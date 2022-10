Taloyhtiöiden hiippareista alkanut mysteeri jatkuu Turussa – poliisi: mahdollisuuksia on monia

Poliisi on selvittänyt tapauksia, joissa taloyhtiöihin on päästy putkilukkojen avainten avulla. Ei kuitenkaan ole varmuutta, että putkilukot olisi avattu varastetulla avaimella.

Lounais-Suomen poliisi selvittää edelleen turkulaisiin putkilukkoihin liittyviä rikosepäilyjä.

Tapauksesta uutisoitiin laajasti syyskuun alussa, kun huhut väärinkäytöksistä alkoivat kiertää Turussa. Kaikki alkoi energiayhtiön tekemästä rikosilmoituksesta, jonka mukaan sen hallusta on mahdollisesti anastettu putkilukon avain tai se on kopioitu mahdollista väärinkäyttöä varten.

Joku tai jotkut ovat tiettävästi saaneet taloyhtiöiden putkilukkoja avaamalla käsiinsä taloyhtiöiden avaimia ja siten päässeet luvattomasti sisälle taloyhtiöiden tiloihin.

Poliisin mukaan toistaiseksi ei tiedetä, liittyykö juuri energiayhtiöltä mahdollisesti anastettu avain tapauksiin. Tässä kohtaa ei voida vahvistaa sitäkään, onko energiayhtiön avainta välttämättä edes anastettu.

Poliisille on kevään ja kesän aikana ilmoitettu Turun seudulla kuudesta tapauksesta, joissa jonkun epäillään anastaneen sekä putkilukon takana olevan avaimen että koko putkilukon, ja ne ovat jääneet kateisiin.

Näissä tapauksissa ei ole saatu vahvistusta siitä, että putkilukkoihin olisi päästy käsiksi juuri energiayhtiöstä anastetun avaimen avulla.

– Osassa näistä tapauksia rikoksesta epäilty on saatu selville ja asia etenee tutkinnassa. Kokonaisina varastettuja putkilukkoja on voitu käyttää hyväksi avainten valmistamisessa, kertoo ylikonstaapeli Juha Heino Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Poliisille on ilmoitettu tähän mennessä myös viidestä sellaisesta Turun seudulla ilmenneestä tapauksesta, jossa jonkun tai joidenkin epäillään menneen taloyhtiöiden sisätiloihin juuri putkilukoista anastettujen avaimien avulla ja varastaneen asukkaiden omaisuutta taloyhtiön varastotiloista tai kellarikomeroista.

– Osassa näistä tapauksista on joko valvontakamerakuvan tai älyavaimen lokitietojen avulla saatu vahvistettua näyttö siitä, että rikokset olisi tehty putkilukoista anastettujen avainten avulla, Heino sanoo.

Putkilukkoavaimen uutisoinnin jälkeen poliisi on saanut myös ilmoituksia, joissa asianomistajat ovat epäilleet, että taloyhtiön tiloihin sisälle olisi päästy putkilukossa säilytettävällä avaimella. Tapauksissa ei kuitenkaan ole olemassa näyttöä siitä, mitä avainta tosiasiassa on käytetty.

Heinon mukaan kyse on hyvin monitahoisesta asiasta ja mahdollisuuksia on monia.

– On mahdollista, että energiayhtiön putkilukkoavainta on käytetty väärin ja putkilukkojen takana olevia avaimia on käytetty hyväksi erilaisissa murtopuuhissa. Toinen mahdollisuus on se, että anastettujen putkilukkojen avulla on valmistettu uusia avaimia, joilla on päästy muihin putkilukkoihin, Heino sanoo.

Muutamassa tapauksessa valvontakamerakuvat vahvistavat, että murtopuuhissa olleet henkilöt ovat tulleet taloon avaimella. Avaimen alkuperä ei kuitenkaan ole tiedossa – se on siis voinut olla esimerkiksi jostain löydetty tai asukkaalta tai entiseltä asukkaalta saatu tai näiden avaimesta kopioitu.

– Ristiriitaista tässä kaikessa on se, että taloyhtiöiden lukitusjärjestelmät ovat huipputeknologiaa, mutta kohteen avainta säilytetään hyvin alhaisen suojausturvan antavan lukon takana, Heino sanoo.