Maatalouskunta Vehmaan vaakunassa on yksityiskohta, jota ei löydy mistään muusta Suomen vaakunasta.

Vuoden pohjoismainen kuntavaakuna tulee Varsinais-Suomen, tarkemmin Vakka-Suomen sydämestä eli Vehmaalta.

Kunnassa on noin 2 300 asukasta, paljon sikataloutta sekä erinomaisen hieno vaakuna.

Jos on ihastunut suosikkisarja Game of Thronesiin ja sen spin-offiin The House of the Dragoniin, saattaa Vehmaan vaakuna aiheuttaa väreilyjä sydänalassa. Vaakunassa on nimittäin lohikäärme. Kyseessä on todella erikoinen yksityiskohta, sillä vaakuna on ainoa suomalainen vaakuna, jossa on lohikäärme.

Lisäksi vaakunassa olevalla naisoletetulla on pitkät letitetyt hiukset, aivan kuin Game of Thronesin suosikkihahmolla, ”Lohikäärmeiden äidillä” Daenerys Targaryenilla.

Daenerys Targaryen lohikäärmeineen kuului Game of Thronesin suosikkihahmoihin.

Tässä vaiheessa on kuitenkin suitsittava GoT-fanien innostusta, sillä valitettavasti vaakunalla ei ole paljonkaan tekemistä George R. R. Martinin fantasiakirjasarjan kanssa. Vaakuna nimittäin kuvaa Pyhää Margareetaa, joka on Vehmaan keskiaikaisen kirkon suojeluspyhimys.

Vakuunan suunnitteli vuonna 1957 Ahti Hammar, ja Vehmaan kunta hyväksyi sen seuraavana vuonna, jolloin myös sisäministeriö vahvisti sen.

Vehmaan kunnan vaakuna on uniikki.

Tunnustuksen myönsi Societas Heraldica Scandinavica, joka on kansainvälisesti toimiva, heraldiikasta kiinnostuneille tarkoitettu pohjoismainen seura. Sen mukaan Vehmaan vaakuna on hyvä esimerkki siitä, miten keskiaikainen symboliperinne on viety eteenpäin 1900-luvun kunnallisheraldiikassa.

– Keskiajalta periytyvä kuva on ajaton symboli hyvän ja pahan välisestä taistelusta, seuran perustelu valinnalle kuuluu.

Vehmaan kunnanjohtaja Ari Koskinen innostuu miettimään vaakunan merkityksiä hiukan pidemmällekin. Hän paljastaa toisen pääaineensa olleen opiskeluaikana yliopistossa Suomen historia.

– Lohikäärmehän symboloi taruissa yleensä pahuutta. Lohikäärme on vähän samaa kastia kuin Kerberos, kolmipäinen koira, joka vartioi manalan porttia. Vaakunassa Margareeta taistelee pahuutta vastaan.

Kansallisbibliografia tietää kertoa, että lohikäärmeen kukistaneen Margareeta Antiokialaisen eli Pyhän Margareetan kultti levisi pyhiinvaeltajien mukana Pohjoismaihin jo 1200-luvulla.

Lohikäärmeitä vilisevät HBO:n suosikkisarjat eivät ole Koskiselle tuttuja.

– Game of Thronesin nimen olen kuullut kyllä. Mahtaisikohan se vaikuttaa Kansallisarkiston heraldisen seuran päätöksiin? No, mahdollistahan sekin on, hän pohtii.

Paitsi että vaakunassa on erikoinen lohikäärme, siinä on myös nainen. Onko se asia, josta kunnassa voidaan olla ylpeitä?

Kunnanjohtaja haluaa katsoa vaakunaa mieluummin oman aikansa tuotteena.

– Tämä ilmentää omaa aikakauttaan, hyvässä ja pahassa. Vaakunassa on selvästi naishahmo. Nyt täytyy tietysti toivoa, että kukaan ei pahastu, että siinä on nainen eikä neutraali hahmo, kunnanjohtaja sanailee.

Vehmaan kirkko tunnetaan myös Pyhän Margareetan kirkkona.

Koskinen näkee vaakunan puhelun aikana kätensä alla olevassa hiirimatossa. Hänen mukaansa myös suurin osa kuntalaisista tunnistaa vaakunan.

– Pyhä Margareeta on täällä erittäin tunnettu. Uskoisin, että suurin osa tietää myös lohikäärmeen, mutta ei välttämättä symboliikkaa hyvän ja pahan taistelusta. Siitäkään, kuka vaakunan on suunnitellut, ei välttämättä ole tietoa kaikilla.

Tunnustuksen saanutta vaakunaa aiotaan hyödyntää kunnassa jatkossa.

– Kotisivuja ollaan uusimassa, joten siinä ainakin huomioimme sen. Itse olen sitä mieltä, että vaakunaa pitäisi hyödyntää.