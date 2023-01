Else-Maj, 81, protestoi joka päivä Venäjän konsulaatin edessä – viimeisin tempaus sai henkilökunnan reagoimaan

Turun Venäjän konsulaatin edessä järjestettiin loppiaisena eli venäläisten jouluaattona mielenilmaus Ukrainan sotaa vastaan.

Loppiaispäivä on kirkas, mutta pakkasen purevuus tuntuu sormissa ja varpaissa. Pakkanen, sade tai tuuli eivät ole ennenkään estäneet 81-vuotiasta Else-Maj Suolinnaa tulemasta Turussa Vartiovuorenkadulla sijaitsevan Venäjän konsulaatin eteen protestoimaan Ukrainan sotaa vastaan.

– Olen ollut täällä yhteensä 190 päivänä, aina tunnin ajan, Suolinna kertoo.

Yleensä Suolinna on yksin, mutta tänään hänellä on seuraa. Konsulaatin eteen on kokoontunut noin kolmekymmentä ihmistä. Kylteissä vastustetaan sotaa, ja taustalla soivat ukrainankieliset kansanlaulut. Myös poliisi on tullut paikalle.

Venäjän konsulaatti avattiin Turussa 1966. Turun pormestari Minna Arve on ilmaissut, ettei sen läsnäoloa enää kaivata kaupungissa.

Poliisi oli valvomassa, että mielenilmaus sujuu rauhallisesti.

Venäjällä vietetään joulua 7. tammikuuta, sillä ortodoksinen kirkko noudattaa vanhaa juliaanista kalenteria. Venäjän konsulaatin edessä haluttiin järjestää mielenilmaus venäläisten jouluaattona – olkoonkin, että konsulaatissa ei todennäköisesti ole ketään paikalla.

Edellisenä päivänä kuitenkin oli, siitä Suolinna on varma.

– Kirjoitin kesällä usein liiduilla katuun venäjänkielisen sanan ”deti” eli lapset, joka viittaa Mariupolin pommituksiin. Eilen kirjoitin sen sormiväreillä tähän puhtaaksi aurattuun katuun. Meni vähän aikaa, ja tuli aura, joka veti monta kertaa edestakaisin niin, että tekstini hävisi. Kun aura lähti, kirjoitin sen uudestaan, ja nyt teksti on selvästi käyty auraamassa vielä kerran. Uskon, että aura on tilattu konsulaatista, koska heitä ärsyttää tuo sana, Suolinna kertoo.

Else-Maj Suolinnalla on useita erilaisia kylttejä. Tämän hän teki loppiaisen mielenilmausta varten.

Suolinnan motiivi päivittäiseen mielenilmaukseen on epäitsekäs: hän on itse kokenut sen, kun perhe hajoaa sodan takia.

– Minut lähetettiin pienenä tyttönä kolmeksi vuodeksi sotalapseksi Ruotsiin. Isä oli tuolloin rintamalla. Ymmärrän ukrainalaisten tilanteen, ja se koskettaa minua, hän sanoo.

Tšerkasyn kaupungista Keski-Ukrainasta kotoisin oleva Nataliia Solovei on asunut Suomessa neljä vuotta ja ollut sodan syttymisen jälkeen järjestämässä apua ukrainalaisille maanmiehilleen. Vaikka hän ei ole joutunut pakenemaan sotaa, tilanne on silti henkisesti rankka.

– Tuntuu pahalta, ja aihe on minulle vaikea. Olen stressaantunut ja haluan sodan loppuvan välittömästi. Paljon ihmisiä, myös lapsia, kuolee Ukrainassa. Äitini, isäni ja ystäväni ovat edelleen siellä.

Nataliia Solovei on asunut Suomessa neljä vuotta ja puhuu suomea. Huoli perheestä ja ystävistä Ukrainassa on suuri.

Mielenilmauksessa oli mukana useita ukrainalaisia.

Solovei toivoo tukea niiltä venäläisiltä, jotka eivät hyväksy sotaa. Hänen mielestään esimerkiksi Suomessa asuvat venäläiset eivät osoita tukeaan tarpeeksi.

– Myös Venäjällä asuvat sotaa vastustavat venäläiset ovat passiivisia. Jos paljon ihmisiä kokoontuisi osoittamaan mieltään, sillä voisi olla merkitystä.

Natalia Bondarenko tuli Suomeen sotaa pakoon maaliskuussa kolmen lapsensa kanssa. Kolmoset, kaksi tytärtä ja poika täyttivät 18 muutama päivä sen jälkeen, kun he lähtivät Ukrainasta.

He ovat kotoisin Nikolajevin alueelta, joka on hiljattain vapautettu.

Natalia Bondarenko kertoo olevansa kiitollinen Suomelle saamastaan avusta.

Bondarenkon mies työskentelee Meyerin telakalla, ja perhe on saanut asunnon Raisiosta.

– Suomi on auttanut meitä todella paljon. Lapsillani on ongelmia terveyden kanssa, ja olemme saaneet tilanteeseen apua. Kiitos paljon Suomi, Punainen Risti ja Turun vastaanottokeskus! hän huudahtaa.

Ukrainalaisille toivotaan joulurauhaa. Myös monet ukrainalaiset viettävät joulua 7. tammikuuta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi oli kasvoillaan mukana mielenilmauksessa.

Mielenilmauksen osallistujat seisovat kuuliaisesti jalkakäytävällä toisella puolen tietä kuin konsulaatti. Kun portti aukeaa ja konsulaatin pihalta kaartaa auto, tilanne pysyy rauhallisena. Vain yksi nyrkki kohoaa kiukkuisesti ilmaan.

Eikä Ukrainan sotaa unohdeta täällä. Siitä Else-Maj Suolinna pitää huolen. Hän on askarrellut Ukrainan lippuja ja muuta sinikeltaista tavaraa vastapäiseen aitaan. Suolinnan mukaan tavarat katoavat aina välillä, mutta hän tuo uusia tilalle.

Vastapäinen aita on koristeltu Ukrainasta muistuttavilla koristeilla ja esineillä.

– Aion jatkaa täällä käymistä. Olen saanut paljon kannustusta ohikulkijoilta, ja valtaosa palautteesta on ollut positiivista.

– Nyt tulee parin viikon tauko, kun lähden Lappiin. Mutta niin kauan kuin sota jatkuu, aion jatkaa.