Perikunta on maksanut veljen asunnon ostaneen henkilön sähkölaskuja jo useita kuukausia.

Naantalilaisen Sinikka Vallinin veli menehtyi heinäkuun alussa. Veljellä oli Viitasaarella asunto, joka myytiin elokuussa. Perikunta sopi uuden ostajan kanssa, että perikunta maksaa sähkölaskun elokuun loppuun, jonka jälkeen uudella omistajalla on oma sähkösopimus.

– Juuri juttelimme tyttären kanssa, että nyt on kaikki asiat hoidettu, ja sitten putkahti tällainen, Vallin kertoo Ilta-Sanomille.

Odottamaton yllätys oli se, että uusi omistaja ei lupauksesta huolimatta ollutkaan tehnyt sopimusta, vaan syys–lokakuun maksut oli peritty edelleen veljen tililtä. IS on nähnyt laskut.

– Laskut menivät suoraveloituksena ja parin kuukauden pätkissä, joten huomasimme sen vasta sitten, kun kuolinpesän tililtä oli pyyhkäisty kahden kuukauden laskut. Jos laskut olisivat tulleet kuukauden välein, tähän olisi herätty aiemmin.

Vallinin veljellä oli sopimus Vattenfallin kanssa, ja siirron laskutti Elenia. Vallin soitti Eleniaan, josta kerrottiin, että asiasta tulee olla yhteydessä Vattenfalliin. Siinä vaiheessa alkoivat ongelmat.

– Olen soittanut Vattenfallille kaksi viikkoa enkä ole päässyt sinne läpi puhelimella enkä sähköpostilla. Koska sähkösopimus ei ole minun, pankkitunnuksillani ei pääse kirjautumaan sisään, että voisin muuttaa sopimusta, Vallin kertoo.

Hän sanoo soittaneensa jokaiseen löytämäänsä numeroon ja lähettäneensä sähköpostia eri osoitteisiin.

Vallin ei ole saanut tähän mennessä katkaistua veljensä sähkösopimusta.

Vattenfallin liiketoimintajohtaja Taija Sjöblom pitää tilannetta valitettavana.

– Viime kuukausien aikana sähköyhtiöissä, kuten meilläkin, jonot ovat olleet normaalia pidempiä, koska ihmisillä on tilanteeseen liittyen huomattavasti tavanomaista enemmän kysymyksiä, hän kertoo.

Hänen mukaansa tilanne on kuitenkin parantunut viime kuukausista, ja yhtiö on lisännyt kapasiteettia asiakaspalveluun.

– Viime viikolla keskimääräinen jonotusaika oli yhdeksän minuuttia. Olemme huomanneet, että tosi moni ei jaksa odottaa sitä aikaa. Neuvoni tähän tilanteeseen on, että paras tapa saada meihin yhteys on soittaa asiakaspalveluun ja jonottaa.

Sjöblom lupaa, että asiakaspalvelussa asia hoidetaan yhdellä kertaa eikä asiakasta siirrellä toisille tahoille. Sähköpostitse yhtiö ei tällä hetkellä palvele asiakkaita.

– Sähköposteissa on ihan samanlainen ruuhka, ja tilanteesta johtuen emme palvele sähköpostitse. Meiltä lähtee automaattinen vastaus, että emme pysty palvelemaan sähköpostin kautta.

Vallinin kokemus tilanteesta on toisenlainen.

– Olen joutunut jonottamaan paljon kauemmin. Panin puhelimen kaiuttimelle, että kuulen hälytyksen ja odotin noin puoli tuntia. Sen vuoksi aloin lähettää sähköpostia.

Hän kertoo saaneensa sähköpostiviesteihin ristiriitaisia vastauksia.

– Toiseen sähköpostiin tuli vastaus, että viestejä ei oteta vastaan ja toiseen, että viestisi on otettu vastaan. Kukaan ei kuitenkaan palannut asiaan.

Veljen asunto on kerrostalossa, ja siksi sähkölaskujen summa ei onneksi ole suuri, alle 200 euroa. Tilanne kuitenkin ärsyttää.

– Sähkölaitokset ovat todennäköisesti hyvin kuormitettuja, mutta kyllä tällaisessa tilanteessa, kun ei itse voi netissä sopimusta purkaa, pitäisi puhelimitse päästä läpi.

– Alkaa risoa, kun soitan, soitan, soitan ja jonotan. Jos olisin työelämässä, ei työpaikalla pystyisi jonottamaan puhelimessa. Eläkeläisenä on aikaa, mutta meneehän siitä kuitenkin operaattorimaksu.

Vattenfall perii puheluista 8,35 senttiä puhelulta sekä lisäksi 16,69 senttiä minuutilta.

Vallinin mukaan perikunnalla ei ole ollut ongelmia minkään muun tahon kanssa. Veljen asiat on järjestetty sähkösopimusta lukuun ottamatta.

Nyt sähköasiaan on kuitenkin tullut positiivinen käänne.

– Perjantaina sain vihdoin uuden omistajan kiinni, kylläkin sähköpostitse. Ensimmäiseen viestiin ei vastattu, minkä jälkeen laitoin toisen viestin ja ilmoitin, että sähköt katkeavat, jos tätä ei hoideta. Hän lupasi hädissään tehdä oman sähkösopimuksen.

– Meille pitäisi vielä tulla loppulasku. Olemme myös saaneet veljen tilit suljettua, joten sieltä ei voi enää ottaa mitään.

Sen sijaan sähköyhtiöihin tulevissa puhelumäärissä on tuskin tapahtumassa suurta muutosta.

– Edelleen saamme paljon aiempaa enemmän puheluita. Tuleva talvi ja kohonneet sähkölaskut varmasti aiheuttavat kysymyksiä, Sjöblom sanoo.

Suurin osa kysymyksistä liittyy jollain lailla kohonneeseen sähkön hintaan.

– Jos sopimus on umpeutumassa ja uusi hinta on viisinkertainen, se herättää kysymyksiä, samoin sähkölaskun suuruus. Jonkin verran tulee kysymyksiä eri tuotevaihtoehdoista eli mikä on tässä tilanteessa paras sopimus.

Sjöblom ei tunne Vallinin tapausta eikä siis tiedä, mitä yhteydenotoissa on tarkalleen ottaen tapahtunut. Hän kuitenkin korostaa yhtiön vastuuta tietyissä tapauksissa.

– Meillä on toimintamalli, että jos kyse on meidän virheestämme, hyvitämme laskut asiakkaalle, hän sanoo.