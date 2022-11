Turkuun avautuu kylpylä, joka ei ole kylpylä – ei saa kuvata, sisällä suoritetaan seremonioita

Kakola Span piti avata ovensa jo kaksi vuotta sitten. Korona-aika viivästytti hanketta ja venytti budjetin pilviin.

Ovessa on kyltti, joka kieltää kamerat ja kännykät. Myös kutsussa kerrotaan, että sauna- ja allasosastoilla ei saa kuvata.

Parin puhelinsoiton jälkeen selviää, että kuvia saa ottaa, mutta niissä ei saa näkyä koko tila. ”Mystisyys” on säilytettävä.

Somessa kuvia kuitenkin vilahteli jo ennen keskiviikkoa, joten lopulta torstaiaamuun osoitettu embargo poistettiin. Yleiskuvia täytyy silti välttää.

Kakola Spa saattaa hyvinkin olla influenssereiden painajainen.

Kakolanmäellä, kirjaimellisesti kiven sisällä sijaitsevan Kakola Span nimessä on spa, jonka ainoa järkevä suomennos on kylpylä. Silti Kakola Spa ei ole kylpylä, kertoo paikan rakennuttaja, Kakola Yhtiöiden puheenjohtaja Olli Ojala.

– Haluamme, että tämä erottuu muista kylpylöistä. Spa ja kylpylä ovat toki synonyymejä, mutta käytämme Spata, jotta ihmisille ei tulisi käsitystä, että tämä on perinteinen kylpylä, jossa koko perhe laskee liukumäkeä. Tämä on hemmottelupaikka aikuisille.

Olli Ojalan mukaan Kakola Spa on aikuisten hemmottelupaikka, jonka avainsana on rauhallisuus. Tilassa ei ole poreallasta, jonka äänet voisivat häiritä, ja hierovat elementit ovat mahdollisimman hiljaisia.

Kakola, joka tunnetaan entisenä vankila-alueena, on kokenut viime vuosina melkoisen muodonmuutokseen. Hotelli Kakola avautui syksyllä 2020, samoihin aikoihin, kun Kakola Spankin oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus avautua.

Ojala vertaakin kylpylää Iisakin kirkkoon.

– Korona aiheutti katastrofin koko alalle. Projekti viivästyi, ja materiaalien hinnat nousivat. Myös niiden saatavuus on ollut iso ongelma. Tekijöistä on ollut huutava pula eikä tätä voinut hosumalla tehdä, hän kertoo.

Altaan vieressä loimottava takkatuli tuo mukavan säväyksen.

Paikan erikoisuus on lumisuihku. Kieriskelyn sijaan lumesta nautitaan niin, että se putoaa päälle.

Ojala myöntää, että lopputulos meni aivan budjetin yli.

– Tämä maksoi ihan järjettömästi, lähes 10 miljoonaa euroa.

Hän on lopputulokseen kuitenkin enemmän kuin tyytyväinen. Visuaalinen ilme on täysin Ojalan perheen käsialaa.

– Joka ainoa kulma ja lista on tyttäreni ja vaimoni visiota. Tämä on ollut oma ideamme, mutta olemme käyneet maailmalla tutustumassa eri paikkoihin, toki mahdollisimman vähän, ettemme kopioi kenenkään tuotetta. Tämä on meidän näköisemme kaikin puolin, Ojala sanoo.

Span kuvamaailma on Turun saaristosta, mutta kansainvälisyyttä tunnelmaan tuo esimerkiksi tietyin kellonajoin suoritettava saunaseremonia.

– Se on Suomessa vähän vieraampi käsite. Tuolloin paikan isäntä tai emäntä tulee saunaan suorittamaan tietyn rituaalin. Mutta se ei ole kylvettämistä, eli emme tule pesemään ketään, Ojala naurahtaa.

192 asiakasta vetävän kylpylän seiniä koristavat kuvat Turun saaristosta.

Kylpylähankkeen päälle lankesi hetkeksi negatiivinen varjo, kun Turun Sanomat uutisoi joidenkin asunnonomistajien suuttuneen pakollisesta ”kylpylämaksusta”.

Ojalan yhtiön rakennuttamien Graniittilinnan, Kakolan Muurin ja Länsisellin yhtiöjärjestykset velvoittavat niiden osakkeenomistajat maksamaan kylpylän käyttöoikeudesta riippumatta siitä, haluavatko he käyttää kylpylää vai eivät. Maksu peritään automaattisesti vastikkeen mukana.

Ojala ihmettelee puhetta siitä, että asukkaat eivät olisi tienneet pakollisesta maksusta.

– Asia on aina ollut täysin selvä. Jokainen asunnon ostaja on saanut yhtiöjärjestyksen, lukenut ja allekirjoittanut sen. Siinä lukee, että jokaisella huoneistolla on span käyttöoikeus ja span vastikemaksu, Ojala sanoo.

Drinkkejä saa nauttia tiskillä...

...tai keskellä allasta.

Hänen tiedossaan on kolme ruokakuntaa, jotka ovat valittaneet asiasta.

– Taloyhtiöt valitsevat itse asukkailleen joko rajoitetun vai rajoittamattoman ajan span käyttämiseen. Rajoittamaton on kalliimpi. Huoneiston omistaja rekisteröidään tänne, ja hän voi käydä kuukaudessa joko yksin neljä kertaa tai esimerkiksi käydä kerran ja ottaa neljä kaveria mukaan, Ojala selventää.

Spassa on useita eri altaita ja saunoja. Seinistä voi nähdä, että nyt ollaan kiven sisällä.

Ojala kertoo ”kylpeneensä” kolmen viikon ajan joka toinen ilta.

– Olen säätänyt laitteita käyttökuntoon, mutta se ei ole ollut rentoutumiskylpemistä. Ensimmäisen kerran kävin helmikuussa, kun tänne asennettiin vesieristeet ja ajettiin kolmeasteista vettä altaaseen.

Nyt ison altaan vesi on 28,5-asteista, joten palella ei tarvitse.

Ojala ehti pitää pienen kuvaustauon ja siemailla kuohuvaa. Oikea rentoutuminen saa odottaa.

Entä milloin johtaja pääsee kunnolla rentoutumaan altaisiin ja saunoihin?

– Haudassa varmaan, hän naurahtaa, mutta jatkaa sitten positiivisemmin.

– Olemme toteuttaneet koko Kakolan. Vanhat rakennukset ovat nyt kaikki valmiina, ainoastaan yksi kerrostalo ja parkkihalli ovat enää kesken.