”Lapset olivat luulleet, että poikani kuolee” – äidit kertovat ekaluokkalaisten kohtaamasta silmittömästä väkivallasta kaarinalaisessa koulussa

Vanhemmat ovat tehneet rikosilmoituksia tapahtumista. He ovat turhautuneita siihen, miten asiaa on hoidettu koulussa. Rehtorin mukaan toimenpiteitä on tehty ja kaikkiin tapauksiin puututaan.

Kaarinalaisessa Piispanlähteen alakoulussa on lähes 400 oppilasta.

– Se alkoi ekana päivänä. Poikaa uhkailtiin, ja parissa päivässä se meni fyysiseksi. Tönimistä, potkimista, maahan heittämistä. Se on melkein päivittäistä, Ilta-Sanomien haastattelema ekaluokkalaisen äiti kertoo.

– Mietin joka aamu, kun vien lasta kouluun, että toivottavasti ei tänään satu pahasti. Tulee voimaton olo, kun ei pysty suojelemaan omaa lastaan, toinen äiti sanoo.

Kaarinalaisen Piispanlähteen alakoulun väkivalta nousi tapetille, kun erään lapsen sukulainen avautui asiasta Twitterissä. Sen jälkeen asiasta ovat uutisoineet ainakin Helsingin Sanomat ja Yle.

Ilta-Sanomat haastatteli neljän Piispanlähteen koulun ekaluokkalaisen oppilaan äitiä. Heidän nimensä on muutettu lasten yksityisyyden suojelemiseksi. Äitien kertomukset ovat yhtenevät: heidän 7-vuotiaat lapsensa joutuvat kohtaamaan väkivaltaa useita kertoja viikossa.

Kaikki äidit kertovat väkivallan alkaneen heti tai lähes heti koulun alettua. Sitä on jatkunut nyt kolme kuukautta.

– Viimeksi viime viikolla lapsi tuli kotiin iso kuhmu päässä. Hän sanoi, että hänet oli tönäisty aitaa päin ja pidetty siinä kiinni. Häntä ja hänen kaveriaan oli myös lyöty samana päivänä, Mari kertoo.

– Viime viikolla yksi kiusaajista hyökkäsi poikani kimppuun takaapäin, otti tuubihuivista kiinni, kuristi ja retuutti. Sen jälkeen hän oli potkaissut kylkeen ja lyönyt nyrkillä. Sain vanhemmilta viestejä, että heidän lapsensa olivat olleet tilanteesta järkyttyneitä ja luulleet, että poikani kuolee, Mira sanoo.

Jo aiemmin Miran poika oli heitetty maahan pää edellä. Pää oli ollut kipeä monta päivää. Mira kertoo tehneensä tilanteesta rikosilmoituksen.

Myös toinen vanhempi kertoo tehneensä rikosilmoituksen. Lounais-Suomen poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että koulussa tapahtuneista tilanteista on tehty ainakin yksi rikosilmoitus. IS on nähnyt vahvistuksen rikosilmoituksen vastaanottamisesta.

Pahoinpitelijät ovat saman luokka-asteen oppilaita. Äitien mukaan väkivaltaa ei edellä minkäänlainen keskustelu ja riita, vaan lyönti tai potku voi tulla täysin yllättäen ruokajonossa, välitunnilla tai vaatteita pukiessa. Terrorisoinnin kohteina on useita ykkösluokan oppilaita. Pahoinpidellyt lapset ovat alkaneet jo oirehtia.

– Poikani on nähnyt painajaisia elokuusta lähtien ja heräilee usein yöllä, Mira kertoo.

– Poikani käytös muuttui heti, kun koulu alkoi. Hänestä on tullut levoton. Loma-aikana ei ole ongelmia, Mari kertoo.

Lindan poika kieltäytyi yhtäkkiä menemästä kouluun. Ensin poika teeskenteli olevansa kipeä, mutta sitten asia alkoi purkautua.

– Kun vein hänet seuraavan kerran kouluun, hän alkoi itkeä paniikinomaisesti ja lukita auton ovia. Hän kertoi, että hänet on uhattu tappaa ja että hän pelkää kiusaajia. Nyt vien hänet kouluun viime tipassa niin, että opettaja ottaa hänet vastaan ja vie kädestä pidellen sisälle. Iltapäiväkerhoon hän ei edelleenkään suostu menemään.

Yksi äideistä kertoo menneensä kolme kertaa väliin väkivaltatilanteessa pihalla ennen koulun alkua, kun paikalla ei ollut yhtään aikuista.

Lapset ovat alkaneet nähdä toistuvan väkivallan tilanteena, joka ei muutu.

– Lapseni sanoi viime viikolla ensimmäistä kertaa, että ei se haittaa, että mua lyödään. Se kyllä sattuu, mutta ei se enää haittaa, Kaisa kertoo.

Äidit kertovat, että väkivalta alkaa täysin arvaamatta. Toinen oppilas saattaa lyödä nyrkillä kävellessään ohi.

Vanhemmat ovat turhautuneita siihen, miten koulussa on hoidettu asiaa. Tapauksista ei ole heidän mukaansa aina ilmoitettu kotiin, vaikka lapsi on mennyt kertomaan opettajalle. Yksi äideistä kertoo, että hänelle ei ole ilmoitettu kertaakaan, vaikka väkivalta on jatkunut koulun alusta asti.

Jokainen äiti kertoo olleensa yhteydessä kouluun useita kertoja. He kertovat, että viesteihin ei aina vastata tai sitten saatetaan vastata, että asia selvitetään. Sitten asiasta ei kuulu välttämättä enää mitään.

– Meitä pompotellaan. Ensin tuli rehtorilta tieto, että tulee olla yhteydessä opettajaan, ja opettaja sanoi vanhempainillassa, että aina rehtoriin, koska opettajat eivät voi tehdä asialle mitään. Rehtori sanoi viimeksi eilen, että opettajaan yhteys. En enää pysy kartalla, keneen pitää ottaa yhteyttä, Kaisa kertoo.

– Poikani pahoinpitelyn jälkeen sanottiin, että asia on käsitelty. En tiennyt, miten. Otin itse yhteyttä poliisiin, josta sanottiin, että tämä on pahoinpitely ja kehotettiin tekemään rikosilmoitus, Mira kertoo.

Lindalle luvattiin, että jatkossa avustaja tulee hänen poikaansa vastaan ja vie luokkaan. Avustajaa ei ole Lindan mukaan näkynyt tähän mennessä. Lisäksi luvattiin, että pahimman kiusaajan kanssa on koko ajan avustaja. Silti kiusaaja on pystynyt uhkailemaan, hakkaamaan ja potkimaan muita oppilaita senkin jälkeen.

– Vasta rikosilmoituksen jälkeen tuli lisää avustajia, sitä ennen heitä ei juurikaan ollut, Mira sanoo.

Vanhemmilla kuitenkin riittää myös ymmärrystä opettajille, joista heidän lapsensa tykkäävät kovasti.

– Onhan tämä hirveän kuormittavaa myös heille. Näiden selvittely on pois opettamisesta, Mira sanoo.

IS:n haastattelemat vanhemmat eivät halua syyllistää kiusaajia. Heidän tietojensa mukaan ainakin osa näiden lasten vanhemmista on myös hakenut apua lapselleen, mutta sitä on ollut vaikeaa saada koulusta.

He kaikki ovat kuitenkin sitä mieltä, että toisia jatkuvasti pahoinpitelevät lapset eivät kuuluisi normaaliluokkaan.

Piispanlähteen 1.–2.-luokka-asteilla ei ole pienryhmiä, joita äitien mielestä ehdottomasti tarvittaisiin. Asiaa ei heidän näkemyksensä mukaan oteta tarpeeksi vakavasti.

– Myös kiusaajat ovat lapsia, ja tuntuu pahalta heidän puolestaan. Jos he eivät pärjää normaaliluokissa, ja se purkautuu pahana olona, niin he tarvitsevat apua, Mari sanoo.

– Jos pienluokat palautettaisiin, se varmasti rauhoittaisi tilannetta luokissa. Tähän pitäisi ehdottomasti paneutua, hän jatkaa.

– Pitääkö tapahtua jotain pahaa, ennen kuin tilanteeseen puututaan? Tässä tarvitaan pienryhmiä, erikoisluokkia ja tehostettua valvontaa. Jos he eivät tässä koulussa pärjää, eikä koulu pysty järjestämään asiaa, on kouluja, jotka pystyvät, Mira sanoo.

Koululla vieraili viime keskiviikkona poliisi. Ennalta estävää toimintaa johtava komisario Juhani Malmberg kertoo, että aloite vierailuun tuli koululta. Hän kommentoi tapausta yleisellä tasolla.

– Henkeen ja terveyteen kohdistuvia tekoja ei voi mitenkään vähätellä, vaikka nämä ovat aina tapauskohtaisia. Kyllä ne pitää tuoda aina poliisin tietoon, vaikka kyseessä ovatkin alle 15-vuotiaat, joilla ei ole vielä rikosoikeudellista vastuuta. Poliisi puuttuu tarvittavin keinoin, kunhan niistä tulee tieto, hän sanoo.

Äitien mukaan poliisin käynti rauhoitti tilanteen yhdeksi päiväksi. Lapsia on silti pahoinpidelty käynnin jälkeen.

Yhden haastatellun äidin lapsi ei suostunut menemään kouluun lähes viikkoon, sillä hän pelkää kiusaajia niin paljon.

Ilta-Sanomat pyysi koulun rehtoria Tiina Tuomista kommentoimaan vanhempien väitteitä. Hänen mukaansa koulussa on tehty koko ajan toimenpiteitä tilanteen rauhoittamiseksi.

– Kaikkeen puututaan ja rakennetaan ratkaisuja. Eka- ja tokaluokan henkilökuntatiimeille on annettu vielä enemmän täsmäohjausta siihen, miten asioihin täytyy puuttua ja valvonnat hoitaa.

– On pohdittu sellaista muutosta, että välitunteja porrastetaan, jotta niin iso porukka ei ole kerrallaan ulkona. Joidenkin lasten välituntia on lyhennetty ja lisätty muuta toimintaa. Sama juttu iltapäiväkerhon kanssa.

– Emme ole näemmä silti saaneet kitkettyä kaikkea. Uskon, että saamme asioita korjattua.

Vanhemmat kokevat, että väkivaltatapauksista ei ole kulkenut tieto kotiin. Ilmoitetaanko niistä?

– Ohjeistus on, että kotiin ilmoitetaan aina. Vuorovaikutus huoltajien kanssa on yksi opettajien työtehtävistä. Olen siinä uskossa, että opettajat toimivat niin kuin virkavastuulla on toimittava.

– Näin isossa koulussa rehtori ei valitettavasti tiedä ihan jokaista arkipäivänä tapahtuvaa asiaa. Luotan henkilökuntaani tässä ja olemme tarkentaneet tässä yhteisiä menettelytapoja, eikä nyt pitäisi olla epätietoisuutta siitä, kenen pitää toimia.

Olitte kommentoineet HS:lle, että väkivalta koulussa on lievää. Onko lasten kuristaminen ja lyöminen lievää?

– Kommenttiani oli tiivistetty, mutta yritin korostaa sitä, minkä ikäisistä on kyse ja onko väkivalta raakaa. Lievä oli huono sananvalinta ja myönnän sen. Sanoin kuitenkin myös, että väkivalta on väkivaltaa ja sitä ei hyväksytä.

Miksi vanhemmille on luvattu asioita, joita ei ole toteutettu? Onko koululla resurssipulaa?

– Meillä on tarpeeksi ohjaajia, ja apulaisrehtori on heidän esimiehenään määritellyt kohdentamisen lukuun ottamatta niitä lapsia, joille on osoitettu henkilökohtaisen kohdennetun tuen ohjaaja.

– En valitettavasti osaa sanoa, miksei tässä tapauksessa ohjaajaa ole ollut tai mitä on sovittu. Henkilökohtainen kohdennettu ohjaaja menee ihan virallisia teitä, jolloin tehdään pedagoginen selvitys ja johtavan rehtorin päätös.

Miten koulu auttaa vanhempaa, joka hakee apua väkivaltaisesti käyttäytyvälle lapselleen?

– Moniammatillisessa palaverissa pohditaan käytettävissä olevia tukikeinoja. Riippuu tilanteesta, otetaanko muita verkostoja käyttöön.

Mitä haluaisit sanoa huolestuneille vanhemmille?

– Tervetuloa koululle aina sovitusti keskustelemaan ja vaikka vanhempainillan jälkeen. Jos on huoli siitä, että lapsi ei uskalla tulla kouluun, asia täytyy hoitaa. Se en ole välttämättä minä, vaan tietyt tehtävät on delegoitu työntekijöille.

– Toki olen vastuussa koulun toiminnasta ja toivon, että asiat saadaan järjestettyä. Jos tehdyt järjestelyt eivät toimi, niistä täytyy myös tulla tieto.

IS:n haastattelemat äidit ovat vieneet asiaa eteenpäin ja toivovat, että sitä käsitellään Kaarinan päättävissä elimissä.

He uskovat, että koululla on varmasti halua parantaa asioita, mutta resursseja siihen ei välttämättä ole.

– Jos ei ole, koululle on budjetoitava lisää rahaa, Mira sanoo.

Vanhemmat ovat kyllästyneet lupauksiin, että jotain tehdään, mutta mikään ei kuitenkaan muutu. Tilannetta kyllä pahoitellaan, mutta edelleen heidän lapsensa joutuvat pelkäämään päivittäin.

– Kuinka monta kertaa minun lastani lyödään, ennen kuin asiaan puututaan? Lapsi kysyy kotona, miksi muut saavat lyödä häntä, mutta hän ei saa lyödä. Annan vääristyneen kuvan, kun sanon, että asia hoidetaan, älä lyö. En pysty enää lupaamaan hänelle, että asia hoidetaan, Kaisa sanoo.

– Kolme kuukautta on käyty koulua, ja tilanne vain pahenee. Jos tähän ei puututa nyt, kohta on liian myöhäistä, Mira sanoo.