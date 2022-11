Hämmentävä ilmoitus yllätti – miksi VR:llä on juna­vuoroja, joihin ei voi ostaa lippuja?

Ilta-Sanomien lukija halusi ostaa lipun aamujunaan, mutta yhtäkkiä VR:n järjestelmä ilmoitti, että se ei ole mahdollista.

VR:llä on ollut vuodesta 2021 junavuoroja, joihin ei välttämättä myydä ollenkaan lippuja.

Ilta-Sanomien lukija oli lähdössä Turusta Helsinkiin lauantaiaamuna. Hän katsoi juna-aikataulut valmiiksi, mutta kun hän yritti ostaa aamujunaan lippua perjantai-iltana, kyseisen junan kohdalle oli tullut teksti ”ei saatavilla”.

VR kertoo sivuillaan, mistä ”ei saatavilla” -merkinnässä on kyse, mutta lukija koki selityksen vaikeaselkoiseksi. VR:n mukaan ”Näihin vuoroihin ei pysty ostamaan lippua. Osa kyseisistä junavuoroista saattaa tulla myöhemmin myyntiin, jos kysyntä kasvaa riittävästi.” VR ei ilmoita, onko kyseessä tuolloin loppuunmyyty juna.

Kaksi aamujunaa ei ollut edelleenkään myynnissä lauantaiaamuna, joten lukija joutui ostamaan bussilipun, jolle tuli viime tipassa ostettuna enemmän hintaa kuin junalippu olisi maksanut.

IS kysyi asiasta Anna Loukamolta, joka toimii VR:n matkustajaliikenteessä tittelillä Head of distribution and partnership.

Mitä tarkoittaa, jos junavuoron kohdalla lukee ”ei saatavilla”?

– Ei saatavilla -tekstiin voi olla muutama eri syy. Juna ei ole sillä hetkellä saatavilla, ja kyseessä voi olla hetkellinen tilanne. Siellä voidaan esimerkiksi muuttaa junan kokoonpanoa, eli esimerkiksi vaunuja lisätään tai poistetaan. Toinen syy voi olla, että junavuoroa on suunniteltu, mutta sitä ei ole vielä avattu myyntiin.

Kyseinen juna oli ollut kuitenkin myynnissä vielä pari päivää aiemmin. Miksi se muuttui?

– Tietämättä tarkemmin juuri kyseisen junan tapausta, yksi syy voi olla, että on tapahtunut operatiivisia muutoksia, eli esimerkiksi kalustonvaihtoa tai -vähennystä.

Juna oli kuitenkin myynnissä Turun ja Salon välille, mutta ei enää Salosta eteenpäin. Mikä tähän voi olla syynä? Oliko juna loppuunmyyty Salo–Helsinki-välille?

– Silloin, kun junan kaikki paikat on myyty, vuoron kohdalla lukee ”loppuunmyyty”. Jos hakee tiettyä paikkatyyppiä, mutta ne on myyty loppuun, voi silloin tulla ”ei saatavilla” -teksti. Salosta eteenpäin on voinut olla jäljellä vain erikoispaikkoja, mutta normaalipaikat on myyty loppuun. Silloin merkintä voi olla ”ei saatavilla”.

Jos henkilö on ostanut junaan lipun, mutta vuoro muuttuu yhtäkkiä ”ei saatavilla” -olevaksi, perutaanko hänen lippunsa?

– Jos on lippu junaan, jota ei ole erikseen peruttu, lippu on voimassa. Ei saatavilla -merkintä tarkoittaa, että siihen junaan ei sillä hetkellä myydä uusia matkoja. Jo ostetut liput ovat voimassa normaalisti.

VR:n sivulla oleva teksti ”jos kysyntä kasvaa riittävästi” viittaisi siihen, että junaan ei ole myyty tarpeeksi lippuja, ja siksi vuoroa ei ajeta. Mihin tekstillä viitataan?

– Mainitut junat, joissa katsotaan kysynnän kasvamista, eivät ole olleet myynnissä, eli niihin ei ole matkustajilla varauksia.

Mistä tiedetään, kasvaako kysyntä, jos juniin ei voi ostaa lippua?

– Meillä on kysyntäennuste, joka perustuu moniin tekijöihin ja jolla arvioidaan kokonaiskysyntää.

Miksi tällaiset junat ovat nähtävissä varauspalvelussa, jos niihin ei voi ostaa lippuja?

– Tähän on kahta asiakaskulmaa. Joitakin hämmentää, että vuorot näkyvät aikatauluissa. Meille on tullut myös palautetta, että ne, jotka matkustavat paljon ja tuntevat aikataulun, ovat hämmentyneitä, jos junavuoroa ei ole ollenkaan näkyvissä. Toki koko ajan katsomme, miten voimme parantaa informaatiota asiakaspalautteen perusteella.

Matkaliput yleensä kallistuvat, mitä lähemmäs matkaa tullaan. Eikö ole huonoa asiakaspalvelua, että asiakas joutuu kyttäämään, tuleeko hänen haluamansa juna myyntiin vai ei sen sijaan, että hän ostaisi ajoissa halvemman juna- tai bussilipun?

– On tietysti niinkin, että se voi olla hankalaa, kun ei tiedä, milloin juna tulee myyntiin. Pyrimme kuitenkin laittamaan junat myyntiin hyvissä ajoin. Kaukoliikenteen junissa hinta on kysyntäperusteinen, ja juna on sillä hetkellä tyhjä, kun se tulee myyntiin. Siinä mielessä käytäntö ei nosta hintaa kyseisillä lähdöillä.

Kuinka kauan ”ei saatavilla” -teksti on ollut käytössä VR:n palvelussa?

– Tekstin selitys myöhemmin myyntiin avattavista junista on tullut sivuille 2021, kun kysyntäperusteisesti avattavien junien määrä on lisääntynyt. Ei saatavilla -teksti on ollut käytössä jo vuodesta 2017.