Kantelun mukaan päätoimittaja olisi tehnyt sisältöä koskevia ratkaisuja muilla kuin journalistisilla perusteilla.

Åbo Underrättelser -lehden toimitus on tehnyt päätoimittajastaan Tom Simolasta kantelun Julkisen sanan neuvostoon. JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen vahvistaa asian STT:lle.

Kantelun mukaan päätoimittaja olisi tehnyt sisältöä koskevia ratkaisuja muilla kuin journalistisilla perusteilla, Hyvönen kertoo.

Simola sanoo STT:lle kantelun koskevan Turun vasemmistoliiton tilannetta koskevaa julkaisematta jäänyttä jatkojuttua. Päätoimittajan mukaan lehti oli julkaissut aiemmin kaksi vasemmistoliiton poliitikkoa koskevaa artikkelia sekä vastineen poliitikolta, jota jutuissa oli käsitelty.

Simolan mukaan hän oli tuolloin sitä mieltä, että jatkojuttuja julkaistaisiin, jos asiasta ilmenisi jotain uutta. Julkaisematta jääneessä jutussa ei hänen mielestään ollut mitään journalistisesti relevanttia uutta asiaa.

– Mielestäni mitään selkeästi relevanttia aineistoa ei ole missään vaiheessa jäänyt julkaisematta, Simola sanoo STT:lle.

– Kyllä se mielestäni on selkeästi päätoimittajan asia päättää, montako juttua yhdestä asiasta tehdään.

JSN:n Hyvösen mukaan on erittäin harvinaista, että toimitus tekee kantelun päätoimittajastaan. Harvinaista on myös se, että kantelu koskee julkaisematonta juttua.

Hyvönen toteaa, että päätoimittajalla on suuri päätäntävalta sisällön suhteen.

– On hyvä, että saadaan myös alan sisäistä keskustelua tästä päätäntävallasta. Ajattelin, että tämä on syytä viedä neuvoston käsittelyyn, koska tämä on aika poikkeuksellinen tilanne.

Kantelu etenee neuvoston käsittelyyn todennäköisesti tammikuussa.

Asiasta kertoi aiemmin Svenska Yle.