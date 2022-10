Korkeuksista rysähtänyt jättikivi aloitti poikkeuksellisen tapahtumaketjun – 5 perheen elämä muuttui pysyvästi

Vuosituhansia paikallaan Salon Halikossa seissyt kallio osoittautui vaaralliseksi. Puoli vuotta myöhemmin on selvillä, mitä kallion alapuolella sijaitseville taloille tapahtuu.

Vielä maaliskuussa Halikon Vaskiontien taloissa asui perheitä. Nyt ne ovat tyhjillään, ja todennäköisesti puretaan loppusyksyn aikana. Takana kohoava kallio on liian vaarallinen.

Salon kaupunginhallitus teki maanantaina 10. lokakuuta päätöksen, että se ostaa viidennenkin talon Vaskiontieltä. Kyseessä ovat talot, jotka olivat vaarassa jäädä takana sijaitsevalta kalliolta irronneiden lohkareiden alle maaliskuun alussa.

Tuolloin kalliolta tuli alas kaksi isoa lohkaretta, joista toinen oli lähes henkilöauton kokoinen. Toinen niistä vahingoitti piharakennusta ja toinen henkilöautoa.

Viiden talon asukkaat joutuivat muuttamaan kodeistaan, sillä alue todettiin vaaralliseksi. Salon kaupunki tilasi selvityksen toimenpiteistä ja kustannuksista, joita kallion turvalliseksi tekeminen edellyttäisi. Hinta-arvio oli noin 1,2 miljoonaa euroa. Kaupunki totesi tässä vaiheessa, että tulisi halvemmaksi ostaa talot.

Toinen pudonneista lohkareista oli henkilöauton kokoinen ja painoi arviolta 13 000–15 000 kiloa.

Neljän talon lunastukset päätettiin jo touko–kesäkuussa, mutta viimeisen lunastuspäätös venyi pidemmäksi. Käytännössä viivästys johtui hintaneuvottelusta.

– On tavanomaista, että jotkut asiat ratkeavat nopeasti ja jotkut kestävät pidempään. Meillä ei ollut mitään halua tai keinoja pakkomenettelyyn, Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi sanoo.

Talojen asukkaille viimeiset kuukaudet ovat olleet raskaita. Ulla Järvi, jonka pihalle toinen lohkareista putosi, kertoo, että alkuvaihe sujui mallikkaasti.

– Selvitys kallion tilanteesta tehtiin todella nopeasti ja meille löydettiin väliaikaiset asunnot, hän kertoo Ilta-Sanomille.

Sen jälkeen ainakin osa asukkaista koki jääneensä viestintäpimentoon. Järven mukaan kaikki päättäjät eivät myöskään oikein ymmärtäneet, että kaupunki on asiassa korvausvastuussa.

– Tämä on kaupungin rakennuskaava-aluetta, ja kaupungin tehtävä on suojella asukkaitaan. Meille välittyi kuva, ettei joka portaassa ymmärretty, millainen tilanne oli asukkaiden näkökulmasta, kun lohkareita tulee pihalle ja asuminen on vaarallista.

Lohkare tuhosi yhden talon piharakennuksen.

Kun Salon kaupunki oli tehnyt päätöksen, että se ostaa kiinteistöt, kävi ne arvioimassa kiinteistönvälitysfirma.

– Kiinteistönvälittäjien arvio oli reilu lähtökohta, mutta kotien menettämisestä koituvasta korvauksesta asukkaille oli yllättävän vaikeaa neuvotella, Järvi sanoo.

– Asiasta uutisoitiin niin, että talojen ostaminen tulee halvemmaksi kuin kallion korjaaminen. Tuli tunne, että kunhan mahdollisimman halvalla päästään näistä ihmisistä, jotka ovat hengenvaarassa.

Järvi piti epäoikeudenmukaisena sitä, että vahingonkorvauksia maksettiin prosenttiperusteisesti eli tietty prosentti talon lunastushinnasta.

– Joku saattoi saada paljon vähemmän kuin toinen. Eihän se niin voi mennä, että jos on pienempi talo, henki on vähemmän arvokas.

Helsingin Sanomat uutisoi toukokuussa, että lohkareet eivät olisi ensimmäisiä laatuaan. Jo viime vuonna yksi iso kivi vahingoitti kiinteistön kattoa. Tieto lohkareesta ei kuitenkaan edennyt Salon kaupungille, sillä kiinteistön omistajan tekemä vahingonkorvauslomake katosi. Lomaketta ei ole löytynyt tähän päivään mennessä.

– Meidän järjestelmiimme asti se ei ole tullut, vaikka asukas on kertonut minullekin sen lähettäneensä. Minulla ei ole aihetta epäillä hänen kertomustaan, Mannervesi kommentoi.

– Jos asiaa olisi alettu silloin tutkia, olisi varmaan huomattu, että kalliossa tapahtuu liikehdintää, Järvi sanoo mutta ei halua spekuloida asiaa sen enempää.

Aluetta kiertää varoitusnauha, mutta se ei ole estänyt ”onnettomuusturisteja” kiertämästä paikalla.

Järveä harmittaa myös se, että asukkaita ei informoitu tarpeeksi. Toimittajana työskentelevä Järvi kirjoitti asiasta mielipidekirjoituksen paikallislehteen.

– Meille ei ilmoitettu asian etenemisestä tai että talomme osto on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn. Sähköposteihin ei aina vastattu.

Mannervesi myöntää, että asiasta käytiin keskusteluita.

– Olen kiitollinen palautteen saamisesta. Yritimme ottaa sen huomioon ja korjata toimintaamme. Koin, että tilanne parani sen jälkeen. Nämä ovat vaikeita asioita: ei välttämättä hoksaa, että tämäkin asia pitäisi kertoa tai että tämä asia vaatii tällaiset päätökset. Oli hyvä, että palautetta tuli, niin asiaan pystyi kiinnittämään huomiota.

Järvi kertoo, että palautteenannon jälkeen asiat paranivat joksikin aikaa.

Seuraavaksi alueen kiinteistöille haetaan purkuluvat ja niihin tehdään haitta-ainekartoitukset sekä muut vaadittavat toimenpiteet.

– Päätös vielä puuttuu, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä kallion juurelle toteutetaan pudotuspenkka eli maarakenne, johon irtonainen kiviaines tippuu ja siten estää vaaran. Sen lisäksi todennäköisesti sieltä pudotetaan henkilö ja kanki -periaatteella helposti irtoavat lohkareet ja kivet sekä aidataan alue, ettei kukaan pääse sinne vahingossa, Mannervesi kertoo.

Hän arvioi, että urakan hinta on yli 100 000 euroa mutta todennäköisesti ei mene pitkästi yli 200 000 euron.

– Ajatukseni on, että syksyn aikana tehtäisiin urakkatarjousmenettely, ja talven aikana hommat olisi tehty.

Varviontien kiinteistöille on kaavassa suojelusuositus.

Järvi ei aio mennä katsomaan, kun koti, jossa hän asui 35 vuotta, puretaan maan tasalle.

– Tässä on joutunut tekemään surutyön kodista luopumisessa. Onhan se traumaattinen kokemus. Uudesta kodista menee yksi reittivaihtoehto moottoritielle vanhan kodin ohi, mutta en mene mielelläni sieltä. En olisi pystynyt muuttamaan näköyhteyden päähän vanhasta kodista, hän sanoo herkistyen.

Hän on lukenut ja kuullut keskusteluita, joiden mukaan Salon asukkaat joutuvat maksamaan heidän kotiensa lunastukset. Se on tuntunut pahalta.

– Olimme valinneet kallionjuuren kotimme paikaksi. Ei ajateltu, että ostetaanpa koti, rempataan ja muutetaan pois. Meillä oli tunneside paitsi kotiin, myös siihen paikkaan, koska se on ainutlaatuinen. Taloilla oli kaavassa suojelusuositus, koska paikka luokiteltiin Suomessa harvinaiseksi kallionjuuriasutukseksi. Ihmiset joko ihastelivat tai kammoksuivat sitä, hän sanoo.