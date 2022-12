Joulurauha julistetaan yleisölle koronatauon jälkeen – huomioi nämä poikkeusjärjestelyt

Yleisö pääsee paikan päälle Vanhalle Suurtorille kahden poikkeusvuoden jälkeen.

Perinteinen joulurauhan julistus kaikuu tuttuun tapaan Brinkkalan talon parvekkeelta Turusta jouluaattona klo 12. Kahtena edellisenä vuonna yleisön pääsy paikan päälle oli vaikean koronatilanteen takia kielletty, mutta nyt palataan normaalijärjestelyihin.

Suomeksi ja ruotsiksi luettavan joulurauhan julistuksen lukee kymmenettä kertaa Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen.

– Kahden poikkeusvuoden jälkeen tuntuu äärimmäisen tärkeältä päästä jälleen kokoontumaan yhteen Vanhalle Suurtorille välittämään joulurauhaa koteihin eri puolille Suomea sekä maailmalle, Akkanen sanoo tiedotteessa.

– Tänä jouluna joulurauhan julistuksella on aivan erityinen merkitys meille kaikille, ja toivon sydämestäni, että rauhanjulistuksen ydinviesti leviää tänä vuonna laajemmalle kuin koskaan, Turun pormestari Minna Arve kertoo.

Näin tyhjää Vanhalla Suurtorilla oli Joulurauhan julistuksessa vuonna 2020.

Tilaisuuteen odotetaan saapuvan jopa 15 000 henkilöä.

Tilaisuutta voi seurata myös Yleisradion kautta televisiosta, radiosta tai Yle Areenasta.

Julistuksen avaaminen yleisölle tarkoittaa monenlaisia poikkeusjärjestelyitä liikenteessä.

Tuomiokirkon ja Vanhan Suurtorin ympäristö suljetaan liikenteeltä ja pysäköinniltä jo 23.12. klo 8.00 alkaen. Alueesta ilmoitetaan siirtokehotuskyltein. Järjestely puretaan mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

Uudenmaankatu suljetaan liikenteeltä koskien myös julkista liikennettä, välillä Hämeenkatu–Eerikinkatu, 24.12. kello 11.30–12.30.

Yleisöä kehotetaan ottamaan huomioon poikkeavat liikennejärjestelyt. Liikenne ruuhkautuu hetkellisesti suuren yleisömäärän vuoksi, joten yleisöä kehotetaan saapumaan paikalle ajoissa jalkaisin tai joukkoliikennettä käyttäen.

Poliisi on ilmoittanut olevansa näkyvästi paikalla turvaamassa tilaisuutta.

– Poliisi varautuu joulurauhan julistukseen normaalein ja tarpeellisin turvatoimin. Poliisi näkyy paikan päällä Vanhalla suurtorilla, Lounais-Suomen poliisilaitoksen valvonta- ja hälytyssektorin johtaja, ylikomisario Stephan Sundqvist kertoo.

Joulurauhan julistuksen ohjelma klo 11.30 Laivaston soittokunta, Mieskuoro Laulun Ystävät ja Turun NMKY:n mieskuoro Naskalit esittävät joululauluja n. klo 11.35 mieskuoro ja Laivaston soittokunta esittävät joululauluja, joissa yleisö voi halutessaan laulaa mukana n. klo 11.45 Laivaston soittokunta Joulurauhan julistus alkaa klo 11.57 Jumala ompi linnamme – virsi 170; 1, 4 klo 12.00 Turun Tuomiokirkon kello lyö 12. Alkufanfaari Marsalkan hopeatorvet -marssista, säv. Artturi Rope Suomen Turku julistaa joulurauhan, protokollapäällikkö Mika Akkanen Maamme-laulu (1. suomi, 1. ruotsi, 2. suomi) Porilaisten marssi

Joulurauhan julistus on luettu Turussa lähes katkeamattomana perinteenä 700 vuoden ajan aina 1300-luvulta asti. Brinkkalan talon parvekkeelta joulurauha on julistettu vuodesta 1886 lähtien. Nykyinen joulurauhan julistuksen kaava on peräisin vuodelta 1903.

Joulurauha on jäänyt julistamatta kokonaan ilmapommitusten pelon takia 1939 ja miliisilakon aikana 1917. Tiettävästi joulurauhaa ei julistettu isonvihan vuosina 1712–1721, eikä mahdollisesti vuosien 1809–1815 aikana. Vuosien 2020 ja 2021 aikana julistus luettiin poikkeuksellisesti ilman yleisöä vaikean koronatautitilanteen vuoksi.

Turun joulurauhan julistus on radioitu vuodesta 1935 lähtien. Televisiolähetykset aloitettiin vuodesta 1983 alkaen kotimaahan ja vuodesta 1986 lähtien myös Ruotsiin. Nykyään joulurauhan julistusta voi seurata internetin välityksellä suorana lähetyksenä ympäri maailmaa.