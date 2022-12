Loimaalla muisteltiin perjantaina viikko sitten kuollutta nuortaparia. Kymmenet autot ajoivat kunniakierrosta menehtyneiden nuorten muistoksi.

Loimaalla on noin 16 000 asukasta. Maaseutukaupunki täyttyi perjantaina surevista nuorista, joita saapui pitkienkin matkojen päästä.

Viime lauantainen kuolonkolari koskettaa paikkakuntalaisia noin 16 000 asukkaan Loimaalla.

Perjantaina pikkukaupungin kaduille kokoontui useiden kymmenien autojen kulkue kunnioittamaan uhrien muistoa. Nuoria osallistujia tuli pitkienkin matkojen päästä.

Vuonna 1999 syntyneet nainen ja mies menehtyivät viime viikon lauantaina traagisessa ulosajossa. Uhrit olivat seurustelukumppaneita.

Perjantai-iltana turmapaikalle johtavalle Oppipojankadulle kääntyy autoja yhtenään. Onnettomuus tapahtui pienellä kadulla, joka johtaa maisemaa hallitsevien viljavarastojen suunnasta keskustaan ja kohti kaupungin taidemuseota.

Poliisi on kertonut, että nuoren miehen kuljettama auto tuli kovaa vauhtia kohti keskustaa, kun auto törmäsi varastorakennuksen seinään ja syttyi tuleen.

Tapahtunut sattuu ja koskettaa syvältä.

Perjantaina onnettomuuspaikan kohdalla hidastetaan, ja monet pysähtyvät katsomaan törmäyspaikan edessä palavaa kynttilämerta. Kynttilöitä sytytetään kuolleiden muistolle.

Paikalle pysähtyy ensin lapsiperhe, joka saapuu tuomaan kynttilän menehtyneiden muistolle. Aikuisen miehen ilme on vakava.

Tiia Sundqvist (vas.) ja Emilia Rämö eivät tunteneet turmassa menehtyneitä nuoria henkilökohtaisesti, mutta olivat tapauksesta järkyttyneitä.

Loimaalta muualle Varsinais-Suomeen opiskelemaan lähteneet nuoret naiset tulevat turmapaikalle seitsemän jälkeen. Seistyään hetken hiljaa he lähtevät autolle pyyhkien silmäkulmiaan.

– Oli vain ajan kysymys milloin tällaista tapahtuu, sanoo 22-vuotias Emilia Rämö.

– Täällä on muotia linttailla autoilla. Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä on kuulemma kulttuuri, että tätä tehdään paljon, kertoo myös 22-vuotias Tiia Sundqvist.

Yleensä suosituimpia paikkoja ovat tori ja naapurikunta Humppilan Lasitehtaan piha, hän lisää.

Tytöt murtuvat kertoessaan, miltä lähes samanikäisten nuorten kuolema tuntuu.

– Tuntuu ihan kauhealta, Lindqvist sanoo.

– Ihan hirveältä ja vielä se, miten se tapahtui, Emilia Rämö sanoo.

Molemmat tytöt tuomitsevat kaahailun. Haastattelun aikaan joku kaasuttaa autollaan turmapaikan ohi.

Nuoria naisia ei naurata.

Lidlin pihalle alkaa kerääntyä puoli kahdeksan aikaan autoharrastajien porukka ja kuolleiden nuorten ystäviä.

Onnettomuudessa kuollutta nuorta miestä kuvaillaan kaveriksi, josta kaikki pitivät. Hänen ystäviään oli paikalla alakoulusta aikuisuuden autoharrastuskavereihin asti.

Ystäviä oli saapunut ainakin Helsingistä, Turusta ja Forssasta.

Jemina Lindeman keksi järjestää ajot menehtyneen ystävänsä kunniaksi. Nantawat Chalunram oli turmassa menehtyneen miehen autoharrastusystävä.

Kolarissa kuolleen nuoren miehen kolme vuotta tuntenut Nantawat Chalunram, 24, lempinimeltään ”Koti”, kuuli ystävänsä kuolemasta viime lauantaina, kun oli itse viihteellä. Uhri oli myös hänen työkaverinsa.

– Sain puhelun baariin, ja en voinut uskoa, että hän on kuollut, hän kertaa viikon takaista tapahtumaa.

– Meillä oli yhteinen autotalli, missä rassasimme autoja. Olimme molemmat bemarimiehiä.

Jemina Lindeman, 19, keksi idean yhteisajosta nuorten kunniaksi.

Viikko töissä on mennyt ystävää surressa. Ystävän menettäminen auto-onnettomuudessa on vaikuttanut nuorten käyttäytymiseen. He kertovat shokista.

– En ole melkein pystynyt astumaan autoon, Chalunram kertoo.

– Minä jouduin olemaan sairauslomalla koulusta kaksi päivää, Lindeman kertoo.

Loimaan keskustan lähellä olevalle turmapaikalle tuotiin lisää kynttilöitä.

Loimaan seurakunta järjestää sunnuntaina kello 18 hartaushetken.

– Haluamme pitää hartauden kaikille, joita tapahtunut koskettaa, kertoo kirkon nuorisotyöntekijä Sami Laaksonen.

Tilaisuudessa lauletaan muutama virsi ja rukoillaan.

– Hartaus on tarkoitus pitää tiiviinä, jotta kohtaamisille jää tarpeeksi tilaa. hän kertoo.

Seurakunnan työntekijät ovat kirkolla jo kello 16 alkaen. Tarkoitus on päivystää iltakahdeksaan asti.

Tilaisuus on kaikille avoin. Kaikki, joita tilanne koskettaa, saavat tulla.

– Ketään ei jätetä yksin.

Kymmenien autojen lletka teki vielä illalla kunniakierroksen menehtyneen nuoren miehen kotitalon editse lähellä Loimaan keskustaa ja osoitti tällä tavalla kunnioitustaan menehtyneen ystävänsä muistolle ja tämän perheelle.

Hätävilkkujen loiste näkyi kauas yli Loimaan tasaisen maiseman.