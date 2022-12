Juna osui iäkkääseen mieheen Turussa

Päivystävän palomestarin mukaan paikaltaan puuttunut puomi on voinut olla osasyy onnettomuuteen.

Juna töytäisi rollaattorin kanssa liikkunutta iäkästä miestä Turussa perjantai-iltana. Onnettomuus tapahtui Tukholmankadulla tasoristeyksessä, kun Turun asemalta sataman suuntaan ajanut juna osui mieheen.

Mies loukkaantui ja hänet kuljetettiin jatkohoitoon. Pelastuslaitos ei kertonut hänen vammojensa vakavuutta.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Marko Virolainen kertoo, että osasyynä onnettomuuteen on voinut olla puuttuva puomi.

– Jäljistä on voitu päätellä, että Tukholmankadun puoleinen puomi puuttui maasta, mikä saattanut olla osasyynä onnettomuuden syntymiseen. Tämä henkilö on ajautunut paikalle, kun ei puomi estänyt, ja sitten onkin junan torvi alkanut soida. Hän on pyrkinyt tilanteessa karkuun, mutta jäi junan töytäisemäksi, hän kertoo.

Puomi löytyi tapahtumapaikalta maasta.

– Tässä tapauksessa ainutlaatuisen tekee sen puuttuminen. Ei ole tiedossa, kuinka kauan se on ollut paikaltaan.

Miehelle hälytti apua veturinkuljettaja.

Pelastuslaitos työskenteli kohteessa kolmen yksikön voimin ja paikalla oli lisäksi poliisi. Onnettomuutta selvitettiin junan kuljettajan ja konduktöörin kanssa, Virolainen kertoo.

Pelastuslaitos ilmoitti puuttuvasta puomista rataliikennekeskukselle. Virolaisen tietojen mukaan se pyrkii kiireellisesti korjaamaan tilanteen.

Onnettomuuden takia suljettiin Tukholmankadun keskustaan suuntaavan liikenteen kaista. Satamaan menossa ollut juna myöhästyi noin 20 minuuttia aikataulustaan onnettomuuden takia ja Tukholmankadulle aiheutui liikennehaittaa noin 30 minuutiksi.

Hälytys raideliikenneonnettomuudesta annettiin kello 20.07.