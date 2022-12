Lounais-Suomen vuoden poliisi on nähnyt karun muutoksen työssään: ”Tapahtunut muutaman vuoden aikana”

Vanhempi konstaapeli Tapio Valve on selvittänyt useita rikoksia jo ennen kuin kenttäpartio on ehtinyt tapahtumapaikalle.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen vuoden poliisiksi on valittu Turun pääpoliisiasemalla tilannekeskuspäivystäjänä työskentelevä vanhempi konstaapeli Tapio Valve.

Valvella on pitkä ja monipuolinen kokemus poliisin kenttätoiminnasta, jota hän perustelujen mukaan osaa taidokkaasti hyödyntää työssään tilannekeskuspäivystäjänä.

Hänen työhönsä kuuluu muun muassa kenttäpartioiden työskentelyn tukeminen, poliisin kenttätoiminnan johtaminen ja tiivis yhteistyö hätäkeskuksen ja muiden viranomaistahojen kanssa.

– Päiväni menee pitkälti tietokoneella ja puhelimessa. Käsittelen paljon virka-apupyyntöjä, jotka liittyvät lastensuojeluun ja lääkäreiden hoitamiin mielenterveyspuolen asioihin.

– Yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea hälytyspartioiden toimintaa, eli kun he menevät keikalle, pystyn katsomaan koneelta esimerkiksi sen, onko samaan osoitteeseen ollut keikkaa aiemmin. Toki partiot näkevät tiedot itsekin, mutta niiden etsiminen voi olla hankalaa liikkuvassa autossa, Valve kertoo Ilta-Sanomille.

Valinnan perusteluissa myös todettiin, että Valve on osaamisellaan ja tiedonhankintataidoillaan selvittänyt monta poliisitehtävää ja rikosta tietokoneellaan jo ennen kuin poliisipartio on edes päässyt kohteeseen saakka.

Valve käyttää työssään aktiivisesti tilannekeskuksessa sijaitsevia kaupunkikameroita, jotka monitoroivat kaupunkien tapahtumia suoraan poliisille.

– Kameroiden avulla voidaan voidaan seurata varkaita tai esimerkiksi rattijuoppojen reittiä, hän selventää.

Valvelle itselleen valinta tuli aivan puskista.

– Minulle soitettiin viime viikon keskiviikkona, ja olin kyllä hyvin yllättynyt. En osannut odottaa tätä, mutta olen tietysti tosi kiitollinen. Eihän näitä palkintoja jokaiselle riitä.

Perusteluissa myös todetaan, että Valve tunnetaan talossa vilpittömästä halustaan auttaa niin asiakkaita kuin kollegoja.

– Valve on pidetty ja arvostettu työkaveri, jolta saa aina tarvittaessa apua, miehen esimies, komisario Marko Luotonen sanoo.

Valve nimeääkin parhaaksi puoleksi työssään juuri kollegoiden auttamisen.

Vuoden poliisi palkitaan Turussa aina perinnepäivänä, eli Suomen ensimmäisen poliisilaitoksen perustamispäivänä. Valven kukittivat apulaispoliisipäällikkö Maria Hoikkala (vas.) ja poliisipäällikkö Risto Lammi (kesk.)

Valve vaihtoi nykyiseen tilannekeskuspäivystäjän tehtävään muutama vuosi sitten pitkän koiranohjaajauran jälkeen. Hänellä ehti olla ohjattavana kolme eri saksanpaimenkoiraa. Poliisissa hän on työskennellyt vuodesta 1990 alkaen eli yli 30 vuotta.

– Lopetin koiranohjaajana, kun kolmas koira kuoli. Koiraan pitää sitoutua 10 vuodeksi, ja en ole enää nuori poika. En lähtenyt siihen hommaan enää, hän perustelee.

Valve on nähnyt pitkällä urallaan myös muutoksen poliisin työssä. Se ei ole pelkästään positiivinen.

– Peruselementit pysyvät toki samana, mutta kyllähän muutos on ihan valtava. Huolestuttavinta on se, miten suhtautuminen poliisiin on muuttunut. Arvostusta ei ole enää samalla lailla, ja se on tapahtunut ihan muutaman vuoden aikana.

– Poliisi kohtaa nykyään enemmän väkivaltaa, ja se on lisääntynyt, että tehtävillä hyökätään kimppuun, hän sanoo.

Valve arvelee, että yksi syy on ihmisten yleinen pahoinvoinnin lisääntyminen.

– Myös nuoriso voi pahoin, ja varmasti koronalla on ollut oma vaikutuksensa. Yhteiskunnassa on tällä hetkellä paljon korjattavaa.

Myös poliisin tutkimat rikokset ovat muutoksessa.

– Niissä mennään verkkoon enemmän ja enemmän, ja ne ovat siksi hankalampia tutkia. Rikosten tekijäpuoli kansainvälistyy, joten selvittäminen on yhä vaikeampaa. Poliisin pitäisi pysyä mukana, ja toki siinä on paljon kehitystä tapahtunut.

Vuoden poliisi paljastaa vielä yhden asian itsestään: hän on alkanut myöhemmällä iällään opiskella.

– Olen tällä hetkellä alipäällystöopinnoissa. Menin poliisiammattikorkeaan vuoden erikoistumisopintoihin työnjohtotasolle. Saan pätevyyden ensi lokakuussa.

Lounais-Suomen vuoden poliisi on valittu vuodesta 1995 lähtien. Tunnustus jaetaan henkilöstön tekemien ehdotusten pohjalta ja tieto julkistetaan aina Turun poliisilaitoksen perustamispäivänä. Suomen ensimmäinen poliisilaitos perustettiin Turkuun vuonna 1816.