Liberian sotarikosten käsittely alkoi hovissa – Suomessa asuvaa miestä syytetään murhista ja raiskauksista

Pirkanmaan käräjäoikeus matkusti paikan päälle Länsi-Afrikkaan. Myös Turun hovioikeus tekee saman matkan, mikä nostaa rikosjutun kustannuksia selvästi.

Turku

Turun hovioikeudessa alkoi tiistaina länsiafrikkalaisen Liberian sisällissotaan liittyvien epäiltyjen sotarikosten käsittely.

Yli 10 vuotta Suomessa asunutta sierraleonelaismiestä Gibril Massaquoita, 53, syytetään murhista, törkeistä raiskauksista, törkeästä sodankäyntirikoksesta ja törkeistä pahoinpitelyistä. Syyttäjän mukaan Massaquoi on niin ikään syyllistynyt kidutukseen, pakkotyön teettämiseen ja ruumiiden häpäisyyn.

Massaquoi oli paikalla hovioikeuden käsittelyssä asianajajansa Kaarle Gummeruksen kanssa. Rauhallisesti esiintynyt mies ei peitellyt kasvojaan missään vaiheessa, kuten ei peitellyt käräjäoikeuden käsittelyssäkään.

Väitetyt teot tapahtuivat Liberian sisällissodassa vuosina 1999–2003. Juttu päätyi käsiteltäväksi Suomeen, kun Civitas Maxima -niminen kansalaisjärjestö toimitti aineistoa, muun muassa haastatteluita, suomalaiselle asianajotoimistolle. Asianajotoimisto toimitti materiaalin valtionsyyttäjälle ja Keskusrikospoliisille, joka lähti tutkimaan asiaa vuonna 2018.

Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi aiemmin kaikki syytteet. Käräjäoikeuden mukaan tapauksessa jäi varteenotettava epäily vastaajan syyllisyydestä.

Syyttäjien näyttö perustui lähes kokonaan todistajien kertomaan. Käräjäoikeuden mukaan henkilötodisteluun liittyi kuitenkin varsin huomattavia epävarmuustekijöitä. Todistajilla oli esimerkiksi vaikeuksia ajoittaa tarkasti parinkymmenen vuoden takaisia tapahtumia, minkä lisäksi monet heistä muuttivat kertomustaan prosessin aikana.

Valtionsyyttäjä Tom Laitinen kritisoi käräjäoikeuden päätöstä hovioikeuden käsittelyn avauspäivänä.

– Jos todistajien vaikeudet muistaa tapahtuma-ajankohtia oikein heikentävät todistajien uskottavuutta, tätä lähtökohtaa pitäisi soveltaa sekä syyttäjän että vastaajan todistajiin, hän sanoi.

Sierra Leonessa ja Liberiassa käytiin veriset sisällissodat 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Massaquoi oli vaikutusvaltaisessa asemassa sierraleonelaisessa Revolutionary United Front -kapinallisryhmässä (RUF), joka taisteli kotimaansa lisäksi Liberiassa Charles Taylorin ja tämän joukkojen National Patriotic Front of Liberia (NPFL) tukena. Taylor tuomittiin sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan vuonna 2012.

Syyttäjien mukaan Massaquoi syyllistyi rikoksiin Liberian puolella RUF:n riveissä vuosina 1999–2003. Puolustus taas sanoo, että Massaquoi oli väitettyjen rikosten aikaan RUF:n puhemies rauhanneuvotteluissa, eikä edes käynyt Liberiassa enää kesäkuun 2001 jälkeen.

Syyttäjän mukaan suurin osa kyseessä olevista teoista tapahtui Hassala-nimisessä kylässä. RUF oli kerännyt sinne alueelta siviileitä, joita he epäilivät vehkeilystä vastapuolen kanssa. Syyttäjän mukaan ihmisiä suljettiin Massaquoin käskystä taloihin, jotka sytytettiin palamaan.

– Välittömästi sen jälkeen Massaquoi määräsi sotilaansa viemään naisia taloon, jossa nämä raiskattiin. Massaquoi osallistui itse raiskauksiin, syyttäjä sanoi.

Käräjäoikeus teki kaksi matkaa Länsi-Afrikkaan kuulemaan todistajia ja vierailemaan väitettyjen rikosten tapahtumapaikoilla. Myös hovioikeus on matkustamassa paikan päälle. Sitä ennen asiaa käsitellään Turun hovioikeudessa useina istuntopäivinä. Todistajia tapauksessa on kymmeniä. Oikeudenkäynnin on määrä päättyä kesäkuussa.

MTV:n Rikospaikka-ohjelman selvityksen mukaan rikosjutun kustannukset olivat pelkästään käräjäoikeuden käsittelyn jälkeen yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Virkamiesten palkat korottivat summaa vielä noin miljoonalla. Hovioikeuden käsittelyn ja matkojen voidaan odottaa nostavan summaa merkittävästi.