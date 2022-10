Jarno Virtala maalasi Venäjän pääkonsulin parkkipaikkaan Ukrainan värit – sitten itse konsuli ilmestyi paikalle

Jarno Virtala haluaisi, että ihmiset innostuisivat auttamaan ukrainalaisia vieläkin enemmän.

Tamperelainen Jarno Virtala toteutti keskiviikkona yhden miehen protestin Ukrainan puolesta ja maalasi Ukrainan lipun värit Venäjän pääkonsulin parkkipaikkaan Turussa.

Hän kertoo saaneensa idean, kun luki Helsingin Sanomista, että Sairashuoneenkadulla sijaitseva Venäjän valtion omistama pääkonsulin virka-asunto ja hänelle järjestetty autopaikka ärsyttää alueen asukkaita.

Virtala pakkasi siis maaliämpärit autoonsa ja ajoi Tampereelta Turkuun.

– Venäjän Ukrainassa pitämät kansanäänestykset ovat niin suurta potaskaa, joten ajattelin, että menen tekemään yhden miehen kansanäänestyksen siitä parkkiruudusta, että kuuluuko se Venäjän federaatiolle vai vaikka Ukrainalle. Tulos oli selkeä, parkkipaikka kuuluu Ukrainalle, joten maalasin siihen Ukrainan lipun, Virtala kertoo.

Tavoitteena on viestiä pääkonsulille, mitä ympärillä olevat ihmiset ajattelevat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Lisäksi hän halusi, että Ukrainan sota näkyisi enemmän katukuvassa, jotta ihmiset innostuisivat auttamaan ukrainalaisia lisää.

Virtala kertoo, että monet ohikulkijat jäivät juttusille ja kiittelivät häntä ideasta. Yksi ohikulkija jäi jopa hetkeksi auttamaan Virtalaa maalaustyössä. Hän on Markus Mattson, joka on myös kertonut mielenilmauksesta Twitterissä. Julkaisu on kerännyt yli 7000 tykkäystä ja sitä on jaettu yli tuhat kertaa.

Maalattu parkkipaikka onnistuikin heti herättämään pääkonsulin huomion. Virtalan saatua maalausurakkansa valmiiksi paikalle ajoi ensin konsulin diplomaattikilvin varustettu auto ja vähän sen jälkeen venäläisdiplomaatti laskeutui asunnostaan itse kadun varteen ja otti kuvia Virtalasta.

– Hän ei ilmeisesti tykännyt väreistä, Virtala toteaa.

Virtala haluaa korostaa, että kyseessä oli täysin väkivallaton mielenilmaus. Hän sanoo, ettei kiinteistöön tulisi kohdistaa ilkivaltaa.

– Kaikissa talon muissa asunnoissa asuu yksityisiä ihmisiä ja heidän mukavuuteensa täytyy olla turvattu.

Hän kertoo, että muutamat asukkaat kävivät ilmaisemassa huolensa siitä, aiheutuuko parkkipaikan maalaamisesta harmia.

Venäjän konsulaatti Turussa on herättänyt viime aikoina runsaasti keskustelua.

Turun pormestari Minna Arve (kok) vaati maanantaina Venäjän Turun-konsulaatin lakkauttamista.

– Ulkoministeriö voisi aloittaa keskustelut konsulaatin lakkauttamisesta Turun kaupungissa, hän kirjoittaa merkiten julkaisuun ulkoministeriön ja Turun kaupungin, Arve kirjoitti Twitterissä.

Jarno Virtalan tempauksesta uutisoi ensimmäisenä Turun Sanomat.

