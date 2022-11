Turun tuomiokirkon joulukuusen elämä oli pienestä kiinni – tältä näyttää 23-metrinen järkäle

Tämän joulun ykköskuusi tulee Loimaan Mellilästä, jossa se sai kasvaa 55 vuotta.

Joulun ykköskuusi – ainakin, jos turkulaisilta kysytään – on saapunut. Kuusiyksilö, jolla on mittaa 23 metriä eli kolme metriä enemmän kuin Senaatintorin kuusella, saapui Tuomiokirkon eteen Loimaalta. Ikää sillä on noin 55 vuotta ja kiloja 3 400.

Turun kaupunki kyseli tänä vuonna kansalaisilta apua, jotta sopiva kuusi löydettäisiin. Kutsuun vastasivat Loimaan Mellilässä asuvat Pirkko ja Jouko Tuomola, joiden pihalta kuusi kaadettiin keskiviikkoaamuna.

– Kun rakensimme talon 40 vuotta sitten, kuusi oli vielä pikkuinen, ehkä kolme metriä, Jouko Tuomola kertoo.

Jouko ja Pirkko Tuomolan kummityttö Katariina Väljälä keksi ehdottaa kuusen tarjoamista Turun kaupungille. He olivat aiemmin keskustelleet sen kaatamisesta.

Kuusessa on satoja käpyjä, mikä tarkoittaa, että myös oravat ovat viihtyneet siinä. Oli kuitenkin hyvin lähellä, että upean kuusen elinkaari olisi tullut päätökseensä heti alkumetreillä.

– Kuusi oli toisen puun kyljessä kiinni, en muista tarkkaan, oliko se haapa vai leppä. Totesin, että jompikumpi on otettava pois, sillä ne kärsivät. Silloin jo näkyi, että tuosta voi tulla hieno kuusi, joten kaadoin viereisen puun, Jouko Tuomola kertoo.

Pariskunta ei tiennyt, että Tuomiokirkon joulukuusi oli ylipäänsä haussa. Avunpyynnön bongasi somesta kummityttö Katariina Väljälä.

– Ei tarvinnut yhtään miettiä, ja kaikki lähti rullaamaan tosi nopeasti. Pari päivää ilmoittamisen jälkeen tuli jo Kuntecilta henkilö katsomaan kuusta.

Siihen mennessä Kuntec oli katsastanut viisi yksilöä, mutta Tuomoloiden kuusipuu peittosi muut ehdokkaat.

Kuusen pystyttämistä oli tullut seuraamaan muutama sata ihmistä.

Tuomolat aikovat tulla katsomaan lauantaina, kun reilut 700 kuusen lamppua sytytetään klo 16. He uskovat, että kuusen näkeminen juhlavalaistuksessa ilahduttaa.

– Uskoisin, että on enemmän iloinen kuin haikea olo. Päätös on tehty, niin ei enää haikailla, Pirkko Tuomola sanoo.

Rauno Leivo sai tänä vuonna kunnian kiinnittää nostoliinan.

Kuusesta uskalsi luopua siinäkin mielessä, että se olisi joka tapauksessa jouduttu kaatamaan lähiaikoina. Puu on sen verran kookas, että jos myrsky kaataisi sen, voisivat jäljet olla tuhoisat.

– Nyt oli tilaisuus, ja kaikki natsasi, Jouko Tuomola sanoo.

Entä oravat, ovatko ne nyt ihmeissään, kun käpyapajat häipyivät?

– Onneksi on muitakin puita, meillä on pieni metsä talon takana. Ja edellisen kuusen viereen on kasvamassa kuusi, se on nyt kaksimetrinen.

Kenties Tuomiokirkon kuusi vuosimallia 2050?

– Ehkä siitä täytyy jo käydä sopimassa, Jouko Tuomola tuumii.

Valtakunnan ykköspuu saa valot lauantaina.

Joulun jälkeen kuusen lahjoittaja saa halutessaan rungon omaan käyttöönsä. Tuomoloilla on polttopuuta omasta takaa riittävästi talonsa kolmeen tulisijaan, joten he haluavat jakaa iloa muille. Kuusi arvotaankin klapeina loppiaisen jälkeen kaupungin Facebook-sivulla.

Tuomiokirkon kuusen historia juontaa juurensa vuoteen 1900. Perinteeksi kuusi muodostui 1930-luvulla. Vuodesta 1955 lähtien kuusista on pidetty tarkkaa kirjanpitoa, josta käyvät ilmi muun muassa kuusen lahjoittajat ja kasvupaikat. Edellisinä vuosina kuuset ovat tulleet Säkylästä ja Maskusta.