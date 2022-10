Poliisi tutkii parhaillaan noin kolmeakymmentä huumausainekauppaa.

Huumekauppaa on tapahtunut muun muassa Raision keskustassa sijaitsevan liikekeskuksen pihalla.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen Turun huumerikosyksikkö tutkii törkeää huumausainerikosta, jossa täysi-ikäisen henkilön epäillään välittäneen marihuanaa suurelle joukolle lapsia ja nuoria ostajia. Huumeiden myyntiä tapahtui Raisiossa.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnon partiot havaitsivat alkusyksystä Raision keskustassa huumausaineiden välittämiseen viittaavaa toimintaa. Poliisin puuttuessa kaupantekoon selvisi, että kyseessä oli marihuanan myynti alaikäiselle ostajalle. Tällöin alkoi paljastua vyyhti, jossa tutkitaan tällä hetkellä noin kolmeakymmentä huumausainekauppaa. Niistä suurimmassa osassa ostaja on ollut alaikäinen. Nuorin esitutkinnassa esiin tullut ostaja oli tekohetkellä vain 13-vuotias.

Poliisi on selvittänyt esitutkinnassa, että myytyjen huumausaineen määrät ovat olleet pienehköjä, ja yksittäiset myyntitapahtumat ovat sisältäneet pääosin muutamia grammoja marihuanaa. Kuitenkin joidenkin ostajien kohdalla huumausaineita on hankittu jopa 10–20 kertaa. Kokonaisuudessaan huumausaineiden myynti lapsille ja nuorille on ollut laajamittaista.

Huumausaineiden myyntiä on tapahtunut muun muassa Raision keskustassa sijaitsevan liikekeskuksen pihalla. Koska huumausaineita on levitetty lapsille ja nuorille, asiaa tutkitaan törkeänä huumausainerikoksena. Huumausaineiden myynnistä epäilty henkilö on ollut esitutkinnan aikana tutkintavankeudessa.

Huumausaineita ostaneiden, tekohetkellä alle 15-vuotiaiden, lasten osalta asiassa on suoritettu rikollisen teon tutkinta. Heidän osaltaan asia ei etene syyteharkintaan. Yli 15-vuotiaiden, rikosoikeudellisessa vastuussa olevien epäiltyjen osalta tekoja tutkitaan myös huumausaineen käyttörikoksina.

Kaikkien alaikäisten lasten ja nuorten osalta tapauksista on ilmoitettu lastensuojeluviranomaisille, ja poliisi on keskustellut tapahtuneesta lasten ja heidän vanhempiensa kanssa.

Huumausaineiden myyjän osalta asia etenee syyteharkintaan lähikuukausina.