Poliisi ei tutki rikosta lennokkihavaintojen takia Lounais-Suomessa.

Lounais-Suomessa on raportoitu dronehavainnoista huoltovarmuuden kannalta tärkeiden kohteiden lähellä. Näin kertoi alueen valmiustoimikunta. Sen mukaan useat valmiuslautakuntaan kuuluvat organisaatiot ovat saaneet vastaavia havaintoja.

– Ihmiset ovat selvästi kiinnittäneet nyt entistä tarkemmin huomiota lennokkeihin. Taustalla tähän voivat olla dronehavainnot Norjan kaasuterminaalien lähellä, ylikomisario Kai Loukkaanhuhta Lounais-Suomen poliisista kertoo Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Suomessa havaittu droneja kriittisten kohteiden lähellä

Joitakin lennättäjiä on Loukkaanhuhdan mukaan jo tavoitettu ja he ovat kaikki olleet hänen mukaansa tavallisia suomalaisia vilpittömällä mielellä.

– Mitään rikosasiaa ei ainakaan Lounais-Suomen poliisilla ole aiheesta tutkittavana, hän kertoo.

Loukkaanhuhdan mukaan ei ole todennäköistä, että lennättäjät muutenkaan olisivat vieraan valtion asialla.

– Jos vieras valtio tavoittelisi tietoa vesilaitoksista, se tuskin tarvitsisi siihen lennokkeja, sillä tiedot ovat julkisesti saatavilla, Loukkaanhuhta arvioi.

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen eri puolilla Eurooppaa on havahduttu siihen, että Venäjä saattaa pyrkiä vaikuttamaan yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin, kuten energiantuotantolaitoksiin, liikennöintiväyliin ja lentokenttiin.

Ilmailulain nojalla lennättämistä on rajoitettu tai kielletty muun muassa valtion johtamisen, maanpuolustuksen tai valtakunnallisesti tärkeiden alueiden yläpuolella, kertoo poliisi perjantaina iltapäivällä lähetetyssä tiedotteessaan.

Lounais-Suomessa tällaisia alueita ovat esimerkiksi Puolustusvoimien kohteet, Kultarannan ympäristö ja Olkiluodon ydinvoimala.

– Poliisi valvoo miehittämätöntä ilmailua kielto- ja rajoitusalueilla. Poliisilla on lain mukainen toimivalta ja keinoja puuttua havaittuihin rikkomuksiin tai vaaraa aiheuttavaan lennätykseen, Loukkaanhuhta muistuttaa.

Poikkeuksellisesta ja epäilyttävästä lentotoiminnasta Lounais-Suomessa voi lähettää tietoja poliisille osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Jos lento tapahtuu kielletyllä alueella ja tilanne on akuutti, asiasta pitää ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112. Poliisin mukaan tässä tilanteessa on hyvä myös seurata tilannetta ja yrittää saada havaintoja lennättäjästä, mikäli se on mahdollista.

– Poliisilla ei ole tällä hetkellä esitutkinnassa yhtäkään tapausta, jossa tuntemattomia lennokkeja olisi lennätetty ilman lennonjohtoselvitystä tai alueen haltijan lupaa kielto- tai rajoitusalueilla. Tällä hetkellä lennokkihavainnoista ei siis ole syytä huoleen.