Villa Wolaxin tuntevat monet seudun asukkaat. Nyt kiinteistöä ollaan jakamassa kahtia.

Tunnettu Villa Wolax on nyt myynnissä.

Turun naapurikunnassa Kaarinassa, meren rannalla sijaitseva kartano Villa Wolax on tullut monille tutuksi häiden, pikkujoulujen ja muiden tilaisuuksien pitopaikkana.

On kuitenkin mahdollista, että tunnetussa kiinteistössä järjestetään nyt viimeisiä tapahtumia. Vuonna 1899 Johan Oswald Wasastjernan ja hänen puolisonsa Johanna Wilhelmina Adelaide Wasastjernan kesäpaikaksi valmistunut tila on nimittäin myynnissä. Pyyntihinta on hulppeat 3,85 miljoonaa euroa.

Villa Wolax sijaitsee Kaarinan Kuusistossa, meren rannalla.

Kohdetta myyvän Snellman Sotheby’s International Realtyn osakas Kenneth Katter kertoo, että kantakiinteistö ollaan jakamassa kahtia, ja toinen puolikkaista on siis nyt myynnissä. 1,78 hehtaarin määräalalla sijaitsevat historiallinen Villa Wolax -huvila, pehtoorintalo ja rantasauna.

– Käytännössä piirakka pannaan kahtia. Toista puolikasta ei kuitenkaan myydä. Se on yksityiskäytössä oleva kiinteistö, jossa on asuinrakennus, saunarakennus ja joitakin teknisiä rakennuksia, Katter kertoo.

Myynti-ilmoituksessa kiinteistöä kaupataan asumiskäyttöön. On siis hyvin mahdollista, että Villa Wolaxissa ei enää juhlita häitä tai pidetä kokouksia.

– On ostajan harkittavissa, haluaako hän järjestää jatkossa kyseistä toimintaa vai ottaako omaan käyttöönsä. Tulevaisuus muokkautuu sen mukaan. Lähtökohtaisesti haemme kohteelle privaattiostajaa, Katter sanoo.

Kartanossa on säilytetty vanhaa henkeä.

Makuutiloja on kaikissa myytävissä rakennuksissa.

Hänen mukaansa ei ole tavatonta, että tällainen vanha arvohuvila tulee myyntiin.

– Meidän vanhimmat kohteemme ovat olleet Suomen ensimmäisiä kivilinnoja. Poikkeuksellista tässä (kohteessa) on se, että omistaja on kehittänyt ja ylläpitänyt tilaa niin, että koko rakennuskanta on äärimmäisen hyvässä kunnossa ja kestävällä tavalla tehty.

Pehtoorin talo kuuluu myytäviin rakennuksiin.

Juhlatilat henkivät alkuperäistä tunnelmaa.

Villa Wolax on ollut myynnissä syyskuun loppupuolelta asti. Tällä hetkellä yrityksen nettisivuilla myydään pikkujoulupaketteja. Katterin mukaan jo tehtyjen varauksien puolesta ei tarvitse pelätä.

– Yrittäjä on sitoutunut pyörittämään toimintaa, hän sanoo.

– Jos kohdetta ei ole ensi kesänä myyty, siellä voidaan pitää kesähäitä.

Myynnistä aiemmin kertoneen Kaarina-lehden mukaan myyntiin ei liity dramatiikkaa.

– Emme ole vaimoni kanssa eroamassa emmekä konkurssin partaalla, ja ihan terveitäkin ollaan, yrittäjä Tino Aaltonen kommentoi.

Kartanolle pääsee kätevästi myös veneellä.

Villa Wolaxiin on jo osoitettu kiinnostusta sekä alueelta että muualta. Ei ole poissuljettua, että tuleva ostaja olisi ulkomailta. Katterin mukaan kohde on myynnissä heidän yrityksensä kansainvälisellä sivustolla.

– Tavoitamme siellä sellaista yleisöä, joka ei ehkä muuten Wolaxia huomaisi.