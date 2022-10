Koulussa on kameravalvontaa, mutta oppilaat osaavat välttää sen.

Vaisaaren yläkoulu on yksi Suomen suurimmista kouluista.

Raisiolaisessa Vaisaaren koulussa esiintyy jatkuvaa väkivaltaa ja huumekauppaa, kertoo Rannikkoseutu.

Vaisaaren koulu on Raision ainoa yläkoulu ja yksi Suomen suurimmista kouluista noin 800 oppilaallaan.

Rannikkoseutu haastatteli erään oppilaan äitiä, joka oli tehnyt asiasta selvityspyynnön Raision kaupungille ja opetusministeri Li Anderssonille.

Haastateltu äiti kertoo kuulleensa asiasta ainakin viideltä ystäviensä lapselta.

– On tönimistä, tuuppimista, lyömistä. Yksi ystävä sanoi, että siellä on ihan nuorisovankilameininki. Tappelut liittyvät usein huumevelkojen perimiseen.

Oppilaat tietävät turvakameroiden paikat.

– Väkivallanteot tapahtuvat kameroiden näkökentän ulkopuolella.

Jutun mukaan sekä sivistystoimi että Raision vanhemmat ry. ovat tietoisia ongelmista. Apulaisrehtori Tarja Hannuksela myöntää, että huumekauppaa tapahtuu jollain tasolla. Väkivaltatilanteita on useita viikossa.

– Tänä syksynä on tehty useita rikosilmoituksia. Kameravalvontaa on, mutta sitä saisi olla enemmän. On jouduttu kamerakuvia selvittämään varmasti viikoittain.

Koulussa on lisätty valvontaa, mutta vartijoita ei ole palkattu.

Lounais-Suomen poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että tämän vuoden aikana on tehty ainakin viisi rikosilmoitusta, jossa tapahtumapaikka on ollut Vaisaaren koulu.

Myös Turun Sanomat kertoi maaliskuussa koulun levottomuuksista.

– Tänä vuonna on ollut levottomampaa kuin ennen, koulun rehtori Janne Ahlqvist kertoi tuolloin.

Tuolloin tapahtumat olivat ainakin osaksi kytköksissä poliisin varoittamaan some-ilmiöön, johon liittyi muun muassa väkivaltavideoiden kuvaamista.