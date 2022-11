Adrian muutti Suomeen rahan ja Barack Obaman takia – nyt hän on patentoinut keksinnön, joka voi auttaa miljoonia

Turkulainen Medicortex kehittää tuotetta, joka auttaa niin sotilaita, urheilijoita kuin tavallisia ihmisiäkin. Hiljattain he saivat USA:n puolustusministeriöltä kahden miljoonan dollarin rahoituksen.

Turkulainen vanhempi henkilö lenkkeili talvella, kaatui ja löi päänsä. Hän meni sairaalaan, jossa hänelle tehtiin magneettikuvaus. Kuvassa ei näkynyt mitään vaurioita, ja henkilö lähetettiin kotiin. Hän kertoi tapauksesta Facebookissa.

Medicortexin toimitusjohtaja Adrian Harel näki päivityksen ja sai yhteyden henkilöön, joka antoi näytteen yritykselle.

– Biomerkkiainetaso ylitti diagnosoitujen aivovammatapausten tason. Hänelle tehtiin myöhemmin toinen magneettikuvaus, ja sieltä löytyi sellaisia selviä merkkejä tapaturmaisesta aivovauriosta, joita ei havaittu ensimmäisessä kuvauksessa.

Suomessa diagnosoidaan aivovammoja vuosittain noin 35 000. Yhdysvalloissa määrä on 2,8 miljoonaa. Moninkertainen määrä jää diagnosoimatta yksinkertaisesti siitä syystä, että vamma tai oireet eivät näy heti tapahtuman jälkeen tai henkilö ei hakeudu hoitoon. Oireet saattavat tulla vasta viikon tai parin päästä.

Turkulaisen Medicortexin tavoite on muuttaa tämä asia. He kehittävät syljestä tai virtsasta tehtävää liuskatestiä, joka paljastaa aivovamman heti sen syntymisen jälkeen. Yhtiö sai hiljattain kahden miljoonan dollarin rahoituksen Yhdysvaltain puolustusministeriöltä.

Medicortexin aivovamman osoittava testi on samantyyppinen kuin parina viime vuonna kaikille tutuksi tullut koronatesti.

Yhdysvallat liittyy myös vahvasti siihen, miten yrityksen tarina sai alkunsa, samoin presidentti Barack Obama.

– Obaman syliin putosi melkoinen pommi. Hänen kaudellaan komitea tutki, miksi ihmiset, joilla on traumaperäinen stressihäiriö, eivät parane lääkityksestä huolimatta. He saivat selville, että suurimmalla osalla näistä henkilöistä olikin aivovamma, ei psykiatrista ongelmaa. Yhtäkkiä Yhdysvalloissa oli 300 000 väärin diagnosoitua sotilasta, Harel kertoo.

Tuolloin tehtiin päätös, että kongressi alkaa rahoittaa tutkimusta viidellä asiaan liittyvällä alueella. Näistä kaksi, sotilaiden diagnosoiminen sota-alueilla ja aivovammojen hoitaminen, kiinnittivät neurobiologiasta väitelleen Harelin huomion.

– En ollut miettinyt sitä aiemmin, mutta tiesin, että osaisin tehdä näille asioille jotain ja että tähän on mahdollista saada amerikkalaista rahaa. Perustin yrityksen, Harel kertoo.

Medicortexin perustaja Adrian Harel muutti vieraaseen maahan rakentamaan yritystä, joka voi auttaa miljoonia. Hänen perheensä jäi Israeliin. ”Korona-aika oli rankka”, hän kertoo.

Hän kertoo ”saaneensa halauksen” esitellessään ideaansa Israelin armeijan johtavalle lääkintäupseerille. Tämän mukaan tuote olisi ”game changer”.

– Jos sotilaan epäillään saaneen taistelukentällä aivovamman, paikalle kutsutaan helikopteri, jossa on lääkäri ja lääkintähenkilö. Helikopteria täytyy lisäksi mennä turvaamaan kaksi lentokonetta. Ja se maksaa paljon, Harel sanoo.

Medicortexin testillä aivovamma ja mahdollinen hoidon tarve voitaisiin todentaa jo tapahtumapaikalla. Ilman tarkkoja tietoja haavoittuneiden sotilaiden määrästäkin voi päätellä, että testi säästäisi Yhdysvaltain armeijalta miljoonia dollareita.

Viime vuosina USA:ssa on käyty oikeutta entisten amerikkalaisen jalkapallon pelaajien ja pääsarja NFL:n välillä. Monet ex-pelaajat kärsivät toistuvien pääiskujen aiheuttamasta CTE:stä, jonka pahimpia seurauksia ovat masennus, itsetuhoisuus ja dementia. Jatkossa aivovamma pystytään kenties diagnosoimaan jo kentän laidalla heti tilanteen tapahduttua.

Jenkkifutari Aaron Hernandez tuomittiin murhasta elinkautiseen vuonna 2015. Hän teki itsemurhan vankila-aikanaan, ja hänellä todettiin CTE hänen kuolemansa jälkeen. On esitetty arvioita, että CTE olisi aiheuttanut hänen väkivaltaisen käytöksensä.

Se, miten Harel päätyi perustamaan vuonna 2014 firman Suomeen, oli puhdas sattuma.

– Business Finland eli silloinen Tekes antoi minulle rahoituksen ensimmäisenä. Olisin kuitenkin voinut päätyä minne päin maailmaa vain, Harel sanoo.

Hän löysi Kuopiosta laboratorion, jossa pystyttiin tekemään ensimmäiset eläinkokeet sekä hyvän tiimin Turusta. Myös yhteistyö Tyksin kanssa vaikutti lupaavalta. Nyt Kupittaalla sijaitsevassa Pharmacityn rakennuksessa työskentelee noin 10-henkinen ryhmä. Yrityksessä kehitellään myös lääkitystä tapaturmaisten aivovammojen sekundaarivaiheeseen, vaikka heidän päätyönsä onkin aivovammojen diagnostiikka.

Tutkimusjohtaja Lasse Välimaa kertoo, miten tutkimukset ovat edenneet.

– Teimme tutkimusta rotilla ja keräsimme niistä näytteitä 2015–2016. Sen jälkeen etenimme kliinisiin tutkimuksiin, joissa aivovammapotilaiden ja terveiden verrokkien näytteitä analysoitiin ja etsittiin biomerkkiaineita, Välimaa sanoo.

Seuraavassa tutkimuksessa väliin lisättiin ryhmä, eli henkilöt, joilla oli ortopedinen vamma. Näin saatiin suljettua pois se, että biomerkkiaineet näkyisivät myös esimerkiksi murtumavammoissa. Viimeksi yhtiö on analysoinut näytteitä lapsipotilailta.

– Näissä kaikissa tutkimuksissa on saatu biomerkkiaineissa merkittävä ero.

Adrian Harel ja Lasse Välimaa uskovat, että tuotteen prototyyppi valmistuu ensi vuoden loppuun mennessä.

Nyt yhtiö kehittelee tuotteen prototyyppiä, jonka jälkeen tuote on tarkoitus saada eri etappien kautta markkinoille. Siihen kuitenkin menee vielä pari vuotta.

– Meidän täytyy saada testiliuska kehitettyä ja pakattua sekä saada se validoitua pienellä määrällä kliinisiä näytteitä. Sen jälkeen on vuorossa pilottisarja ja suurempi tutkimus sairaalaoloissa, jotta tuotteelle saadaan viranomaishyväksyntä. Sen jälkeen sen kanssa voidaan mennä markkinoille, Välimaa kertoo.

Valmiin testiliuskan kanssa ei marssita Yhdysvaltoihin, sillä FDA (U.S. Food and Drug Administration) vaatii laajamittaisia testejä ennen hyväksyntää.

– Siellä vaaditaan jopa 5 000:ta potilasta, eikä sellaista pysty toteuttamaan Suomessa. Meidän on palkattava siihen yhtiö. Targetoimme ensin pienempiä alueita ja keräämme sieltä dataa, jonka voimme esittää FDA:lle. Tällaisessa testauksessa puhutaan 10–20 miljoonasta dollarista, Harel selvittää.

Käytännössä yhtiön ensimmäiset markkina-alueet ovat Euroopassa. Medicortexilla on jo sopimus kanadalaisen ja israelilaisen yhtiön kanssa.

Medicortexissa työskentelee viisi kokopäiväistä tutkijaa. Kuvassa tutkimuskoordinaattori Pihla Miettinen ja tutkimusavustaja Julia Virtanen.

Aivovamman toteamiseen on aiemmin kehitetty testejä, mutta ne ovat vaatineet verinäytettä. Sylki- ja virtsanäyte ovat helpommin toteutettavissa. Covidin vuoksi antigeenitesti aukeaa nykyään myös tavalliselle kuluttajalle.

– 10 vuotta sitten kukaan ei ollut kuullut syljestä otettavasta liuskatestistä. Minua pidettiin vähän hulluna, Harel kertoo.

– Mutta todistimme, että he olivat väärässä.

Yrityksellä on valmiita ja vetämässä olevia patentteja ja immateriaalioikeuksia sekä EU:ssa, Kanadassa, Israelissa, USA:ssa että Australiassa. Yritys on kerännyt sijoittajilta noin kolme miljoonaa euroa, jonka lisäksi se on saanut kaksi eri rahoitusta Yhdysvaltain puolustusministeriöltä sekä pienempiä avustuksia Business Finlandilta, EU:lta, ELY-keskukselta ja säätiöiltä. Yhtiö hakee tällä hetkellä lisää sijoittajia.

Tutkija Ivette Bañuelos-Cabreralla on tohtorintutkinto ja 12 vuoden kokemus neurotieteestä.

Vaikka puhutaan miljoonista, itse testikitti tulee maksamaan maltillisen summan, noin 50 euroa.

– Se on summa, jonka kouluterveydenhuolto tai vanhemmat uskaltavat käyttää testiin, joka on sitten valmiina odottamassa, Harel sanoo.

Kyse ei ole kuitenkaan vain siitä, että henkilö osattaisiin ohjata tarvittaessa hoitoon, vaan myös henkiä voi pelastua.

– Monet ortopedit sanovat, että pahin tilanne on potilas, jolla on muiden vammojen lisäksi aivovamma. Hänen ortopediset vammansa kyllä hoidetaan, mutta aivovammaa ei välttämättä huomata. Joten esimerkiksi anestesia saattaa pahentaa tilannetta, Välimaa sanoo.