ja uudestaan.

– On haluttu opastaa käyttöä, että onko kaikki ok. On haluttu ekstraneuvontaa antaa, kun sitä on pyydetty.

Bisakodyylilääke voi heikentää suolen toimintaa, jos sitä käyttää pitkäaikaisesti.

Muita laksatiiveja saa Humaliston apteekistakin ihan normaalisti hyllystä.

– Osmoottisia ulostuslääkkeitä menee tietysti paljon, ja ne ovat sellaisia turvallisia, Andell toteaa.

Pitkän uran apteekkialalla tehnyt ja monissa apteekeissa työskennellyt Andell kertoo, että vastaavien ummetuslääkkeiden ympärillä on käyty keskustelua ennenkin.

– On asiakkaan kanssa enemmän keskusteltu, jos jatkuvasti käy sama kaveri hakemassa uudestaan ja uudestaan, että pitäisikö mennä lääkäriin. Jatkuvaan käyttöön ne ei ehkä ole mikään hyvä juttu.

– On tämmöistä ollut aikaisemminkin, mutta nyt tuntuu, että tilanne on rauhoittunut.

Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.