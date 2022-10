Äidin mukaan nuoret kohtaavat raisiolaisessa Vaisaaren koulussa väkivaltaa viikoittain ja tunneilla on päihtyneitä oppilaita. Koulun rehtori kertoo, että jokaiseen kiusaamis­tapaukseen puututaan, eikä kukaan ole jäänyt kiinni huumeista koulussa.

Väkivaltaa, huumeita ja poliisien käyntejä viikoittain. Väitteet raisiolaisen Vaisaaren yläkoulun ongelmista nousivat esiin, kun erään oppilaan äiti kertoi Rannikkoseudun haastattelussa koulun ”nuorisovankilameiningistä”.

– On tönimistä, tuuppimista, lyömistä. Yksi ystävä sanoi, että siellä on ihan nuorisovankilameininki. Tappelut liittyvät usein huumevelkojen perimiseen, hän kertoi lehdelle.

Ilta-Sanomien uutisoitua Rannikkoseudun tiedot IS sai useita viestejä koulun tilanteesta. Viestien lähettäjissä oli oppilaita, äitejä ja sukulaisia.

Ilta-Sanomien haastatteleman äidin mukaan monet vanhemmat ovat huolestuneita, mutta asiaa ei uskalleta nostaa esille, koska pelätään oman lapsen kärsivän siitä.

Ilta-Sanomat ei julkaise äidin nimeä hänen lapsensa yksityisyyden suojelemiseksi.

– Olen kiitollinen sille äidille, joka toi tämän esiin. Olisin itse tehnyt saman, mutta vasta sitten, kun lapseni lähtee koulusta, IS:n haastattelema äiti sanoo.

Vaisaaren koulussa on noin 800 oppilasta. Se on yksi Suomen suurimmista kouluista.

Äiti kertoo, että hänen lastaan on kiusattu seitsemännen luokan alusta asti. Lapsen suojelemiseksi hänen nykyistä luokka-astettaan ei kerrota.

– Kuulin kiusaamisesta ensimmäisen kerran muutama kuukausi myöhemmin, kun lapsi halusi vaihtaa luokkaa. Sain tietää, että ensimmäisistä päivistä lähtien tukioppilailta ja opettajilta on tullut kuraattoreille viestiä vakavasta koulukiusaamisesta. Kun kysyin, miksi minuun ei otettu yhteyttä, vastaus oli, että ”Tämän ikäisten lasten pitäisi kertoa itse”. Asiaan ei reagoitu, koska lapseni ei itse ollut pyytänyt apua. Kiusaajia puhutettiin ja oltiin hirveän tyytyväisiä, kun nämä tajusivat kiusaavansa, äiti kertoo.

Edes oppilaan luokanvalvoja ei äidin mukaan tiennyt kiusaamisesta. Luokanvalvoja otti äidin mukaan kiusaajat puhutteluun ja ilmoitti, että jos homma jatkuu, joku vaihtaa luokkaa, eikä se ole kiusattu.

– Tilanne parani, mutta ei loppunut, äiti kertoo.

Myös toinen Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut äiti kertoo, ettei hänen lapsensa kiusaamiseen ole reagoitu tarpeeksi.

– Lapseni on hakattu ja häntä on uhkailtu, eikä hän uskalla mennä enää kouluun. Poliisit ja opettajat ovat kyllä tietoisia asiasta, äiti sanoo.

Eräs koulun oppilas kertoo IS:lle tilanteesta, jossa hän yritti auttaa kiusattua.

– Toista oppilasta uhkailtiin väkivallalla, ja minut uhattiin tappaa, kun yritin saada henkilökuntaa kiinni, hän kertoo.

Koulun rehtori Janne Ahlqvist pitää perättöminä äidin väitteitä, ettei kiusaamiseen reagoida Vaisaaren koulussa.

– Kaikki tapaukset, jotka meille tietoon tulevat, otetaan käsittelyyn. Se, tuleeko lopullista ratkaisua, on tietenkin vaikea sanoa, mutta kaikki pyritään hoitamaan niin, että kiusaaminen saadaan loppumaan.

– On vaikeaa ottaa kantaa näihin tapauksiin, kun en tiedä tilannetta, mutta käytännön periaate on se, että yhtään keissiä ei sivuuteta ja opettajat puuttuvat niihin. Joissain tapauksissa oppilas on voinut myös itse kieltäytyä asian selvittämisestä, ja ne tapaukset ovat tietysti hankalia.

IS:n haastattelema äiti kertoo viime lukuvuoden tapauksesta, jossa poliisit olivat tulleet valvomaan jälki-istuntoa.

– Opettajat olivat kieltäytyneet vahtimasta jälki-istuntoa, koska oppilaat olivat riehuneet. Siellä oli ollut sitten poliisi paikalla, äiti kertoo.

Ahlqvist ei ensin muistanut tapausta mutta tarkisti sen. Hänen mukaansa poliisit olivat olleet koululla muissa asioissa.

– He olivat näyttäytyneet jälki-istunnossa, mutta heitä ei ollut sinne varta vasten kutsuttu. Ehkä siellä saatettiin jotain oppilasta samalla vähän ojentaa.

Mediassa on liikkunut tietoa, että poliisit käyvät koululla viikoittain. Myös haastateltu äiti kertoo saman asian.

Ahlqvist ei ota kantaa vierailumääriin, mutta kertoo poliiseille soitettavan matalalla kynnyksellä. Hän suosittelee, että huoltajat tekisivät rikosilmoituksen väkivaltatapauksissa.

– Poliisi kutsutaan aina tarpeen mukaan, eikä sitä arastella. Jos näemme, että toinen oppilas lyö toista, kutsumme poliisin paikalle.

Rikoskomisario Toni Sjöblom ei ota kantaa siihen, kuinka usein poliisi on vieraillut juuri Vaisaaren koululla. Lounais-Suomen poliisi on panostanut yleisesti kouluvierailuihin, joka on ennalta estävää työtä.

– Vaisaaressa on 800 oppilasta, joten ihan varmasti asioita tapahtuu enemmän kuin pienemmissä kouluissa. Tiedän, että siellä on käyty useammin kuin joissain muissa kouluissa, mutta en näe tilannetta erityisen huolestuttavana, hän sanoo.

Rannikkoseudun haastattelema vararehtori Tarja Hannuksela kertoi, että lieviä väkivaltatilanteita on koulussa useita viikossa ja että tänä syksynä on tehty useita rikosilmoituksia. Lounais-Suomen poliisi on vahvistanut IS:lle, että rikosilmoituksia on tehty.

Oppilaan äiti kuvaa menoa koulussa ”villiksi länneksi”. Etenkin huumekauppa ja huumeiden käyttö ovat hänen mukaansa läsnä koko ajan. Myös toisen Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneen henkilön mukaan koulussa myydään huumeita.

– Koulussa käytetään päivittäin huumeita. Lapseni osaa nimetä luokaltaan ainakin kuusi oppilasta, jotka polttavat kannabista. Ainakin osa heistä on ollut päihtyneinä koulussa. Koulun aikuiset eivät huomaa tai tajua, äiti sanoo.

Poliisi tutkii parhaillaan laajaa huumekauppaa, jota on tehty Raision keskustassa. Ostajina on ollut alaikäisiä, joista nuorin 13-vuotias. Poliisin ilmoittama rikospaikka sijaitsee keskustassa, kuten Vaisaaren koulukin, mutta rikoksen mahdollista yhteyttä kouluun ei ole avattu.

Poliisi tutkii Raisiossa tapahtunutta huumekauppaa, jossa ostajina oli useita alaikäisiä henkilöitä.

Rehtori Alhqvistin mukaan yksikään oppilas ei ole jäänyt kiinni huumeiden hallussapidosta koulussa.

– Epäilyjä on, ja ylipäänsä nuorison huumeiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt. On täysin turhaa väittää, etteikö oppilaiden välistä huumekauppaa olisi voinut tapahtua. Varmaa näyttöä siitä ei kuitenkaan ole, ja minun aikanani kukaan ei ole jäänyt huumeista kiinni. Nuuskasta, tupakasta ja sähkötupakasta sen sijaan on selkeää näyttöä, ja ne on joko tuhottu huoltajan luvalla tai huoltaja on noutanut ne.

Sjöblomin mukaan poliisi voi tutkia epäiltyä koulussa tapahtunutta huumerikosta vain, jos siitä tulee ilmoitus koululta.

– Poliisi ei voi valvoa koulupäiviä. Akuutissa tilanteessa koulun täytyy tehdä ilmoitus. Jos kyse on laajamittaisesta huumekaupasta, silloin se vaatii pidempää tutkimusta.

Ahlqvistin mukaan tällaisia ilmoituksia ei ole poliisille tehty.

– Emme voi ilmoittaa poliisille, jollei meillä ole riittävän vahvaa epäilyä.

Rannikkoseudun artikkelin mukaan syyskuun lopulla opettajien kokouksessa päätettiin tehostaa valvontaa. Kaikki opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat valvovat tunnin viikossa per henkilö.

IS:n haastattelema äiti kertoo, että hänen lapsensa mukaan valvonnan lisääminen ei ole näkynyt mitenkään.

Vaisaaren koulu on mukana kiusaamisen vastaisessa KiVa koulu -toimenpideohjelmassa.

– Koulussa on yhä väkivaltaa ja huumekauppaa, hän sanoo.

Äidin mukaan kouluun pitäisi saada lisää aikuisia, kuten koulunkäyntiavustajia.

– Normaaliluokissa on todella käytöshäiriöisiä lapsia, ja heidät pitäisi sijoittaa pienryhmiin. Pienryhmille on paikkansa. En ymmärrä, miksi ei myös palkattaisi vartijaa hetkeksi.

Asiaan perehtyneen äidin mukaan raisiolaiset nuoret voivat huonosti. Se näkyy muuallakin kuin koulussa.

– Lapsi ei uskalla mennä Raision keskustaan, koska hän pelkää näitä tyyppejä.

Ahlqvistin mukaan koulun mahdollisuudet vaikuttaa vakavaan häiriökäyttäytymiseen ovat käytännössä lastensuojeluilmoitus ja moniammatillisen ryhmän palaverit.

– Koulun henkilökunnan toimintamahdollisuudet ovat äärimmäisen rajalliset. Jos oppilas esimerkiksi kieltäytyy jälki-istunnosta, voimme keskustella huoltajien kanssa, pitää moniammatillisia palavereja ja tehdä lastensuojeluilmoituksen. Sen pidemmälle emme pääse.

– Jos oppilaalla on esimerkiksi puukko hallussaan, sen voi ottaa pois. Väkivaltaan pitäisi pystyä puuttumaan, mutta siinäkin on omat reunaehtonsa. Jos opettaja menee tappelussa väliin, aika nopeasti arvioidaan sitä, oliko opettajan voimankäyttö oikeassa suhteessa tilanteeseen nähden. Opettaja voi joutua tutkinnan kohteeksi. Ohjeissa sanotaan, että tappelutilanteisiin pitäisi puuttua käskemällä ja väliin ei saisi mennä, jotta ei itse loukkaannu.

Koulussa ei olla sokeita tilanteen suhteen.

– Kommentoin jo maaliskuussa, että koulussa on levotonta. Erilaisia tilanteita, myös väkivaltatapauksia, on ollut jo viime vuonna. Mutta tilanne ei ole huumeiden osalta niin dramaattinen kuin väitetään. Tai jos on, olemme tosi pimennossa. Eikä väkivalta koulussa ole päivittäistä.

Rehtori kertoo toimijoiden taas hiljattain miettineen keinoja tilanteen ratkaisemiseksi.

– Pitkällä tähtäimellä pyrimme löytämään sellaisia toimintatapoja esimerkiksi välituntiliikunnassa, josta saadaan myönteisiä kokemuksia ja sitä kautta järkevää tekemistä kouluarkeen. Siten ehkä pystyttäisiin välttämään välitunnilla turhauttavia tilanteita ja ehkäisemään kyseenalaisia puuhia. Mutta tähän tietysti menee aikaa.

Valvontaa on kuitenkin tarkoitus lisätä.

– Meillä on seuraavien viikkojen aikana tehostettuja valvontaviikkoja. Lisätään selkeästi käytäville valvontaa ja pyritään puuttumaan tarkemmin asioihin. En sulje pois vartijoitakaan, mutta tässä vaiheessa sitä ei tehdä. Sen sijaan toivotaan, että nuorisotyöntekijöiden läsnäoloa saataisiin lisättyä. Nämä asiat ovat työn alla.

– Tavoite on tietysti turvata kaikkien oppilaiden koulupäivä. Kenenkään ei pitäisi joutua pelkäämään koulussa. Pitää muistaa, että suurin osa oppilaistamme käyttäytyy hyvin eikä osallistu mihinkään laittomaan.